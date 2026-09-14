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രാത്രിയില്‍ ഉറങ്ങാനായി മുറിയിലേക്ക് പോയി; രാവിലെ കത്തിക്കരിഞ്ഞ് മൃതദേഹം വീട്ടുവളപ്പില്‍, 63കാരിയുടെ മരണത്തില്‍ അന്വേഷണം

കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയില്‍ വീട്ടുവളപ്പില്‍ വയോധികയുടെ മൃതദേഹം. നിർമല ഭായിയാണ് (63) മരിച്ചത്. മൃതദേഹം പോസ്‌റ്റ്‌മോര്‍ട്ടത്തിനയച്ചു.

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Representative image. (ETV Bharat)
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By PTI

Published : September 14, 2026 at 11:50 AM IST

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എറണാകുളം: പെരുമ്പാവൂരില്‍ വീട്ടുവളപ്പില്‍ വയോധികയെ പൊള്ളലേറ്റ് മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. പോപ്പാനി റോഡ് സ്വദേശി നിർമല ഭായിയാണ് (63) മരിച്ചത്. ഇന്ന് (സെപ്‌റ്റംബര്‍ 14) രാവിലെയാണ് ഇവരെ വീട്ടുവളപ്പില്‍ നിന്നും മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്.

ഇന്നലെ രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് പിന്നാലെ മുറിയിലേക്ക് ഉറങ്ങാന്‍ പോയതായിരുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വരാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് കുടുംബം മുറിയിലെത്തി നോക്കിയപ്പോള്‍ നിര്‍മലയെ കാണാനില്ലായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് വീട്ടുമുറ്റത്തും വീട്ടുവളപ്പിലുമെല്ലാം തെരച്ചില്‍ നടത്തി ഇതോടെയാണ് കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിയലില്‍ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.

ഉടന്‍ തന്നെ കുടുംബം പെരുമ്പാവൂര്‍ പൊലീസില്‍ വിവരം അറിയിച്ചു. വിവരം അറിഞ്ഞ പൊലീസ് ഉടന്‍ തന്നെ സ്ഥലത്തെത്തി ഇന്‍ക്വസ്റ്റ് നടപടികള്‍ ആരംഭിച്ചു. മൃതദേഹത്തിന് അരികെ നിന്നും ഇന്ധനം അടങ്ങിയ കുപ്പിയും പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു. സംഭവത്തില്‍ അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്ത പെരുമ്പാവൂർ പൊലീസ് അന്വേഷണവും ആരംഭിച്ചു.

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ആത്മഹത്യയാണോ, അപകടമാണോ, അതോ കൊലപാതകമാണോയെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമാണെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ വീട്ടിലേക്ക് ആരെങ്കിലും അതിക്രമിച്ച് കയറിയതായി സൂചനയൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിന് ശേഷം മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകും. പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടം റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭിച്ചാല്‍ മാത്രമെ കൃത്യമായ മരണ കാരണം കണ്ടെത്താനാകൂവെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

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