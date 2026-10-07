സ്പാ പീഡനം; പെൺകുട്ടിയെ കെണിയിലാക്കി കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനിരയാക്കിയതിൽ മുഖ്യപ്രതി ശരണ്യയെന്ന് പൊലീസ്
വിവിധ സ്പാകളിൽ നല്ല ജോലി ശരിയാക്കി നൽകാമെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ചാണ് മുഖ്യപ്രതിയായ ശരണ്യ വിവാഹിതയായ യുവതിയെ ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് ഇടപ്പള്ളിയിലുള്ള സ്വകാര്യ ലോഡ്ജിലേക്ക് അഭിമുഖത്തിനായി വിളിച്ചുവരുത്തിയത്
Published : October 7, 2026 at 7:41 PM IST
എറണാകുളം: കളമശ്ശേരിയിൽ ഇരുപതുകാരിയായ യുവതിയെ ജോലി നൽകാമെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് കെണിയിലാക്കി ഐസ് ക്രീമിൽ ലഹരിമരുന്ന് കലർത്തി നൽകി ക്രൂരമായ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനിരയാക്കിയ സംഭവത്തിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്. കേസിൻ്റെ മുഴുവൻ ഗൂഢാലോചനയ്ക്കും ക്രൂരതയ്ക്കും പിന്നിൽ ഒന്നാം പ്രതി ശ്രീജിത്തിനും മറ്റു പ്രതികൾക്കും ഒപ്പം പ്രവർത്തിച്ചത് അമ്മു എന്ന ശരണ്യ (42) ആണെന്ന് സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ കാളിരാജ് മഹേഷ് കുമാർ വ്യക്തമാക്കി. അതിജീവിതയായ പെൺകുട്ടി നൽകിയ മൊഴിയിലും ശരണ്യയുടെ അതിക്രൂരമായ പങ്കാളിത്തം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.
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വിവിധ സ്പാകളിൽ നല്ല ജോലി ശരിയാക്കി നൽകാമെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ചാണ് മുഖ്യപ്രതിയായ ശരണ്യ വിവാഹിതയായ യുവതിയെ ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് ഇടപ്പള്ളിയിലുള്ള സ്വകാര്യ ലോഡ്ജിലേക്ക് അഭിമുഖത്തിനായി വിളിച്ചുവരുത്തിയത്. അഭിമുഖത്തിനു ശേഷം ജോലി ലഭിച്ചുവെന്ന് അറിയിച്ച് വീണ്ടും തന്ത്രപരമായി ലോഡ്ജ് മുറിയിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തുകയായിരുന്നു.
തുടർന്ന് പെൺകുട്ടി അറിയാതെ ഐസ് ക്രീമിൽ ലഹരിമരുന്ന് കലർത്തി നൽകി മയക്കിക്കിടത്തിയാണ് മറ്റ് പ്രതികളായ ശ്രീരാജ്, ജിത്ത് മാർട്ടിൻ എന്നിവർക്കൊപ്പം ചേർന്ന് ശരണ്യ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് സൗകര്യമൊരുക്കിയത്. അബോധാവസ്ഥയിലായ പെൺകുട്ടിയെ മൃഗീയമായി പീഡിപ്പിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കുക മാത്രമല്ല, ഈ അതിക്രമങ്ങളുടെ പ്രധാന സൂത്രധാരിയായി പ്രവർത്തിച്ചതും ശരണ്യയാണെന്ന് പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞു.
മറ്റുള്ളവർക്ക് കാഴ്ചവെക്കാൻ ശ്രമം
പ്രതികൾ യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ച ശേഷം പെൺകുട്ടിയെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാഴ്ചവെക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലായിരുന്നു ശരണ്യയും മറ്റ് പ്രതികളും. എന്നാൽ പ്രതികൾ പൂട്ടിയിട്ട മുറിയിൽ നിന്ന് ജീവൻ പണയം വെച്ച് പെൺകുട്ടി അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. മുറിയിലുണ്ടായിരുന്ന മദ്യക്കുപ്പി പൊട്ടിച്ച്, സ്വയം കുത്തി മരിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാണ് അതിജീവിത അവിടെനിന്ന് പുറത്തുകടന്നത്.
നേരിട്ട അതിക്രൂരമായ ആഘാതത്തിൽ എഴുന്നേറ്റു നിൽക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയത്. ശാരീരികമായും മാനസികമായും തകർന്ന് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായ യുവതി നിലവിൽ കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുകയാണ്.
അന്വേഷണം ശക്തം; പ്രതികൾ വയനാട്ടിൽ പിടിയിൽ
അതിക്രമത്തിന് ഇരയായ യുവതിയുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ കളമശ്ശേരി സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ അഭിലാഷ് എ. എല്ലിന് പരാതി നൽകിയതോടെ പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി. സംഭവം നടന്ന് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി ആലപ്പുഴ കാർത്തികപ്പിള്ളി ഇരിക്കാവ് സ്വദേശി ശ്രീരാജ് (30), തൃക്കാക്കര നോർത്ത് തേവക്കൽ സ്വദേശി ജിത്ത് മാർട്ടിൻ (27) എന്നിവരെ കളമശ്ശേരി പൊലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തിരുന്നു. ഇവരെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടിട്ടുണ്ട്.
സംഭവത്തിന് ശേഷം ഒളിവിൽ പോയ മുഖ്യപ്രതി ശരണ്യയെയും കൂട്ടാളി സഞ്ജുവിനെയും ഒടുവിൽ വയനാട്ടിൽ നിന്നാണ് പൊലീസ് അന്വേഷണ സംഘം തന്ത്രപരമായി പിടികൂടിയത്. ഇതോടെ കേസിൽ നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ള മുഴുവൻ പ്രതികളും വലയിലായി. സ്പായുടെ മറവിൽ വൻ പെൺവാണിഭവും അവിഹിത ഇടപാടുകളും നടത്തുന്ന കൊച്ചിയിലെ സംഘങ്ങളെ കണ്ടെത്താനും, അനധികൃത സ്പാകൾ അടച്ചുപൂട്ടാനും പൊലീസ് കർശന നടപടികകളിലേക്ക് കടക്കുമെന്ന് സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ വ്യക്തമാക്കി.