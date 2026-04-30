എറണാകുളത്ത് ട്രെയിനിൽ കയറുന്നതിനിടെ കാൽവഴുതി വീണു; കൊല്ലം സ്വദേശിനിയായ 35കാരി മരിച്ചു
അതിവേഗം സമനില തെറ്റിയ ചിപ്പി പ്ലാറ്റ്ഫോമിനും ട്രെയിനിനും ഇടയിലുള്ള വാതിലിൻ്റെ വിടവിലൂടെ ട്രാക്കിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നുവെന്ന് റെയിൽവേ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ
By PTI
Published : April 30, 2026 at 11:33 AM IST
എറണാകുളം: നഗരത്തെ നടുക്കി എറണാകുളം സൗത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ദാരുണാപകടം. ഓടുന്ന ട്രെയിനിൽ കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ കാൽ വഴുതി വീണ് യുവതി മരിച്ചു. കൊല്ലം സ്വദേശിനിയായ ചിപ്പിയാണ് (35) ദാരുണമായി അപകടത്തിൽ മരിച്ചത്. വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ 5.15ന് ആണ് എറണാകുളം സൗത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നാടിനെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തിയ ദാരുണമായ സംഭവം നടന്നത്. എറണാകുളം ജങ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുകയായിരുന്ന വഞ്ചിനാട് എക്സ്പ്രസിൽ കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ചിപ്പി അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്.
ഓടുന്ന ട്രെയിനിൽ കയറാൻ ശ്രമം
സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ട്രെയിൻ പതുക്കെ മുന്നോട്ട് എടുത്തു തുടങ്ങിയ സമയത്താണ് യുവതി തിടുക്കപ്പെട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ഓടിയെത്തിയത്. തുടർന്ന് ഓടുന്ന ട്രെയിനിലേക്ക് അതിവേഗം ചാടിക്കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ കാൽ വഴുതുകയായിരുന്നു.
അതിവേഗം സമനില തെറ്റിയ ചിപ്പി പ്ലാറ്റ്ഫോമിനും ട്രെയിനിനും ഇടയിലുള്ള വാതിലിൻ്റെ വിടവിലൂടെ ട്രാക്കിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നുവെന്ന് റെയിൽവേ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. അപകടം നടന്നയുടൻ തന്നെ റെയിൽവേ പൊലീസും റെയിൽവേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോഴ്സും ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് യാത്രക്കാരും ചേർന്ന് യുവതിയെ പുറത്തെടുത്ത് ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള അടിയന്തര ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി.
ആശുപത്രിയിൽ എത്തുംമുൻപേ മരണം
ട്രാക്കിൽ നിന്നും തീർത്തും അബോധാവസ്ഥയിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ യുവതിയെ ഉടൻ തന്നെ റെയിൽവേ അധികൃതർ എറണാകുളത്തെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല.
ആശുപത്രിയിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും മരണം സംഭവിച്ചതായി പരിശോധിച്ച ഡോക്ടർമാർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. നിലവിൽ യുവതിയുടെ മൃതദേഹം എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾക്കും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പരിശോധനകൾക്കും ശേഷം മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. യുവതിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ പൊലീസ് ഇതിനോടകം വിവരം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കും
ദാരുണമായ സംഭവത്തെ തുടർന്ന് എറണാകുളം സൗത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പൊലീസ് വിശദമായ പരിശോധന നടത്തിവരികയാണ്. അപകടത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ കാരണം കണ്ടെത്തുന്നതിനായി റെയിൽവേ പൊലീസ് ഊർജിതമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് നിലവിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത്.
അപകട സമയത്ത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ദൃക്സാക്ഷികളായ യാത്രക്കാരിൽ നിന്നും ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും പൊലീസ് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപകടത്തെ തുടർന്ന് വഞ്ചിനാട് എക്സ്പ്രസ് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളം വൈകിയാണ് എറണാകുളത്ത് നിന്നും യാത്ര തുടർന്നത്. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പൂർത്തിയായാൽ മൃതദേഹം ജന്മനാടായ കൊല്ലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ.
യാത്രക്കാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ്
ഓടുന്ന ട്രെയിനുകളിൽ കയറാനും ഇറങ്ങാനും ശ്രമിക്കുന്നത് വലിയ അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് റെയിൽവേ അധികൃതർ നിരന്തരം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാറുണ്ടെങ്കിലും വീണ്ടും അപകടങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുകയാണ്. യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി സ്റ്റേഷനുകളിൽ കർശന പരിശോധനയും ബോധവത്കരണവും ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മുൻകൂട്ടി തന്നെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ എത്തിച്ചേരാനും ട്രെയിൻ നീങ്ങിത്തുടങ്ങിയാൽ പൂർണ്ണമായും യാത്ര ഉപേക്ഷിക്കാനും യാത്രക്കാർ തയ്യാറാകണമെന്ന് അധികൃതർ ആവർത്തിച്ച് അഭ്യർഥിച്ചു.
സമയലാഭത്തിന് വേണ്ടി യാത്രക്കാർ കാണിക്കുന്ന അശ്രദ്ധ പലപ്പോഴും സമാനമായ വലിയ ദുരന്തങ്ങളിലേക്കാണ് വിരൽചൂണ്ടുന്നത് എന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. ദീർഘദൂര ട്രെയിനുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ എത്തുമ്പോൾ യാത്രക്കാർ പാലിക്കേണ്ട സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ക്യാമ്പയിനുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാനും റെയിൽവേ പൊലീസ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായുണ്ടായ ഈ അപകടം സഹയാത്രികരിലും വലിയ ഞെട്ടലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. സ്വന്തം ജീവന് ഭീഷണിയാകുന്ന ഇത്തരം അശ്രദ്ധകൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കണം എന്ന് വീണ്ടും ഓർമിപ്പിക്കുന്നതാണ് കൊച്ചിയിലെ ഈ ദാരുണാപകടം.