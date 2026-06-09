ETV Bharat / state

ഇടുക്കി സൂര്യനെല്ലിയിൽ കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ അനാഥരായത് രണ്ട് കുരുന്നുകൾ

കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പ് വരുത്തുമെന്ന് വനം വകുപ്പ്. സംഭവത്തിൽ ജനകീയ പ്രതിഷേധം. കുട്ടികളുടെ ഭാവിയുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പ് വരുത്തണമെന്നും നാട്ടുകാർ

WILD ELEPHANT ATTACK WOMAN DIES IDUKKI TWO CHILDREN ORPHANED KERALAN GOVERNMENT
Representative Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 9, 2026 at 4:22 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ഇടുക്കി: കാട്ടാനപ്പേടിയെ കൂട്ടുപിടിച്ച് ആ ഒറ്റമുറി വീട്ടിൽ അവർ നെയ്‌തുകൂട്ടിയ സ്വപ്‌നങ്ങളത്രയും ഒരു തുമ്പിക്കൈയടിയിൽ തകർന്നുപോയിരിക്കുന്നു. ഇനി ആ കൊച്ചുവീട്ടിൽ അമ്മയില്ല. സ്നേഹത്തോടെ കാവലിരിക്കാനും, പഠിച്ച് വലിയ ആളാകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നെഞ്ചോട് ചേർക്കാനും മാരി ഇനി തിരിച്ചുവരില്ല.

സൂര്യനെല്ലിയിലെ കാട്ടാന ആക്രമണ (ETV Bhart)

കൺമുന്നിൽ വെച്ച് സ്വന്തം അമ്മയെ കാട്ടാന ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തുന്ന ദൃശ്യം കാണേണ്ടി വന്ന രണ്ട് പിഞ്ചുമക്കളുടെ കണ്ണീരിൽ വിതുമ്പുകയാണ് ഇപ്പോൾ സൂര്യനെല്ലി എന്ന ഗ്രാമം.

ബസ് കാത്തുനിൽക്കാൻ നൂറു മീറ്റർ ബാക്കി നിൽക്കെ മരണം

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഇടുക്കി സൂര്യനെല്ലി റോഡിൽ നാടിനെ നടുക്കിയ ആ ദുരന്തം അരങ്ങേറിയത്. നിത്യവുമുള്ള യാത്രയേക്കാൾ അൽപം നേരത്തെയാണ് അന്ന് മാരി (36) മക്കളായ രക്ഷനെയും രക്ഷിണയെയും കൂട്ടി വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിയത്. അമ്മയ്ക്ക് കൂലിപ്പണിക്ക് പോകേണ്ടിയിരുന്നതിനാലാണ് അവർ നേരത്തെയിറങ്ങിയത്. തങ്ങൾ എന്നും ബസ് കാത്തുനിൽക്കാറുള്ള സൂര്യനെല്ലി റോഡിലേക്ക് വെറും 100 മീറ്റർ മാത്രം അകലെ എത്തിയപ്പോഴാണ് വശങ്ങളിൽ നിന്ന് കുട്ടിയാനയോടൊപ്പം കലിയിളകി വന്ന തള്ളയാന ഇവരുടെ മുന്നിലേക്ക് ചാടിയത്.

ആർക്കും ഒരവസരം പോലും നൽകാതെ കാട്ടാന മാരിയെ തുമ്പിക്കൈ കൊണ്ട് അടിച്ചുവീഴ്ത്തിയ ശേഷം ചവിട്ടിമെതിക്കുകയായിരുന്നു. അമ്മയെ രക്ഷിക്കാൻ നോക്കുന്നതിനിടയിൽ ആന രക്ഷനെയും അടിച്ചു വീഴ്ത്തി. ഇവരുടെ തൊട്ടുപിന്നാലെ റോഡിലേക്ക് വന്ന രക്ഷിണയെ ഭാഗ്യം കൊണ്ടാണ് കാട്ടാനകൾ കാണാതിരുന്നത്.

കരയാൻ പോലും കഴിയാതെ മരവിച്ചുപോയ ബാല്യം

ക്രൂരമായ ആക്രമണത്തിന് ശേഷം കാട്ടാനകൾ റോഡിൽ നിന്ന് മടങ്ങിപ്പോയെങ്കിലും, അൽപം ദൂരെ മാറി ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു രക്ഷിണ. തൻ്റെ ജീവനായ അമ്മയെ ഒരു മൃഗം ചവിട്ടിയരയ്ക്കുന്നത് കൺമുന്നിൽ കാണേണ്ടി വന്ന ആ ഒൻപത് വയസ്സുകാരി ഭയം കൊണ്ടും നടുക്കം കൊണ്ടും മരവിച്ചുപോയിരുന്നു. ഒന്നും മിണ്ടാൻ കഴിയാതെ, ഒരു തുള്ളി കണ്ണീർ പോലും വാർക്കാനാവാതെ ഏറെ നേരം രക്ഷിണ അവിടെത്തന്നെ നിശ്ചലയായി നിന്നു എന്നാണ് ഓടിയെത്തിയ നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്.

ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സയിലുള്ള രക്ഷൻ നിലവിൽ അപകടാവസ്ഥ തരണം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും കൺമുന്നിൽ അമ്മയുടെ മരണം കണ്ട രക്ഷിണയുടെ ദുഃഖം കണ്ടുനിൽക്കാനാവാതെ ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും ഒരുപോലെ വിതുമ്പുകയാണ്.

പഠിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപെടാൻ കഴിയൂ അമ്മേ...

സ്വന്തമായി ഒരു സെൻ്റ് ഭൂമി പോലുമില്ലാത്ത, ദരിദ്രമായ ചുറ്റുപാടിലാണ് ഈ കുടുംബം ജീവിച്ചിരുന്നത്. കുടുംബം പുലർത്താൻ മാരി ചെയ്‌തിരുന്ന കഠിനമായ കൂലിപ്പണി മാത്രമായിരുന്നു അവരുടെ ഏക ആശ്രയം. ഒന്നര കിലോമീറ്ററോളം ദുർഘടവും കാട്ടാന ഭീഷണിയുള്ളതുമായ വഴിയിലൂടെ നടന്ന് വേണമായിരുന്നു ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പുറംലോകത്തെത്താൻ. യാത്രാസൗകര്യമില്ലാത്തതു കൊണ്ടും മൃഗങ്ങളുടെ പേടി കൊണ്ടും അങ്കണവാടി തെരുവിലെ പല കുട്ടികളും മുൻപ് പഠനം നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്.

എന്നാൽ പഠനത്തിൽ ഏറെ മിടുക്കരായിരുന്ന രക്ഷനും രക്ഷിണയും പ്രതിസന്ധികളിൽ തളർന്നില്ല. "പഠിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്നും ദുരിതത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപെടാൻ കഴിയൂ" എന്ന് അവർ എപ്പോഴും അമ്മയോട് പറയുമായിരുന്നു. മക്കളുടെ ആ വാക്കുകളായിരുന്നു ആ അമ്മയുടെ ഒരേയൊരു പ്രതീക്ഷ.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മക്കൾ പഠിച്ച് വലിയ നിലയിലാകുന്നത് കാണാൻ കൊതിച്ച ആ അമ്മയുടെ ജീവനാണ് കാട്ടാന കവർന്നത്. വന്യമൃഗ ശല്യത്തിന് മനുഷ്യൻ നൽകേണ്ടി വരുന്ന വില എത്രത്തോളം വലുതാണെന്ന് ഈ കുട്ടികളുടെ കണ്ണീർ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. അമ്മ കാട്ടിയ വെളിച്ചത്തിൽ പഠിച്ചുയരാൻ ആഗ്രഹിച്ച ആ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇനി ആ ഒറ്റമുറി വീട്ടിൽ ആരോരുമില്ലാതെ തനിച്ചാണ്.

കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ യുവതി മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ജനകീയ പ്രതിഷേധം

ചിന്നക്കനാൽ, ശാന്തൻപാറ പഞ്ചായത്തുകളിലെ കാട്ടാന പ്രശ്‌നത്തിന് പരിഹാരം നിർദേശിക്കാതെ മാരിയുടെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്‌മാർട്ടത്തിനും തുടർ നടപടികൾക്കുമായി വിട്ടു കൊടുക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു നാട്ടുകാർ. പിന്നീട് ചർച്ചയെ തുടർന്നാണ് മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്‌മാർട്ടത്തിനായി ഇടുക്കിയിലേയ്‌ക്ക് കൊണ്ടു പോയത്. ആക്രമണത്തിൽ പരുക്കേറ്റ കുട്ടിയുടെ ചികിത്സ, ഭാവി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ സർക്കാർ ഉറപ്പ് കിട്ടണമെന്നും നാട്ടുകാർ ആവശ്യപെടുന്നു

സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും അധികം കാട്ടാന ആക്രമണം ഉണ്ടാകുന്ന മേഖലയാണ് മതികെട്ടാൻ ചോല ദേശീയ ഉദ്യാനത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ചിന്നക്കനാൽ, ശാന്തൻപാറ പഞ്ചായത്തുകൾ. വർഷങ്ങൾക് മുൻപ് ജനകീയ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് അരിക്കൊമ്പനെ കാട് കടത്തിയപ്പോൾ, മറ്റ് ഒറ്റയാൻ മാരെ റേഡിയോ കോളർ ഘടിപ്പിച്ചു നിരീക്ഷിയ്ക്കുമെന്നും ആനകളുടെ സാന്നിധ്യം എവിടെയെന്നു അറിയുന്നതിന് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നും കാർഷിക, ജനവാസ മേഖലയ്‌ക്ക് ചുറ്റും സോളാർ ഫെൻസിങ് നിർമ്മിയ്ക്കുമെന്നും പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഒന്നും നടപ്പിലായില്ല.

നിലവിൽ ആർ ആർ ടി സംഘത്തിന് ആനകളെ തുരത്താൻ ആവശ്യമായ ആയുധങ്ങൾ പോലും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളത്. അപകടം നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥിരം വാഗ്‌ദാനം അല്ലാതെ കൃത്യമായ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ മൃതദേഹം ഏറ്റെടുക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് നാട്ടുകാർ.

കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പ് വരുത്തുമെന്ന് വനം വകുപ്പ്

ദേവികുളം എം എൽ എ എഫ് രാജയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് മൂന്നാർ ഡി എഫ് ഓ യും സബ് കളക്‌ടറും അടങ്ങുന്ന സംഘം പ്രതിഷേധകാരുമായി ചർച്ച നടത്തിയത്. മരിച്ച മാരിയുടെ കുടുംബത്തിന് 15 ലക്ഷം രൂപ നഷ്‌ടപരിഹാരം നൽകണം, മക്കളുടെ പഠന ചെലവ് വഹിക്കണം, പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോൾ മൂത്ത കുട്ടിക്ക് സർക്കാർ ജോലി നൽകണം എന്നി ആവശ്യങ്ങളാണ് ഉന്നയിച്ചത്. കുട്ടികളുടെ പഠന ചുമതല വനം വകുപ്പ് ഏറ്റെടുത്ത് വനം വകുപ്പ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി പ്രകാരം ഉറപ്പ് വരുത്തുമെന്ന് വനം വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

Also Read:വൺവേ തെറ്റിച്ച് കെഎസ്ആർടിസിയുടെ മരണപ്പാച്ചിൽ; 3 കിലോമീറ്റർ റിവേഴ്‌സ് അടിച്ച് സൂപ്പർഫാസ്റ്റ്, ഡ്രൈവർക്കെതിരെ പണി തുടങ്ങിഎംവിഡി

TAGGED:

WILD ELEPHANT ATTACK
WOMAN DIES IDUKKI
TWO CHILDREN ORPHANED
KERALAN GOVERNMENT
WOMAN DIES ELEPHANT ATTACK

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.