തൊഴിലുറപ്പ് ജോലിക്കിടെ കാട്ടാന ആക്രമണം; വയോധികക്ക് ദാരുണാന്ത്യം, ആശുപത്രി ഉപരോധിച്ച് നാട്ടുകാർ
തൊഴിലുറപ്പ് ജോലിക്കിടെ രാജമ്മയെ കാട്ടാന ആക്രമിക്കുകയും ചവിട്ടി വീഴ്ത്തുകയുമായിരുന്നു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ രാജമ്മ സംഭവസ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ മരിക്കുകയായിരുന്നു.
Published : October 5, 2026 at 2:34 PM IST
കൊല്ലം: പത്തനാപുരത്ത് കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ വയോധികക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. പത്തനാപുരം കടശ്ശേരി സ്വദേശി രാജമ്മ (80) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇന്ന് രാവിലെ ഒൻപത് മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. ആക്രമണം ഉണ്ടായത് കടശ്ശേരി ഉമ്മന്നൂർ ഭാഗത്ത് വെച്ചാണെന്ന് ബന്ധുക്കള് പറഞ്ഞു. തൊഴിലുറപ്പ് ജോലിക്കിടെയായിരുന്നു കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണമുണ്ടായത്. സംഭവത്തിൽ ആശുപത്രിയിൽ ബന്ധുക്കളും സിപിഎം പ്രവർത്തകരും പ്രതിഷേധിച്ചു.
നിലവിൽ മൃതദേഹം പുനലൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാട്ടാന പ്രശ്നത്തിൽ പരിഹാരം വേണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം. തൊഴിലുറപ്പ് ജോലിക്കിടെ രാജമ്മയെ കാട്ടാന ആക്രമിക്കുകയും ചവിട്ടി വീഴ്ത്തുകയുമായിരുന്നു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ രാജമ്മ സംഭവസ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ മരിക്കുകയായിരുന്നു.
പുനലൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ബന്ധുക്കളുടെ പ്രതിഷേധം
കാട്ടാന പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും ആശുപത്രിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു. ഒടുവിൽ പത്തനാപുരം എംഎൽഎ ജ്യോതി കുമാർ ചാമക്കാല ആശുപത്രിയിൽ എത്തി പ്രതിഷേധക്കാരുമായി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. നാട്ടുകാരുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം വേണമെന്നും നിരവധി തവണ പരാതിയായി നൽകിയിട്ടും നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും നാട്ടുകാർ ആരോപിച്ചു.
സംഭവത്തെ തുടർന്ന് പുനലൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ സിപിഎം പ്രവർത്തകരും പൊലീസും തമ്മിലും വാക്കേറ്റമുണ്ടായി. കലക്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരത്താതെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് അനുവദിക്കില്ല എന്നാണ് സിപിഎം പ്രവർത്തകർ പറയുന്നത്. ഡിഎഫ്ഒ, പുനലൂർ ഡിവൈഎസ്പി, പത്തനാപുരം എംഎൽഎ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അടിയന്തര ധനസഹായം ഉടൻ അനുവദിക്കുമെന്ന് വനം വകുദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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