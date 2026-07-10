ETV Bharat / state

മാല മോഷണം ആരോപിച്ച് യുവതിയെ ക്രൂരമായി മര്‍ദിച്ചു; സഹോദരനും ഭാര്യക്കുമെതിരെ കേസ്

മര്‍ദനത്തില്‍ പരിക്കേറ്റ ജോമോള്‍ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സ തേടി.

WOMAN ATTACKED BY BROTHER GOLD CHAIN THEFT SISTER ATTACKED BY BROTHER
Representative image. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 10, 2026 at 9:20 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

എറണാകുളം: കൊച്ചിയില്‍ യുവതിക്ക് സഹോദരന്‍റെയും ഭാര്യയുടെ ക്രൂര മര്‍ദനം. സംഭവത്തില്‍ ആലങ്ങാട് സ്വദേശി ജെയ്‌സണ്‍ ഇയാളുടെ ഭാര്യ എന്നിവര്‍ക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. സ്വര്‍ണ മാല മോഷ്‌ടിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് സഹോദരി ജോമോളെ ഇരുവരും ചേര്‍ന്ന് ക്രൂരമായി മര്‍ദിച്ചത്.

മര്‍ദനത്തില്‍ പരിക്കേറ്റ ജോമോള്‍ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സ തേടി. കുടുംബ സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലനിന്നിരുന്ന തര്‍ക്കമാണ് മര്‍ദനത്തില്‍ കലാശിച്ചത്. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ജോമോള്‍ ആലുവ വെസ്റ്റ് പൊലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയിരുന്നു. ഇതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് കേസെടുത്തത്.

അന്വേഷണത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി ആലങ്ങാട്ടെ മര്‍ദനമുണ്ടായ വീട്ടിലെത്തി പൊലീസ് പരിശോധന നടത്തി. മോഷണം പോയെന്ന് പറയുന്ന മാല വീട്ടിലെ കട്ടിലിന് അടിയില്‍ ഒളിപ്പിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. എന്നാല്‍ സ്വര്‍ണ മാലയല്ലിതെന്നും മുക്കുപണ്ടമാണെന്നും പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. ഇതോടെ വ്യാജ മോഷണം ആരോപിച്ചാണ് സഹോദരിയ ക്രൂര മര്‍ദനത്തിന് ഇരയാക്കിയതെന്ന് വ്യക്തമായി. ആക്രമണത്തിന്‍റെ ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്ത്. ആക്രമിക്കുന്ന വിവരം ജോമോള്‍ സുഹൃത്തിനെ വിളിച്ച് അറിയിച്ചിരുന്നു. വിവരം അറിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിയ സുഹൃത്താണ് മര്‍ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ പകര്‍ത്തിയത്.

TAGGED:

WOMAN ATTACKED BY BROTHER
GOLD CHAIN THEFT
SISTER ATTACKED BY BROTHER
WOMAN BRUTALLY BEATEN UP

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.