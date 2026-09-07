പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്; തൊടുപുഴയിലെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് വനിതാ പൊലീസ് ഓഫീസർ സജിത സലീമിന് സസ്പെൻഷൻ!
ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥയ്ക്ക് ചേരാത്ത രീതിയിൽ പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിനാണ് ഇവർക്കെതിരെ നടപടി വന്നിരിക്കുന്നത്.
Published : September 7, 2026 at 1:15 PM IST
ഇടുക്കി: സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരെ പോസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്ത സംസ്ഥാന പൊലീസ് സേനയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥയ്ക്ക് സസ്പെൻഷൻ. തൊടുപുഴ സ്റ്റേഷനിലെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് വനിതാ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫീസറായ സജിത സലീമിനെതിരെയാണ് ഇടുക്കി ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയുടെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഐജി കർശന അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥയ്ക്ക് ചേരാത്ത രീതിയിൽ പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിനാണ് ഇവർക്കെതിരെ നടപടി വന്നിരിക്കുന്നത്.
യുവമോർച്ചയുടെ പരാതി, പിന്നാലെ അന്വേഷണം
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പദവിയെയും അധിക്ഷേപിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പോസ്റ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചു എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി യുവമോർച്ച ഇടുക്കി ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിക്ക് ഔദ്യോഗികമായി പരാതി നൽകിയിരുന്നു. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് നടത്തിയ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും വീഴ്ച സംഭവിച്ചതായി കണ്ടെത്തി. തുടർന്ന് സമർപ്പിച്ച അടിയന്തര റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഐജിയുടെ സസ്പെൻഷൻ ഉത്തരവ് പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.
സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് കണ്ടെത്തിയത്
യുവമോർച്ച നൽകിയ പരാതിയെ തുടർന്ന് ഇടുക്കി ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സൈബർ സെല്ലും സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചും ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് വിശദമായി പരിശോധിച്ചിരുന്നു. ഇവർ മനഃപൂർവ്വം തന്നെയാണ് ഈ പോസ്റ്റ് പങ്കുവെച്ചതെന്നും, ഇത് വഴി സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പാലിക്കേണ്ട നിഷ്പക്ഷതയും അച്ചടക്കവും പൂർണമായി ലംഘിക്കപ്പെട്ടതായും അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി.
തുടർന്നാണ് സജിത സലീമിനെ അടിയന്തിരമായി സർവീസിൽ നിന്നും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഐജി ഉത്തരവിറക്കിയത്. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ വകുപ്പുതല അന്വേഷണവും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് നടപടികളും തുടരുകയാണ്.
സർവീസ് ചട്ടങ്ങളുടെ ലംഘനം
ഒരു സാധാരണ പൗരന് രാഷ്ട്രീയ വിമർശനങ്ങൾ നടത്താൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെങ്കിലും, കേരള പൊലീസ് കൈപ്പുസ്തകത്തിലെ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം ഔദ്യോഗിക പദവിയിലിരിക്കുന്ന ജീവനക്കാർ രാഷ്ട്രീയപരമായ ചേരിതിരിവുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോസ്റ്റുകളോ ഭരണാധികാരികളെ വ്യക്തിപരമായി അധിക്ഷേപിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കങ്ങളോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല.
വനിതാ ഓഫീസറെ കുരുക്കിയ ആ രണ്ട് പ്രധാന പോസ്റ്റുകളുടെ ഉള്ളടക്കമിങ്ങനെ..
1.മൻമോഹൻ സിങ്ങും നരേന്ദ്ര മോദിയും; 'വിശ്വഗുരു' പരിഹാസം
ആദ്യത്തെ പോസ്റ്റിൽ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിങ്ങിൻ്റെയും ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെയും ചിത്രങ്ങൾ ചേർത്തുവെച്ചുള്ള ഒരു താരതമ്യ ട്രോളാണ് സജിത സലീം ഷെയർ ചെയ്തത്.
മൻമോഹൻ സിങ്ങിൻ്റെ ചിത്രത്തിന് മുകളിൽ "ദുർബലനായ പി.എം" എന്നും നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ചിത്രത്തിന് മുകളിൽ "വിശ്വഗുരു" എന്നും പരിഹാസരൂപേണ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഇതിന് താഴെ പെട്രോൾ വില, എൽപിജി (പാചകവാതകം) വില, ഡോളർ നിരക്ക്, പാസ്പോർട്ട് സൂചിക, പത്രസമ്മേളനങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്നിവ രണ്ട് ഭരണകാലത്തെയും താരതമ്യം ചെയ്ത് നിലവിലെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ കടുത്ത ഭാഷയിൽ വിമർശിക്കുന്നുണ്ട്. "വിശ്വ ഗുരു ആണ്" എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് സജിത ഇത് പങ്കുവെച്ചത്.
2. നീറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ രാജിയും
രണ്ടാമത്തെ പോസ്റ്റ് പ്രമുഖ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ കെ.ജെ. ജേക്കബിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പാണ് ഇവർ ഷെയർ ചെയ്തത്. രാജ്യത്ത് വലിയ വിവാദമായ നീറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾ, സിബിഎസ്ഇ പരീക്ഷകൾ, സർവകലാശാല പ്രവേശന പരീക്ഷകൾ എന്നിവയിലെ വൻ അഴിമതികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവെയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു ഈ പോസ്റ്റ്. ഡൽഹി ജന്തർ മന്തറിൽ സത്യാഗ്രഹം ഇരിക്കുന്ന സോനം വാങ്ചുകിന്റെ ആരോഗ്യനിലയെക്കുറിച്ചും ഈ കുറിപ്പിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്.
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