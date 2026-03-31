വയോധിക മരിച്ചു! ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സ്‌ത്രീയെ മരിച്ചെന്ന് കാട്ടി വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി

എസ്റ്റേറ്റ് പൂപ്പാറ സ്വദേശിയായ 81 വയസുകാരി കുപ്പശ്ശേരിയിൽ രാധ വേലായുധൻ ആണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ മരിച്ചതായി വിധി എഴുതിയത്.

woman deleted from voters list marked as dead
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 31, 2026 at 3:00 PM IST

Updated : March 31, 2026 at 3:34 PM IST

2 Min Read
ഇടുക്കി: ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളെ മരിച്ച ആൾ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഇടുക്കിയിലെ പൂപ്പാറ സ്വദേശിയായ വയോധികയെ ആണ് വോട്ടേഴ്‌സ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത്. കാരണമായി രേഖപെടുത്തിയിരിയ്ക്കുന്നത് വോട്ടർ മരണപ്പെട്ടു എന്നാണ്. എസ്റ്റേറ്റ് പൂപ്പാറ സ്വദേശിയായ 81 വയസുകാരി കുപ്പശ്ശേരിയിൽ രാധ വേലായുധൻ ആണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ മരിച്ചതായി വിധി എഴുതിയത്.

ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സ്‌ത്രീയെ മരിച്ചെന്ന് കാട്ടി വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി

60 വർഷത്തിൽ അധികമായി എസ്റ്റേറ്റ് പൂപ്പാറയിൽ സ്ഥിരതാമസക്കാരിയാണ് രാധ. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ എല്ലാം വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിന്നു. വോട്ടർമാരുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ എത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അനാസ്ഥ ആണ്, ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളെ മരണപ്പെട്ടത് ആക്കിയത്.

രേഖകളിലെ അബദ്ധം സംഭവിച്ചത് മനസിലാക്കിയ പൊതു പ്രവർത്തകർ പലതവണ വിവരം ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയിച്ചെങ്കിലും തെറ്റ് തിരുത്തിയില്ല. വോട്ടേഴ്‌സ് ലിസ്റ്റിൽ പേര് ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇത്തവണ സമ്മതിദാന അവകാശം വിനിയോഗിയ്ക്കാൻ ആകാത്തതിൻ്റെ വിഷമത്തിലാണ് ഈ വയോധിക. ജീവിതത്തിൽ ഏക ആവശ്യപ്പെടാൻ പറ്റുന്നത് വോട്ടാണെന്നും അത് വിലക്കേണ്ട ആവശ്യം ആർക്കും ഇല്ലെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. ഉടുമ്പന്‍ ചോല മണ്ഡലത്തില്‍ പെടുന്ന പ്രദേശമാണ് പൂപ്പാറ. ഉടുമ്പന്‍ചോല മണ്ഡലത്തില്‍ കഴിഞ്ഞ തവണത്തേതില്‍ നിന്ന് ഇക്കുറി 17156 വോട്ടര്‍മാരാണ് പട്ടികയില്‍ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായിട്ടുള്ളത്.

ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അനാവസ്ഥയാണ് ഇതിന് കാരണമെന്ന് പൊതു പ്രവർത്തകൻ സുരേഷ് ആശാരിപ്പറമ്പിൽ പറഞ്ഞു. ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും വില്ലേജ് ഓഫീസരോടും ഇത് സംബന്ധിച്ച് പരാതി പറഞ്ഞതാണെന്നും ബിഎൽഒമാരുടെ യോഗത്തിൽ ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇത് ഭരണഘടനാ ലംഘനമാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. പരിഹാരം വേണമെന്നും ഇവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയവർ

സംസ്ഥാനത്ത് വോട്ടര്‍ പട്ടിക പരിഷ്‌ക്കരണം കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ വന്‍തോതില്‍ വോട്ടര്‍മാര്‍ അപ്രത്യക്ഷമായിട്ടുണ്ട്. മരിച്ചവരും വ്യാജ വോട്ടും ഇരട്ട വോട്ടും മറ്റുമാണ് ഇത്തരത്തില്‍ ഇല്ലാതായതെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം. 2021 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ 27445311 വോട്ടര്‍മാരുണ്ടായിരുന്നതാണ് ഇത്തവണ കുറഞ്ഞ് 27142952 വോട്ടര്‍മാരായത്.മൊത്തം വോട്ടര്‍മാരിലുണ്ടായ വ്യത്യാസം കേവലം 303359 ആണെങ്കിലും മണ്ഡലങ്ങളില്‍ വോട്ടര്‍മാരുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടായ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടത്തെ പ്രവചനാതീതമാക്കുകയാണ്.

രാധ വേലായുധൻ വോട്ടർ ഐഡി

വോട്ടര്‍മാരുടെ എണ്ണത്തില്‍ വന്ന ഇടിവില്‍ സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ മുന്നിലുള്ളത് തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലമാണ്. 2021 ല്‍ 61.8 ശതമാനം പോളിങ്ങ് നടന്ന തിരുവനന്തപുരത്ത് അന്നുണ്ടായിരുന്നത് 203319 വോട്ടര്‍മാരായിരുന്നു. അതാണ് ഇത്തവണ 158545 ആയി കുറഞ്ഞത്. 44774 വോട്ടര്‍മാരാണ് കുറഞ്ഞത്. അതേസമയം വോട്ടര്‍മാരുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടായ കുറവ് മുന്നണികളെ ആകെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഏത് മുന്നണികള്‍ക്ക് അനുകൂലമായ വോട്ടാണ് ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നത് എന്നത് മുന്നണികളില്‍ ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എത്ര പേര്‍ വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ നിന്ന് ഇല്ലാതായി എന്ന കണക്കുകള്‍ ഇനിയും പുറത്ത് വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ALSO READ: ട്രെയിനിന് നേരെ വീണ്ടും കല്ലേറ്; വിദ്യാർഥിനിയുടെ പല്ലുകൾ തകർന്നു, താടിയെല്ലിന് പരിക്ക്

