പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കിടെ യുവതി മരിച്ചു; ചികിത്സാപ്പിഴവെന്ന് കുടുംബം
ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ഫാത്തിമയുടെ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്
Published : October 7, 2026 at 10:23 AM IST
കണ്ണൂർ: പരിയാരം ഗവൺമെൻ്റ് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കിടെ യുവതി മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ചികിത്സാപ്പിഴവ് ആരോപിച്ച് കുടുംബം രംഗത്ത്. ഇരിട്ടി വള്ളിത്തോട് സ്വദേശിനിയായ ഫാത്തിമ (47) ആണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയോടെ മരിച്ചത്. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കിടെ രോഗിയുടെ നില ഗുരുതരമായ വിവരം ഡോക്ടർമാർ ബന്ധുക്കളെ സമയബന്ധിതമായി അറിയിച്ചില്ലെന്ന് കാണിച്ച് കുടുംബം പരിയാരം പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. സംഭവത്തിൽ പരിയാരം പൊലീസ് കേസെടുത്ത് വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കുടുംബത്തിൻ്റെ ആരോപണം
ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ഫാത്തിമയുടെ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. ഹൃദയ വാൽവിലെ തകരാർ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇവരെ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയയാക്കിയത്. ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ രോഗം പൂർണമായും ഭേദമാകുമെന്ന വലിയ പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു കുടുംബാംഗങ്ങൾ. എന്നാൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം രോഗിയുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമായ വിവരം സർജറി ചെയ്ത ഡോക്ടർമാർ ബന്ധുക്കളെ അറിയിച്ചില്ല എന്നാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആരോപണം.
രോഗിയുടെ ആരോഗ്യനില സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിൽ ഡോക്ടർക്ക് വലിയ വീഴ്ച പറ്റിയെന്നാണ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിലെ കണ്ടെത്തൽ. വിവരങ്ങൾ മറച്ചുവച്ചതാണ് മരണത്തിന് കാരണമായതെന്നും, അടിയന്തര ഘട്ടത്തിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികളിൽ ആശുപത്രി അധികൃതർക്ക് ഗുരുതരമായ വീഴ്ച സംഭവിച്ചുവെന്നും ബന്ധുക്കൾ ആരോപിക്കുന്നു.
ആശുപത്രിയിലെ പ്രതിഷേധം
യുവതിയുടെ മരണവിവരം പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും ആശുപത്രിയിൽ വലിയ രീതിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു. അർധരാത്രിയിലും ആശുപത്രിയിൽ അവർ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം തുടർന്നു. പെട്ടെന്നുള്ള മരണവാർത്ത കേട്ടതോടെ ആശുപത്രി പരിസരത്ത് വലിയ സംഘർഷാവസ്ഥ ഉടലെടുക്കുകയായിരുന്നു.
തുടർന്ന് പരിയാരം പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കിയത്. കുറ്റക്കാരായ ഡോക്ടർമാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പ്രതിഷേധക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സംഭവത്തിൽ ആശുപത്രിക്കെതിരെ അന്വേഷണത്തിനും ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. മെഡിക്കൽ കോളജ് സൂപ്രണ്ടിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഔദ്യോഗിക അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനായി പ്രത്യേക സമിതി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച ശേഷം തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് സൂപ്രണ്ട് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ആശുപത്രിയുടെ വിശദീകരണം
അതേസമയം, ചികിത്സാപ്പിഴവ് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും എല്ലാ വിവരങ്ങളും ബന്ധപ്പെട്ടവരെ കൃത്യമായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുമാണ് ആശുപത്രി അധികൃതർ പറയുന്നത്. ശസ്ത്രക്രിയ അതീവ സങ്കീർണമായിരുന്നുവെന്നും രോഗിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചെന്നുമാണ് സർജറി ചെയ്ത ഡോക്ടറുടെ വിശദീകരണം. കുടുംബത്തിൻ്റെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിയാരം പൊലീസ് കേസെടുത്ത് വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ബന്ധുക്കളുടെയും ആശുപത്രി ജീവനക്കാരുടെയും മൊഴി പൊലീസ് രേഖപ്പെടുത്തും.
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പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് കൂടി ലഭിച്ച ശേഷമേ മരണകാരണത്തിലും ചികിത്സാപ്പിഴവിലും അന്തിമ വ്യക്തത വരൂ എന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകും. നിലവിൽ വിദഗ്ധ പാനലിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് കൂടി ലഭിച്ച ശേഷം തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനാണ് പൊലീസിൻ്റെ തീരുമാനം. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ മുഖംനോക്കാതെ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് പൊലീസ് കുടുംബത്തിന് ഉറപ്പുനൽകിയിട്ടുണ്ട്.
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