പാമ്പിനെ പിടിക്കാൻ ഹൈടെക് ഉപകരണം; നവീന ഉപകരണം വികസിപ്പിച്ച് ആലപ്പുഴ സ്വദേശി

പാമ്പുകളെ സുരക്ഷിതമായി പിടികൂടി വനം വകുപ്പിന് കൈമാറാൻ സാധ്യമാകുന്ന വിധത്തിലാണ് ഉപകരണം കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. പൈപ്പിനുള്ളിൽ പ്രത്യേകം സജ്ജീകരിച്ച രണ്ടു സെൻസറുകൾ വഴി പാമ്പിനെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നു.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 4, 2026 at 12:00 PM IST

ആലപ്പുഴ: സംസ്ഥാനത്ത് ചൂട് വർധിച്ചതോടെ പാമ്പുകൾ വീടുകളിൽ കയറുന്നത് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ മുതിർന്നവരിലും ഭയം നിറച്ചിരിക്കുകയാണ്. പാമ്പുകളെ സുരക്ഷിതമായി പിടികൂടി വനം വകുപ്പിന് കൈമാറാൻ സാധ്യമാകുന്ന വിധത്തിൽ വയർലെസ് സ്നേക്ക് ക്യാച്ചിങ് ഡിവൈസ് എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന നവീന ഉപകരണം വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആലപ്പുഴ മുഹമ്മ സ്വദേശി ഋഷികേശ്.

ഈ ഉപകരണത്തിലെ പൈപ്പിനുള്ളിലേയ്ക്ക് പാമ്പ് കയറുന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെ വീട്ടിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന റിസീവറിൽ സൈറൺ പ്രവർത്തിച്ച് അറിയിപ്പ് നൽകും എന്നതാണ് പ്രത്യേകത. പൈപ്പിൻ്റെ മറ്റേ അറ്റത്തുള്ള ഭാഗത്ത് കറുത്ത തുണികൊണ്ടുള്ള ഒരു മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു സഞ്ചിയും ഉണ്ടാവും. ഈ സഞ്ചിയിലേക്ക് കയറുന്ന പാമ്പിനെ സാധാരണ റെസ്ക്യൂവർമാർ ചെയ്യുന്നപോലെ സുരക്ഷിതമായി ലോക്ക് ചെയ്‌ത് വനം വകുപ്പിന് കൈമാറുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഋഷി കേശ് പറയുന്നു.

കണ്ടെത്തുന്ന പാമ്പുകളെ എങ്ങനെ വനംവകുപ്പിന് കൈമാറാം എന്ന ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് ഈ ഉപകരണം നിർമിച്ചത്. പാമ്പുകൾ പൈപ്പുകളിലും മറ്റും കയറാറുണ്ട്. ആയതിനാൽ പാമ്പ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇടങ്ങളിൽ ഈ സെൻസർ സ്ഥാപിച്ചാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പാമ്പിനെ പിടികൂടുവാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നും ഋഷി കേശ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു.

ഉപകരണത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനമിങ്ങനെ

പൈപ്പിനുള്ളിൽ പ്രത്യേകം സജ്ജീകരിച്ച രണ്ടു സെൻസറുകൾ ഉള്ളതിനാൽ പാമ്പ് കയറിയെങ്കിൽ മാത്രമേ സൈറൺ പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ. എലിയോ തവളയോ കയറിയാൽ സിസ്‌റ്റം പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല എന്ന പ്രത്യേകതയുള്ള ഉപകരണത്തിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത്. ഒരു ട്രാൻസ്‌മിറ്റർ സെക്ഷനും ഒരു റിസീവർ സെക്ഷനും. 12 വോൾട്ടിൻ്റെ ചെറിയ ആൽക്കലൈൻ ബാറ്ററിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ട്രാൻസ്‌മിറ്റർ സെക്ഷൻ, പാമ്പ് പൈപ്പിനുള്ളിൽ കയറിയാൽ ഉടൻതന്നെ സെൻസറിൽ നിന്നും സിഗ്നൽ കിട്ടുന്നതിനാൽ ഉടൻ തന്നെ ശക്തിയേറിയ റേഡിയോ സിഗ്നലുകളെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്നു. ഈ സിഗ്നലുകൾ മുന്നൂറ് മീറ്റർ പരിധിക്കുള്ളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന റിസീവറിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ഉച്ചത്തിലുള്ള സൈറൺ മുഴങ്ങുകയും ചെയ്യും.

പാമ്പ് കയറിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ബാറ്ററിയിൽ നിന്നും ഡിവൈസ് വൈദ്യുതി എടുക്കുകയുള്ളൂ. നാല് വർഷം വരെ ട്രാൻസ്‌മിറ്ററിലെ ബാറ്ററി മാറിയിടേണ്ടിവരുന്നില്ല. വീടിൻ്റെ പുറത്ത് ഭിത്തിയോട് ചേർന്നോ പാമ്പുകൾ കാണപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലോ ആണ് പൈപ്പ് ഉൾപ്പെടുന്ന ട്രാൻസ്‌മിറ്റർ സ്ഥാപിക്കേണ്ടത്. രാഷ്ട്രപതിയിൽ നിന്നും അവാർഡ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ഋഷികേശ് നെഹ്രു ട്രോഫി വള്ളംകളിയിൽ സ്‌റ്റാർട്ടിങ്ങ് അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുവാനുള്ള ഉപകരണമുൾപ്പടെ നിരവധി കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളുടെ ഉടമയാണ്.

