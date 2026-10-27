മക്കൾ വണ്ടി ഓടിച്ചാല് എട്ടിൻ്റെ പണി കിട്ടുക മാതാപിതാക്കള്ക്ക്, എന്താണ് വകുപ്പ് 199A?
ലൈസൻസില്ലാത്ത പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികൾ വണ്ടിയോടിച്ച് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടാൽ യഥാർഥത്തിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ആരാണ്? മാതാപിതാക്കൾ ജയിലിലാകുമോ? നിയമം എന്താണ് പറയുന്നത്?
Published : October 27, 2026 at 5:56 PM IST
എറണാകുളം: നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവള റോഡിൽ 160 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ പാഞ്ഞെത്തിയ മിനി കൂപ്പർ കാറിടിച്ച് മൂന്ന് യുവജീവനുകൾ റോഡിൽ പൊലിഞ്ഞത് ഒക്ടോബർ ആദ്യവാരമാണ്. ആ ഞെട്ടൽ മാറും മുൻപേ ഇതാ കൊച്ചി ചേരനല്ലൂർ കണ്ടെയ്നർ റോഡിൽ അർധരാത്രിയിൽ അലറിപ്പാഞ്ഞെത്തിയ ഒരു മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് കാർ വഴിയോര കച്ചവടക്കാരൻ്റെ ജീവനെടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് ഒരേയൊരു ഘടകം മാത്രം, അമിതവേഗതയും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ചോരത്തിളപ്പും. ആദ്യ കേസില് 19കാരനെങ്കില് മദ്യപിച്ചായിരുന്നു അപകടം വിളിച്ചുവരുത്തിയത്.
ചേരനല്ലൂരിൽ വണ്ടിയുടെ സ്റ്റിയറിങ് കൈകളിൽ പിടിച്ചിരുന്നത് ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് എന്താണെന്ന് പോലും അറിയാത്ത ഒരു 17-കാരനാണ്. കാറിൻ്റെ ഉടമയാകട്ടെ ഒരു അഡീഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ജഡ്ജിയും. അപകടം നടന്നയുടൻ 'എൻ്റെ വാപ്പ നോക്കിക്കോളും', 'അച്ഛൻ നിയമം പഠിപ്പിക്കും' എന്ന തരത്തിലുള്ള ധാർഷ്ട്യമാണ് ഈ രണ്ട് കേസുകളിലും പ്രതിഫലിച്ചത്. കേരളത്തിലെ റോഡുകളെ ചോരക്കളമാക്കുന്ന ഇത്തരം 'ആഡംബര കൗമാര വേഗതകൾ' വെറുമൊരു അപകട വാർത്തയല്ല, മറിച്ച് തങ്ങളുടെ മക്കളുടെ വാശിക്ക് മുന്നിൽ ആഡംബര വാഹനങ്ങളുടെ താക്കോൽ എടുത്തു കൊടുക്കുന്ന ഓരോ മാതാപിതാക്കൾക്കുമുള്ള ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പ് കൂടിയാണ്.
ലൈസൻസില്ലാത്ത പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികൾ വണ്ടിയോടിച്ച് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടാൽ യഥാർഥത്തിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ആരാണ്? മാതാപിതാക്കൾ ജയിലിലാകുമോ? നിയമം എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇതെല്ലാം ഇടിവി ഭാരതുമായി വിശദീകരിക്കുകയാണ് കേരള ഹൈക്കോടതി അഭിഭാഷകൻ അഡ്വ. സുഭാഷ് തീക്കാടൻ. ചേരാനല്ലൂർ വാഹനാപകടക്കേസിൽ ജുവനയിൽ ആയ പ്രതിയുടെ അച്ഛനും വാഹനത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനുമായ ജഡ്ജിക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയില് ഹര്ജി സമര്പ്പിച്ച വ്യക്തി കൂടിയാണ് സുഭാഷ്.
മോട്ടോർ വാഹന നിയമത്തിലെ കടുത്ത കുടുക്ക് (വകുപ്പ് 199A)
പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത (18 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള) കുട്ടികൾ വാഹനമോടിച്ച് പിടിക്കപ്പെടുകയോ അപകടമുണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്താൽ, അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം കുട്ടിക്ക് വണ്ടി നൽകിയ മാതാപിതാക്കൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വാഹനത്തിൻ്റെ ഉടമയ്ക്കോ ആയിരിക്കുമെന്ന് അഡ്വ. സുഭാഷ് തീക്കാടാൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു. ചേരനല്ലൂർ അപകടത്തിൽ കാർ ഉടമയായ ജഡ്ജിക്കെതിരെ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിലെ 199A ചുമത്തി പൊലീസ് കേസെടുത്തത് ഇതിനാലാണ്. കുറ്റതകൃത്യത്തിൻ്റെ തീവ്രത അനുസരിച്ച് 3 വർഷം വരെ തടവ് ശിക്ഷയും 25,000 രൂപ പിഴയും രക്ഷിതാവിന്/ഉടമയ്ക്ക് ലഭിക്കാം.
"മോട്ടോർ വാഹന നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് 199A പ്രകാരം പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ഒരു കുട്ടി മോട്ടോർ വാഹന നിയമപ്രകാരം എന്തെങ്കിലും കുറ്റകൃത്യം ചെയ്താൽ (അപകടമുണ്ടാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ വാഹനമോടിക്കുകയോ ചെയ്താൽ), അതിൻ്റെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കോ/രക്ഷാകർത്താവിനോ (ഗാര്ഡിയൻ) അല്ലെങ്കിൽ ആ വാഹനത്തിൻ്റെ ഉടമയ്ക്കോ (ആര്സി ഉടമ) ആയിരിക്കും. നിയമത്തിന് മുന്നിൽ അവർ കുറ്റക്കാരായി കണക്കാക്കപ്പെടും. ഈ വകുപ്പ് പ്രകാരം കുറ്റം തെളിയിക്കപ്പെട്ടാൽ കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാവിനോ അല്ലെങ്കിൽ വാഹന ഉടമയ്ക്കോ 3 വർഷം വരെ തടവ് ശിക്ഷയും 25,000 രൂപ പിഴയും ലഭിക്കാം" സുഭാഷ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു.
വണ്ടി രക്ഷിതാവിൻ്റെ പേരിലല്ലെങ്കിൽ, വണ്ടിയുടെ യഥാർഥ ഉടമയ്ക്കെതിരെ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് കേസെടുക്കും എന്നാൽ, പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ഒരു കുട്ടിക്ക് വാഹനം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പാകത്തിൽ മേൽനോട്ടത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയതിന് കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും/രക്ഷാകർത്താവിനും ഇതിൽ തുല്യ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. കോടതിയിൽ വിചാരണ വേളയിൽ കുട്ടിയുടെ സംരക്ഷകനായ രക്ഷിതാവിനെ ഇതിലേക്ക് കക്ഷി ചേർക്കാൻ നിയമപരമായി സാധിക്കുമെന്നും അഡ്വക്കേറ്റ് വ്യക്തമാക്കി.
എപ്പോഴാണ് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുക?
തൻ്റെ അറിവോടുകൂടിയല്ല കുട്ടി വാഹനമെടുത്തതെന്നും, കുട്ടി വണ്ടിയെടുക്കാതിരിക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ മുൻകരുതലുകളും താൻ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു എന്നും മാതാപിതാക്കൾക്ക് കോടതിയിൽ തെളിയിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇതിൽ നിന്നും നേരിയ തോതിലെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കൂ. എന്നാൽ പ്രായോഗികമായി ഇത് തെളിയിക്കുക അത്ര എളുപ്പമല്ലെന്നും സുഭാഷ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
വണ്ടിയുടെ ഉടമസ്ഥൻ രക്ഷിതാവിനെ കുടുക്കും!
രക്ഷിതാവിൻ്റെ പേരിലല്ലാത്ത ഒരു വണ്ടിയാണ് കുട്ടി ഓടിച്ചതെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് സുഹൃത്തിൻ്റെയോ, അയൽവാസിയുടെയോ, ബന്ധുവിൻ്റേയോ വണ്ടി), വണ്ടിയുടെ ഉടമസ്ഥൻ പൊലീസ് പിടിയിലാകും. തൻ്റെ അനുവാദമില്ലാതെയാണ് കുട്ടി വണ്ടി എടുത്തതെന്ന് വണ്ടിയുടെ ഉടമയ്ക്ക് തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ, വണ്ടി എടുക്കാൻ കുട്ടിയെ അനുവദിച്ച സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് പൊലീസ് അന്വേഷിക്കും. "കുട്ടിക്ക് വണ്ടി എടുത്തു നൽകാൻ കൂട്ടുനിന്നു" അല്ലെങ്കിൽ "കുട്ടിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തി" എന്ന പേരിൽ മാതാപിതാക്കൾക്കെതിരെ കേസ് വരാൻ ഇത് കാരണമാകുമെന്നും അഡ്വ. സുഭാഷ് വ്യക്തമാക്കി.
ഇതിനുപുറമേ, അപകടമുണ്ടാക്കിയ ആഡംബര വാഹനത്തിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഒരു വർഷത്തേക്ക് (12 മാസം) റദ്ദാക്കും. കുറ്റക്കാരനായ കുട്ടിക്ക് 25 വയസ് തികയുന്നത് വരെ ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസിനോ ലേണേഴ്സ് ലൈസൻസിനോ അപേക്ഷിക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല.
ജഡ്ജിക്ക് പരിരക്ഷയുണ്ടോ?
ജഡ്ജിയല്ല, ഉപരാഷ്ട്രപതി ആണെങ്കിലും എത്ര ഉന്നത നേതാക്കളാണെങ്കിലും ഇത്തരം കേസുകളില് യാതൊരു പരിരക്ഷയുമില്ലെന്ന് അഡ്വ. സുഭാഷ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഗവര്ണര്, പ്രസിഡൻ്റ്, പ്രധാനമന്ത്രി എന്നിവര്ക്ക് മാത്രമാണ് പരിരക്ഷയുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ള ഒരു പൗരനും യാതൊരു വിധത്തിലുമുള്ള പരിഗണന ലഭിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
"പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മകൻ ആഡംബര കാറോടിച്ച് അപകടമുണ്ടാക്കിയ കേസിൽ വാഹനം ജഡ്ജിയുടെ പേരിലാണെങ്കിൽ, മോട്ടോർ വാഹന നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 199A പ്രകാരമുള്ള 3 വർഷം വരെ തടവും 25,000 രൂപ പിഴയും അടക്കമുള്ള ശിക്ഷാ നടപടികൾ ജഡ്ജിക്കും നേരിടേണ്ടി വരും. ഒരു ജഡ്ജിയാണ് എന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഈ ക്രിമിനൽ ബാധ്യതയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാൻ നിയമം അനുവദിക്കുന്നില്ല. സാധാരണ ക്രിമിനൽ പ്രതികളെപ്പോലെ ഒരു ജഡ്ജിയെ പെട്ടെന്ന് പൊലീസിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ജില്ലാ ജഡ്ജി റാങ്കിലുള്ള ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ മുൻകൂർ അനുമതിയോ അറിവോ ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്നാൽ, ഇത് കേസിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ആനുകൂല്യമല്ല, മറിച്ച് ജുഡീഷ്യറിയുടെ സ്വതന്ത്രമായ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ പൊലീസ് ദുരുപയോഗം തടയുന്നതിനുള്ള ഒരു ഭരണഘടനാപരമായ മുൻകരുതൽ മാത്രമാണ്. വിചാരണ ഘട്ടത്തിൽ ശിക്ഷിക്കുന്നതിന് ഇത് തടസ്സമല്ല" സുഭാഷ് പ്രതികരിച്ചു
ഇൻഷുറൻസ് നഷ്ടപരിഹാരം രക്ഷിതാക്കൾ തന്നെ നൽകേണ്ടി വരും!
വണ്ടി ആരുടെ പേരിലായാലും ലൈസൻസില്ലാത്ത കുട്ടി ഓടിച്ച് അപകടമുണ്ടാക്കിയാൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഒരു പൈസ പോലും നഷ്ടപരിഹാരം നൽകില്ല. അപകടത്തിൽ മരിച്ചയാളുടെ കുടുംബത്തിന് മോട്ടോർ ആക്സിഡൻ്റ് ക്ലെയിംസ് ട്രിബ്യൂണൽ (MACT) ലക്ഷങ്ങളോ കോടികളോ നഷ്ടപരിഹാരം വിധിച്ചാൽ, വണ്ടിയുടെ ഉടമയ്ക്കൊപ്പം ആ തുക ഈടാക്കാൻ കോടതി ഉത്തരവിടുന്നത് കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ സ്വത്തുക്കളിൽ നിന്നായിരിക്കുമെന്നും നിയമ വിദഗ്ധൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
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