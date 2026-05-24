"സ്വർണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നിരന്തര പീഡനം"; ഭർതൃവീട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ 24 കാരി ആസിഡ് കുടിച്ച് ജീവനൊടുക്കി

ഭർതൃ വീട്ടുകാരുടെ പീഡനത്തെ തുടർന്നാണ് യുവതി ജീവനൊടുക്കിയതെന്നാണ് പരാതി. ചർലടുക്ക സ്വദേശി ഫാത്തിമത്ത് സുഫൈദ ( 24 ) ആണ് മരിച്ചത്.

Fatimat Sufaida wedding photo (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 24, 2026 at 2:25 PM IST

Updated : May 24, 2026 at 2:31 PM IST

കാസർകോട് : പാണലത്ത് ഭർതൃവീട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ യുവതി ആസിഡ് കഴിച്ച് ജീവനൊടുക്കി. ചർലടുക്ക സ്വദേശി ഫാത്തിമത്ത് സുഫൈദ ( 24 ) ആണ് മരിച്ചത്. മരണത്തിൽ ആരോപണവുമായി യുവതിയുടെ കുടുംബം രംഗത്തെത്തി. ഭർതൃ വീട്ടുകാരുടെ പീഡനത്തെ തുടർന്നാണ് യുവതി ജീവനൊടുക്കിയതെന്നാണ് പരാതി.

സുഫൈദയുടെ സ്വർണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നിരന്തര പീഡനം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കുടുംബം ആരോപിക്കുന്നു. കുടുംബം വിദ്യാനഗർ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. ഭർത്താവ് ആദിലിനെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ വിദ്യാനഗർ പോലീസ് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്തു. അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്നും ഭർത്താവിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണെന്നും വിദ്യാനഗർ പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

ശനിയാഴ്‌ച വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് സംഭവം നടന്നത്. തിങ്കളാഴ്‌ച വിവാഹത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കാനിരിക്കെയാണ് സുഫൈദ ജീവനൊടുക്കിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസവും സ്വർണത്തെച്ചൊല്ലി ഭർതൃവീട്ടിൽ വലിയ തർക്കം നടന്നിരുന്നു. അന്ന് സുഫൈദയെ ഭർത്താവ് അതിക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുകയും, പീഡനവിവരം പുറത്തറിയിക്കാതിരിക്കാൻ യുവതിയുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ എറിഞ്ഞു പൊട്ടിക്കുകയും ചെയ്‌തതായും വിവരമുണ്ട്.

ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക. അത്തരം ചിന്തകളുളളപ്പോള്‍ 'ദിശ' ഹെല്‍പ് ലൈനില്‍ വിളിക്കുക. Toll free helpline number: 1056, 0471-2552056)

