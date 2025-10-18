അഷ്ടമുടി കായലിലേക്ക് ചാടി ജീവനൊടുക്കാൻ യുവതി; രക്ഷകരായി ജലഗതാഗത വകുപ്പ് ജീവനക്കാർ, VIDEO
ബോട്ട് ജീവനക്കാരുടെ സമയോചിതമായ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് യുവതിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായി.
Published : October 18, 2025 at 5:22 PM IST
കൊല്ലം: കായലിൽ ചാടി ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ച യുവതിയെ സാഹസികമായി രക്ഷപ്പെടുത്തി ജലഗതാഗത വകുപ്പ് ജീവനക്കാർ. ഇന്ന് രാവിലെ 11 മണിയോടെയാണ് യുവതി അഷ്ടമുടി കായലിൽ ചാടി ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചത്.
അഷ്ടമുടി കായലിൽ ആശ്രാമം ലിങ്ക് റോഡിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കുന്ന പുതിയ പാലത്തിൽ നിന്നുമാണ് യുവതി കായലിൽ ചാടിയത്. യുവതി പാലത്തിൽ നിന്ന് ചാടുന്നത് ബോട്ടിലെ ജീവനക്കാരാണ് ആദ്യം കണ്ടത്. ജലഗതാഗത വകുപ്പിൻ്റെ കൊല്ലം സാമ്പ്രാണിക്കോടിയിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന ബോട്ടിലെ ജീവനക്കാർ ഉടൻ തന്നെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. ജീവനക്കാർ കായലിൽ ചാടുകയും യുവതിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയുമായിരുന്നു.
പാലത്തിൽ നിന്നും കായലിൻ്റെ അടിയൊഴുക്കുള്ള ഭാഗത്തേക്കായിരുന്നു യുവതി ചാടിയത്. നല്ല ആഴമുള്ളതിനാൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ടു. ജീവനക്കാരുടെ സമയോചിതമായ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് യുവതിയെ കായലിൽ നിന്നും രക്ഷപെടുത്താനായി.
ബോട്ടിലെ ജീവനക്കാരായ ബോട്ട് മാസ്റ്റർ രാജീവ്, ബോട്ട് സ്രാങ്ക് അനീഷ്, ഡ്രൈവർ പ്രസാദ്, അഭിജിത്ത്, സന്തോഷ് കുമാർ എന്നിവരാണ് യുവതിയെ കായലിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. കോട്ടയം കാഞ്ഞിരപള്ളി സ്വദേശി 22 വയസുകാരിയാണ് ആത്മഹത്യ ശ്രമം നടത്തിയത്. കാരണം വ്യക്തമല്ല.
ആത്മഹത്യയിൽ തെക്കൻ കേരളം മുന്നിൽ
വടക്കൻ കേരളത്തെ അപേക്ഷിച്ച് തെക്കൻ കേരളത്തിലാണ് ആത്മഹത്യകൾ കൂടുതൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്നതാണ് പഠന റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് ഇതര ജില്ലകളെ അപേക്ഷിച്ച് ആത്മഹത്യ നിരക്ക് കൂടുതൽ. കേരളത്തിലെ ആകെ ആത്മഹത്യകളുടെ 41% ഉം ഈ ജില്ലകളിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത്.
ആത്മഹത്യ: കാരണങ്ങളും പ്രതിവിധിയും
പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾ പൊതുവെ തുറന്നു സംസാരിക്കാനും സഹായം തേടാനും മടിക്കാത്തവരാണെന്ന് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു. എന്നാൽ പുരുഷന്മാർ ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പുരുഷന്മാരിൽ ആത്മഹത്യാനിരക്ക് കൂടുന്നതെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ. അതേസമയം, ആത്മഹത്യാശ്രമം കൂടുതൽ നടത്തുന്നത് സ്ത്രീകളാണ്. മൂന്നു സ്ത്രീകൾ ശ്രമം നടത്തുമ്പോൾ ഒരു പുരുഷനാണ് ശ്രമം നടത്തുന്നത്. എന്നാൽ ശ്രമം നടത്തുന്ന പുരുഷന്മാരിൽ ഭൂരിഭാഗവും മരണപ്പെടുന്നു.
ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും ഒരു പരിഹാരമല്ല ആത്മഹത്യ പ്രവണതയുള്ളവർ ദിശ ഹെൽപ് ലൈനിലോ (1056), ടെലി മനസ്സ് ഹെൽപ് ലൈനിലോ (14416 ) ബന്ധപ്പെടുക
