തുമ്പിക്കൈ കൊണ്ട് തട്ടിയെറിഞ്ഞു; റോഡിലേക്ക് തെറിച്ച് വീണ് സ്കൂട്ടര് യാത്രിക, കാട്ടാനയാക്രമണത്തില് അത്ഭുത രക്ഷപ്പെടല്
കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് യുവതി രക്ഷപ്പെട്ടു. നിസാര പരിക്കേറ്റ യുവതി ആശുപത്രിയില് ചികിത്സ തേടി.
Published : July 21, 2026 at 8:46 PM IST
വയനാട്: കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് തലനാരിഴയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട് യുവതി. തുമ്പിക്കൈ കൊണ്ട് സ്കൂട്ടർ തട്ടിയെറിഞ്ഞതോടെ റോഡിൽ വീണ യുവതിയെ വനം വകുപ്പിൻ്റെ സമയോചിത ഇടപെടലില് രക്ഷപ്പെടുത്തി. പുന്നശേരി സ്വദേശിനി ജൂബിയാണ് (40) കാട്ടാനയ്ക്ക് മുൻപിൽ പെട്ടത്. നിസാര പരിക്കേറ്റ യുവതി ആശുപത്രിയില് ചികിത്സ തേടി.
ഇന്ന് പുലർച്ചെ അഞ്ചരയോടെയാണ് സുൽത്താൻ ബത്തേരി–വടക്കനാട് റോഡിലെ പച്ചാടി താമരക്കുളത്തിന് സമീപം സംഭവം നടന്നത്. ജോലിക്കായി സ്കൂട്ടറിൽ ബത്തേരിയിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെയാണ് വളവിൽ റോഡിലുണ്ടായിരുന്ന കാട്ടാനയുടെ മുന്നിൽ അകപ്പെട്ടത്. ഒഴിഞ്ഞ് മാറാൻ കഴിയാതെ വന്നതോടെ കാട്ടാന സ്കൂട്ടർ തുമ്പിക്കൈ കൊണ്ട് തട്ടിയെറിഞ്ഞു. നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് റോഡിലേക്ക് വീണ ജൂബിക്ക് ഇരുകാലുകളുടെയും കാൽമുട്ടുകളുടെയും ഭാഗത്ത് പരിക്കേറ്റു.
എഴുന്നേൽക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ റോഡിൽ കിടന്ന യുവതിക്ക് ഭയം കാരണം ശബ്ദിക്കാനും സാധിച്ചില്ല. വീണ്ടും ആക്രമിക്കാൻ കാട്ടാന മുന്നോട്ടുവന്നപ്പോഴാണ് ഇതുവഴി എത്തിയ വനംവകുപ്പ് വാഹനത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആനയെ തുരത്തി യുവതിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. തുടർന്ന് ജൂബിയെ സുൽത്താൻ ബത്തേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച് പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകി. വനംവകുപ്പിന്റെ സമയോചിത ഇടപെടൽ മൂലമാണ് വലിയ ദുരന്തം ഒഴിവായത്.
നടുക്കം വിട്ട് മാറാതെ ജൂബി
കാട്ടാനയെ മുന്നില് കണ്ടപ്പോള് മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ടെന്ന് ജൂബി. അപ്രതീക്ഷിത ആക്രമണത്തില് ഇനി രക്ഷയില്ലെന്നും തോന്നി. ഭാഗ്യത്തിനാണ് രക്ഷപ്പെട്ടതെന്നും നടുക്കം വിട്ട് മാറാതെ ജൂബി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
"ഞാന് ജോലിക്ക് പോയതായിരുന്നു. പെട്ടെന്നാണ് ആന നടുറോഡില് നില്ക്കുന്നത് കണ്ടത്.അപ്പോഴേക്കും ആനയും ഞാനും തമ്മില് കൂട്ടിമുട്ടി. പെട്ടെന്ന് ആന തുമ്പി കൈകൊണ്ട് വണ്ടി തട്ടിയെറിയുകയും ഞാനും വണ്ടിയും റോഡിലേക്ക് വീഴുകയും ചെയ്തു. ശരീരത്തില് പരിക്ക് പറ്റിയതോടെ എഴുന്നേല്ക്കാനും പറ്റിയില്ല. പെട്ടെന്ന വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് വന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ശേഷം ആന ഉള്ക്കാട്ടിലേക്ക് പോയി. ആശുപത്രിയില് നിന്ന് മടങ്ങി വന്നപ്പോഴും ആനകള് സംഭവസ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും" ജൂബി പറഞ്ഞു.
വടക്കനാട്–പച്ചാടി മേഖലയിലെ റോഡുകളിൽ വൈകുന്നേരവും പുലർച്ചെയും കാട്ടാനശല്യം പതിവാണെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. നിരവധി യാത്രക്കാരാണ് ദിവസവും ഭീതിയോടെയാണ് ഈ റോഡിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. വന്യമൃഗ ശല്യം തടയാൻ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാകുകയാണ്. വനാതിർത്തി റോഡുകളിലെ കാട്ടാനശല്യം നിയന്ത്രിക്കാൻ ഫലപ്രദമായ നടപടികൾ വേണമെന്ന ആവശ്യമാണ് പ്രദേശത്ത് വീണ്ടും ഉയരുന്നത്.
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