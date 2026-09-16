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ടൂറിസ്റ്റ് ബസുകള്‍ക്ക് കടുത്ത നിയന്ത്രണം, കെഎസ്‌ആർടിസി ട്രിപ്പുകൾ നടത്തുന്നു; ബസ് ഉടമകള്‍ പ്രതിസന്ധിയിൽ

നിയമസഭ, പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഓടിയ വാഹനങ്ങളുടെ വാടക നൽകാത്തതും വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന് ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു.

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കോൺട്രാക്റ്റ് കാര്യജ് ഓപ്പറേറ്റ് അസോസിയേഷൻ വാർത്താസമ്മേളനം (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 16, 2026 at 6:56 PM IST

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കോട്ടയം: കോൺട്രാക്റ്റ് സ്റ്റേജ് കാര്യജുകൾക്ക് ഓൺലൈൻ പെർമിറ്റ് നൽകുവാനുള്ള നീക്കം പിൻവലിക്കണമെന്ന് ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് ഉടമകൾ. ടാക്‌സും ഇൻഷുറൻസും ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയോളമാണ് കോൺട്രാക്റ്റ് കാര്യേജ് വാഹനങ്ങൾ അടയ്ക്കേണ്ടിവരുന്നതെന്നും ഉടമകള്‍ ആരോപിച്ചു.

''ബസുകള്‍ ഓടാത്ത മാസങ്ങളിൽ നികുതിയും ഇതിൽ അടക്കേണ്ടിവരുന്നു. അതേസമയം നികുതിയും മറ്റ് ചെലവുകളും ഇല്ലാതെ കെഎസ്‌ആർടിസി ടൂറിസ്റ്റ് ട്രിപ്പുകൾ നടത്തുന്നു. ഇത് ടുറിസ്റ്റ് ബസ് വ്യവസായ മേഖലയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു,'' എന്നും കോൺട്രാക്റ്റ് കാര്യജ് ഓപ്പറേറ്റ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് മാത്യു ചെറിയാൻ പറഞ്ഞു.

ഓർഡനറി സീറ്റ് വാഹനങ്ങളുടെ ക്വാർട്ടർ നികുതി 33,750 രൂപയിൽ നിന്ന് 44,100 ആക്കിയത് പിൻവലി ക്കണമെന്നും സംഘടന ആവശ്യപ്പെട്ടു. നിയമസഭ, പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഓടിയ വാഹനങ്ങളുടെ വാടക നൽകാത്തത് വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാക്കുന്നുവെന്നും സംഘടനാ ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു.

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കോൺട്രാക്റ്റ് കാര്യജ് ഓപ്പറേറ്റ് അസോസിയേഷൻ വാർത്താസമ്മേളനം (ETV Bharat)

നികുതി അടക്കാനുള്ള ഗ്രേസ് പീരിഡ് 30 ദിവസം ആക്കണം. ചില വാഹനങ്ങൾ അനിയന്ത്രിത ശബ്‌ദ വെളിച്ച സംവിധാനങ്ങൾ ഘടിപ്പിച് സർവ്വിസ് നടത്തുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ മൊത്തം വാഹനങ്ങളുടെയും പേരിൽ നടപടി എടുക്കുന്നത് അന്യായമാണെന്നും ബസ് ഉടമകൾ പറഞ്ഞു. സർക്കാരിൻ്റെ അന്യായമായ നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിക്കുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൻ അറിയിച്ചു.

അതേസമയം സംസ്ഥാനത്ത് ടൂറിസ്റ്റ് ബസുകളുടെ വെള്ള നിറം മാറ്റാമെന്ന സർക്കാർ ഉറപ്പിൽ വിശ്വസിച്ച ബസ് ഉടമകൾ പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുകയാണ്. തീരുമാനം വന്നതിന് പിന്നാലെ ബസുകളുടെ നിറം മാറ്റിയതും പുതിയതായി പണികഴിപ്പിച്ച ബസുകൾക്ക് വെള്ള നിറം ഒഴിവാക്കിയതുമാണ് വിനയായത്. സർക്കാരിൻ്റെ ഉറപ്പിൽ വിശ്വസിച്ച് 1000 ത്തോളം ബസുകൾ നിറം മാറ്റി. എന്നാൽ സർക്കാർ നിയമ ഭേദഗതി ഉത്തരവ് വരുത്താത്തതിനാൽ ബസുകൾ നിരത്തിലിറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. മറ്റ് നിറത്തിലുള്ള ബസ് പുറത്തിറങ്ങിയാല്‍ പിഴ വീഴുമെന്നതാണ് കാരണം. 500 പുതിയ ബസുകൾക്ക് രജിസ്‌ട്രേഷനും ലഭിച്ചില്ലെന്നും ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് ഉടമകൾ പറയുന്നു.

കെഎസ്ആർടിസി ബജറ്റ് ടൂറുകൾ

യാത്രാപ്രേമികൾ ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന കെഎസ്ആർടിസി ബജറ്റ് ടൂറിസം സെല്ലിൻ്റെ ലക്ഷദ്വീപ്, ഹൈദരാബാദ് ലക്ഷ്വറി പാക്കേജ് സർവീസുകൾക്ക് ഈ മാസം 22-ന് ഔദ്യോഗികമായി തുടക്കമാകുന്നു. പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനത്തോടൊപ്പം ബജറ്റ് ടൂറിസം സെല്ലിനായി പ്രത്യേകം തയാറാക്കിയ പുതിയ ഓൺലൈൻ ബുക്കിങ് സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൻ്റെയും വെയിറ്റിങ് ലിസ്റ്റ് സംവിധാനത്തിൻ്റെയും ഉദ്ഘാടനം തമ്പാനൂർ ഹോട്ടൽ ചൈത്രത്തിൽ നടക്കും. രാത്രി ഏഴരയ്ക്ക് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ഗതാഗത മന്ത്രി സി പി ജോൺ പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും.

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