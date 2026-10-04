വയനാടിൻ്റെ വാനിൽ പ്രതീക്ഷയുടെ ചിറകടിയൊച്ച, കഴുകൻമാരുടെ അതിജീവന രഹസ്യങ്ങൾ തുറന്നുപറഞ്ഞ് വിഷ്ണുദാസ്
കഴുകന്മാരുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ പ്രത്യേകതകളും, ഡൈക്ലോഫെനാക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാരകമായ ഭീഷണികളും വരുംകാല സംരക്ഷണ പദ്ധതികളെയും കുറിച്ച് ഹ്യൂം സെന്റർ ഡയറക്ടർ വിഷ്ണുദാസ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് വിശദീകരിക്കുന്നു.
Published : October 4, 2026 at 9:06 PM IST
ജിൻസ് തോട്ടുംകര
വയനാട്: വയനാടൻ കാടുകളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുകേൾക്കുന്നത് പ്രതീക്ഷയുടെ പുതിയ ചിറകടിയാണ്. കേരളത്തിൽ കഴുകന്മാരുടെ ഒരേയൊരു സ്വാഭാവിക താവളമായ വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൽ നടത്തിയ ഔദ്യോഗിക സർവേയിൽ, വംശനാശത്തിൻ്റെ വക്കിലുള്ള 65 കഴുകന്മാരെ കണ്ടെത്തിയത് വലിയ ആശ്വാസമാകുന്നു.
കേരള വനം വകുപ്പും വയനാട് വന്യജീവി വിഭാഗവും ഡബ്ല്യു.ഡബ്ല്യു.എഫ് ഇന്ത്യയും ഹ്യൂം സെൻ്റർ ഫോർ ഇക്കോളജി ആൻഡ് വൈൽഡ്ലൈഫ് ബയോളജിയും സംയുക്തമായി നടത്തിയ രണ്ട് ദിവസത്തെ സമഗ്ര നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഈ നിര്ണായക കണ്ടെത്തല്. കാടിൻ്റെ ശുചീകരണത്തൊഴിലാളികളായ കഴുകന്മാരുടെ തിരിച്ചു വരവ് വയനാടിൻ്റെ പാരിസ്ഥിതിക സന്തുലിതാവസ്ഥയ്ക്കും വന്യജീവി സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നൽകുന്ന ഊർജ്ജം ചെറുതല്ല.
ഈ സുപ്രധാന കണ്ടെത്തലിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, കഴുകന്മാരുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥ നേരിടുന്ന ഭീഷണികളെക്കുറിച്ചും അവയുടെ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും 'ഹ്യൂം സെൻ്റർ' ഡയറക്ടർ വിഷ്ണുദാസ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു...
വയനാടിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും ആവാസവ്യവസ്ഥയും
കേരളത്തിൽ മറ്റൊരിടത്തുമില്ലാത്ത എന്ത് പ്രത്യേകതയാണ് വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതത്തിന് കഴുകന്മാരുടെ ഒരേയൊരു സ്വാഭാവിക താവളമായി മാറാൻ കാരണം എന്ന ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹം നൽകുന്ന മറുപടി വളരെ വ്യക്തമാണ്. വിശാലമായ വനപ്രദേശങ്ങളും സമൃദ്ധമായ സ്വാഭാവിക ഭക്ഷ്യലഭ്യതയുമാണ് വയനാടിനെ കഴുകന്മാർക്ക് അനുയോജ്യമായ ആവാസവ്യവസ്ഥയാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ. വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതം കേരളത്തിലെ മറ്റ് വനമേഖലകളുമായി മാത്രമല്ല, കർണാടകയിലെയും തമിഴ്നാട്ടിലെയും മുതുമല, ബന്ദിപ്പൂർ, നാഗർഹോളെ തുടങ്ങിയ വലിയ വനപ്രദേശങ്ങളുമായും തുടർച്ചയായി ബന്ധപ്പെട്ടുകിടക്കുന്നു. ഇതുവഴി കഴുകന്മാർക്ക് വിശാലമായ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ സ്വതന്ത്രമായി സഞ്ചരിക്കാനും ഭക്ഷണം കണ്ടെത്താനും കഴിയുന്നു. ആന, കാട്ടുപോത്ത്, മാൻ തുടങ്ങിയ വലിയ സസ്തനികളുടെ സ്വാഭാവിക മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ശവശരീരങ്ങൾ കഴുകന്മാരുടെ പ്രധാന ഭക്ഷണസ്രോതസാണ്. വലിയ വനമേഖലയിൽ ഇത്തരം ഭക്ഷ്യസ്രോതസുകൾ സ്വാഭാവികമായി ലഭിക്കുന്നതിനാൽ കഴുകന്മാർക്ക് ഇവിടെ സ്ഥിരമായി സാന്നിധ്യമുറപ്പിക്കാനാകുന്നു.
വനമേഖലയിലെ തുറന്ന പ്രദേശങ്ങളും ഉയർന്ന നിരീക്ഷണകേന്ദ്രങ്ങളും കഴുകന്മാരുടെ പറക്കലിനും ഭക്ഷണം കണ്ടെത്തുന്നതിനും ഏറെ സഹായകരമാണ്. കഴുകന്മാർക്ക് വലിയ ദൂരങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനാൽ വയനാടിൻ്റെ വനമേഖലയും സമീപ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വനപ്രദേശങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും നിർണ്ണായകമാണ്. നിലവിൽ വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൽ ആന, കാട്ടുപോത്ത് തുടങ്ങിയ സസ്തിനികളുടെ സാന്നിധ്യം കൂടുതലായതിനാൽ അവയുടെ ജഡങ്ങൾ കാടിനുള്ളിൽ വലിയ തോതിൽ ലഭ്യമാണ്. മുൻകാലങ്ങളിൽ കന്നുകാലി ജഡങ്ങൾ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ തള്ളിയിരുന്നതിനാൽ കഴുകന്മാർ മനുഷ്യവാസ മേഖലകളിൽ വന്നിരുന്നുവെങ്കിലും, കന്നുകാലികളിലെ വിഷമരുന്നുകളുടെ സാന്നിധ്യം മൂലവും ജഡങ്ങൾ കുഴിച്ചുമൂടുന്ന രീതി വർദ്ധിച്ചതിനാലും ഇവ ഇപ്പോൾ പൂർണമായും കാടിനുള്ളിലെ സുരക്ഷിത മേഖലകളെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്.
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വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന പക്ഷികളും നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളും
വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലെ ബത്തേരി, മുത്തങ്ങ, കുറിച്യാട്, തോൽപ്പെട്ടി എന്നീ നാല് പ്രധാന ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ചുകളിലായി തിരഞ്ഞെടുത്ത 10 നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് സർവേ നടത്തിയത്. എടക്കൊമ്പം, നല്ലതണ്ണി, കാക്കപ്പാടം, മരതകം, ദൊഡ്ഡക്കുലശി, പുഞ്ചവയൽ, അയ്യപ്പൻപാറ തുടങ്ങിയ തന്ത്രപ്രധാനമായ സ്ഥലങ്ങൾ ഇതിനായി ഉൾപ്പെടുത്തി. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള 42 പക്ഷിനിരീക്ഷകർ, ഗവേഷകർ, വിദ്യാർഥികൾ, വന്യജീവി സ്നേഹികൾ എന്നിവരടങ്ങുന്ന 9 പ്രത്യേക സംഘങ്ങൾ ഒരേസമയമാണ് മേഖലയിൽ നിരീക്ഷണം നടത്തിയത്. രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി നടത്തിയ നിരീക്ഷണത്തിൽ 243 തവണ കഴുകന്മാരെ ആകാശത്ത് കണ്ടതായി രേഖപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും, സൂക്ഷ്മമായ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയിലൂടെയാണ് കൃത്യമായ എണ്ണം 65 ആണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
ഇതിൽ 54 എണ്ണം ഗുരുതരമായി വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന ചുട്ടികഴുകന്മാരും (White-rumped Vultures), 11 എണ്ണം കാതിലകഴുകന്മാരുമാണ് (Ear-billed Vultures). എന്നാൽ ഈ പക്ഷികൾ ഇപ്പോൾ കടുത്ത വെല്ലുവിളികളാണ് നേരിടുന്നത്. കന്നുകാലികളിലെ വേദനസംഹാരിയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡൈക്ലോഫെനാക്, അസെക്ലോഫെനാക് തുടങ്ങിയ മരുന്നുകൾ അടങ്ങിയ ജഡങ്ങൾ തിന്നുന്നത് വഴി ഇവയ്ക്ക് മാരകമായ വൃക്കസ്തംഭനം ഉണ്ടാകുന്നു. കൂടാതെ വന്യമൃഗങ്ങൾ കന്നുകാലികളെ കൊല്ലുമ്പോൾ കർഷകർ പ്രതികാരബുദ്ധിയോടെ ആ ജഡങ്ങളിൽ കലർത്തുന്ന കീടനാശിനികളും കഴുകന്മാരുടെ കൂട്ടമരണത്തിന് കാരണമാകുന്നു. ഉയർന്ന വോൾട്ടതയുള്ള പവർ ട്രാൻസ് ഷൻ ലൈനുകളും കാറ്റാടിയന്ത്രങ്ങളും വലിയ ചിറകുകളുള്ള ഈ പക്ഷികൾക്ക് വലിയ ഭീഷണിയാണ്. ഒപ്പം കൂടവെക്കാനും പ്രജനനത്തിനും അനുയോജ്യമായ വലിയ മരങ്ങൾ മുറിച്ചുമാറ്റപ്പെടുന്നത് ഇവയുടെ നിലനിൽപ്പിനെ ബാധിക്കുന്നു.
വരുംകാല സംരക്ഷണ പദ്ധതികൾ
കഴുകന്മാരുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി വനംവകുപ്പും ഡബ്ല്യു.ഡബ്ല്യു.എഫ് ഇന്ത്യയും ഹ്യൂം സെൻ്ററും സംയുക്തമായി നിരവധി പ്രത്യേക പദ്ധതികളാണ് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷി നിരീക്ഷകരെയും ഗവേഷകരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ കഴുകന്മാരുടെ എണ്ണവും സഞ്ചാരപഥവും നിരീക്ഷിക്കുന്ന തുടർ നിരീക്ഷണവും ട്രാക്കിംഗും നടപ്പിലാക്കും. വനത്തോട് ചേർന്നുകിടക്കുന്ന കന്നുകാലി ഫാമുകളിലും ജനവാസ മേഖലകളിലും ഡൈക്ലോഫെനാക് പോലുള്ള നിരോധിത മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനുള്ള കർശനമായ സ്ക്രീനിംഗും ബോധവൽക്കരണവും സംഘടിപ്പിക്കും. കൂടാതെ, കഴുകന്മാർ പ്രജനനം നടത്തുന്ന വലിയ മരങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തി അവയ്ക്ക് പ്രത്യേക സംരക്ഷണം നൽകുമെന്നും ഡയറക്ടർ വിഷ്ണുദാസ് വ്യക്തമാക്കി. ഭാവിയിലെ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ആവാസവ്യവസ്ഥാ ഗവേഷണങ്ങൾക്കും ഈ പുതിയ വിവരശേഖരം വലിയൊരു അടിത്തറയാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
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