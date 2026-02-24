ETV Bharat / state

റെയില്‍വേ ട്രാക്കിന് സമീപം യുവതിയുടെ മൃതദേഹം; കൊലപാതകം സംശയിച്ച് പൊലീസ്, അന്വേഷണം ഊര്‍ജിതം

വൈറ്റിലയിൽ റെയിൽവേ ട്രാക്കിന് സമീപം യുവതിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. കൊലപാതകമെന്ന് സംശയം. പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

WOMAN BODY FOUND IN RAILWAY TRACK WOMAN FOUND DEAD ERNAKULAM MYSTERY DEATH OF ELDERLY WOMAN
Photo from the spot (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 24, 2026 at 9:47 AM IST

|

Updated : February 24, 2026 at 9:54 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

എറണാകുളം: വൈറ്റിലയിൽ റെയിൽവേ ട്രാക്കിന് സമീപം ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ യുവതിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. കൊലപാതകമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

ഇന്ന് (ഫെബ്രുവരി 23) പുലർച്ചെ ഏകദേശം മൂന്ന് മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം പുറംലോകം അറിഞ്ഞത്. നഗരത്തോട് ചേർന്നുള്ള വൈറ്റില റെയിൽവേ ട്രാക്കിന് സമീപമാണ് യുവതിയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. വൈറ്റില ഫ്ലൈ ഓവറിന് താഴെ റെയിൽവേ പാലത്തിൻ്റെ തൂണിനോട് ചേർന്നാണ് മൃതദേഹം കിടന്നിരുന്നത്. റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ തല വച്ച് കിടക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നുവെന്നും സാധാരണ ട്രെയിൻ കടന്ന് പോകാത്ത ട്രാക്കിൻ്റെ ഭാഗമാണിതെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

സംഭവ സ്ഥലത്ത് പൊലീസ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നു. (ETV Bharat)

മൃതദേഹത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയും കണ്ടെത്തിയ സാഹചര്യവും പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു ആസൂത്രിതമായ കൊലപാതകമാണെന്ന സംശയത്തിലാണ് പൊലീസ്. സംഭവത്തിൽ ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
​തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും മംഗലാപുരത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന അമൃത എക്‌സ്പ്രസിലെ ലോക്കോ പൈലറ്റാണ് ട്രാക്കിന് സമീപം മൃതദേഹം കിടക്കുന്നത് ആദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചത്.

ട്രെയിൻ കടന്നുപോകുന്നതിനിടെ സമീപത്തെ ട്രാക്കിൽ ഒരാൾ അനക്കമില്ലാതെ കിടക്കുന്നത് കണ്ട അദ്ദേഹം ഉടൻ തന്നെ റെയിൽവേ അധികൃതരെയും കൺട്രോൾ റൂമിനെയും വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് റെയിൽവേ പൊലീസും മരട് പൊലീസും സ്ഥലത്തെത്തി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ഏകദേശം 40-നും 50-നും ഇടയിൽ പ്രായം തോന്നിക്കുന്ന യുവതിയാണ് മരിച്ചത്.

കൊലപാതക സാധ്യതയും പൊലീസ് നിഗമനവും

​മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ രീതിയിൽ നിരവധി അസ്വാഭാവികതകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പൊലീസ് നൽകുന്ന വിവരം. സാധാരണ ഗതിയിൽ ട്രെയിൻ തട്ടിയുണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങളിൽ മൃതദേഹം ട്രാക്കിന് നടുവിലോ വശങ്ങളിലോ ചിതറിക്കിടക്കാറാണ് പതിവ്. എന്നാൽ ഇവിടെ മൃതദേഹം റെയിൽവേ പാലത്തിൻ്റെ തൂണിനോട് ചേർന്നുള്ള ട്രാക്കിൽ തലവച്ച നിലയിലായിരുന്നു. യുവതിയുടെ മുഖത്തും ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും മാരകമായ മുറിവുകളുണ്ട്.

ഈ പരിക്കുകൾ ട്രെയിൻ തട്ടിയുണ്ടായതല്ലെന്നും മറിച്ച് ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെയോ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചോ ഉണ്ടായതാണെന്നും പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. മറ്റെവിടെയെങ്കിലും വച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം തെളിവ് നശിപ്പിക്കുന്നതിനായി മൃതദേഹം ജനവാസമില്ലാത്ത ഈ ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് തള്ളിയതാകാമെന്നാണ് പൊലീസ് പ്രധാനമായും സംശയിക്കുന്നത്. ആരാണ് മരിച്ചതെന്ന് ഇതുവരെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. മൃതദേഹത്തിന് സമീപത്ത് നിന്നും പൊലീസിന് ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇത് മരിച്ച യുവതിയുടേതാണോ അതോ കൊലപാതകിയുടേതാണോയെന്ന് പൊലീസ് പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. ഫോണിലെ കോളുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തിയാൽ മരിച്ചയാളെ തിരിച്ചറിയാനും പ്രതികളിലേക്ക് എത്താനും സാധിക്കുമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. വൈറ്റില ഭാഗത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും പൊലീസ് ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്. രാത്രി വൈകി ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വന്ന വാഹനങ്ങളെയും സംശയകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ കണ്ട ആളുകളെയും കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് നിലവിൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നത്.

ഫോറൻസിക് വിദഗ്‌ധരും ഡോഗ് സ്ക്വാഡും സ്ഥലത്തെത്തി വിശദമായ പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാക്കി. ഇൻക്വസ്‌റ്റ് നടപടികൾക്ക് ശേഷം മൃതദേഹം കളമശേരി മെഡിക്കൽ കോളജ് മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റും. പോസ്‌റ്റ്‌മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ മരണകാരണം കൃത്യമായി പറയാൻ സാധിക്കൂവെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. നിലവിൽ അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് മരട് പൊലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ലഭിക്കുന്നതോടെ കൊലപാതകക്കുറ്റം ചുമത്തി അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും.

Also Read: കോഴിക്കോട് വലിയങ്ങാടിയിൽ സൺഷെയ്ഡ് തകർന്ന് നാല് മരണം; ദുരന്തകാരണമായത് കോർപ്പറേഷൻ്റെ കടുത്ത അനാസ്ഥ

Last Updated : February 24, 2026 at 9:54 AM IST

TAGGED:

WOMAN BODY FOUND IN RAILWAY TRACK
WOMAN FOUND DEAD
ERNAKULAM
MYSTERY DEATH OF ELDERLY WOMAN
WOMEN DEAD BODY NEAR RAILWAY TRACK

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.