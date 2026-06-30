ലോഡ്ജില് മുറിയെടുത്ത് പ്രസവം; യുവതിയും കുഞ്ഞും മരിച്ച നിലയില്
തൃപ്രയാർ എടമുട്ടം സ്വദേശി ജ്യോതിയാണ് (30) മരിച്ചത്.
Published : June 30, 2026 at 3:23 PM IST
തൃശൂർ: വെളിയന്നൂരിലെ സ്വകാര്യ ലോഡ്ജിൽ യുവതിയെ പ്രസവത്തിനിടെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. തൃപ്രയാർ എടമുട്ടം സ്വദേശി ജ്യോതിയാണ് (30) മരിച്ചത്. ഇന്ന് ഉച്ചയോടെയാണ് യുവതിയെ മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തിയത്.
മുറിയുടെ വാതില് തുറക്കാതായതോടെ സംശയം തോന്നിയ ലോഡ്ജ് ജീവനക്കാര് പൊലീസില് വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. പൊലീസെത്തി വാതില് ചവിട്ടി തുറന്നപ്പോഴാണ് യുവതിയെയും കുഞ്ഞിനെയും മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തിയത്.
ഇക്കഴിഞ്ഞ 27നാണ് യുവതി ലോഡ്ജിലെത്തി മുറിയെടുത്തത്. ലോഡ്ജിലെത്തിയപ്പോള് യുവതിക്കൊപ്പം പാവറട്ടി സ്വദേശിയായ ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറുമുണ്ടായിരുന്നു. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറെ ഈസ്റ്റ് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.