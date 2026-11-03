മലമ്പുഴ- കവ റോഡിൽ പരിഭ്രാന്തി പരത്തി കാട്ടാനകൾ; വാഹനഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടു
ഇന്ന് രാവിലെയാണ് പത്തിലധികം കാട്ടാനകൾ കൂട്ടത്തോടെ റോഡ് മുറിച്ചുകടന്നത്.
Published : November 3, 2026 at 5:32 PM IST
പാലക്കാട്: മലമ്പുഴ- കവ റോഡിൽ പത്തിലധികം കാട്ടാനകൾ കൂട്ടത്തോടെ ഇറങ്ങിയതോടെ പ്രദേശത്ത് പരിഭ്രാന്തി. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് കാട്ടാനക്കൂട്ടം റോഡ് മുറിച്ചുകടന്നത്. ആനകൾ റോഡിന് സമീപം നിലയുറപ്പിച്ചതോടെ ഇതുവഴിയുള്ള വാഹനഗതാഗതം താത്കാലികമായി തടസപ്പെട്ടു. വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തി സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിച്ചതിനു ശേഷമാണ് ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചത്.
രാവിലെ റോഡരികിൽ കാട്ടാനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെ വാഹനയാത്രക്കാർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിർദേശം നൽകി. പത്തിലധികം ആനകൾ ഒന്നിച്ച് എത്തിയതോടെ റോഡിലൂടെ വാഹനങ്ങൾ കടത്തിവിടുന്നത് അപകടസാധ്യതയുള്ളതാണെന്ന് വിലയിരുത്തിയാണ് വനംവകുപ്പ് ഇടപെട്ടത്. ആനകൾ റോഡ് മുറിച്ചുകടന്ന് സുരക്ഷിതമായി വനമേഖലയിലേക്ക് നീങ്ങിയതിനുശേഷമാണ് വാഹനങ്ങൾ കടത്തിവിട്ടത്.
മലമ്പുഴയിൽ ആനക്കൂട്ടങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം തുടർകഥ
മലമ്പുഴ ഡാം പരിസരവും കവ, കരടിയോട്, ധോണി തുടങ്ങിയ വനമേഖലയോട് ചേർന്ന പ്രദേശങ്ങളും കാട്ടാനകളുടെ സാന്നിധ്യം പതിവായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇടങ്ങളാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസവും മലമ്പുഴ മേഖലയിൽ കാട്ടാന ഇറങ്ങിയിരുന്നു. വനമേഖലയിൽനിന്ന് ഭക്ഷണവും വെള്ളവും തേടി ആനകൾ ജനവാസ മേഖലകളിലേക്കും റോഡുകളിലേക്കും എത്തുന്നത് പ്രദേശവാസികൾക്കും യാത്രക്കാർക്കും ഒരുപോലെ ആശങ്കയാകുകയാണ്.
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ഓഗസ്റ്റ് 30-ന് തെക്കേ മലമ്പുഴ ഡാം റിസർവോയറിലും കാട്ടാന എത്തിയിരുന്നു. ആന വെള്ളത്തിൽ നീന്തുന്നതും റോഡിന് സമീപം നിലയുറപ്പിക്കുന്നതും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ വനംവകുപ്പിനെ വിവരമറിയിച്ചു. തുടർന്ന് ആർ.ആർ.ടി. സംഘവും വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലത്തെത്തി ആനയെ വനമേഖലയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു.
2026 മേയിൽ മലമ്പുഴ അകമലവാരം വെല്ലെഴുത്താംപൊറ്റ സ്വദേശിയായ എ. ചന്ദ്രൻ (55) കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. കനത്ത ചൂട് കാരണം വീടിന് പുറത്തെ പുളിമരച്ചുവട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങുകയായിരുന്ന ചന്ദ്രനെ കാട്ടാന ചവിട്ടിക്കൊല്ലുകയായിരുന്നു. കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധുക്കൾ തലനാരിഴക്കാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. മലമ്പുഴ അറങ്ങോട്ടുകുളമ്പ്, ആനക്കല്ല് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ 'അണ്ണാച്ചി കൊമ്പൻ' എന്ന് നാട്ടുകാർ വിളിക്കുന്ന കാട്ടാന നിരന്തരം ജനവാസ മേഖലകളിൽ ഇറങ്ങി ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു.
വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും ഭീഷണി
പാലക്കാട്ടെ പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായ മലമ്പുഴയിലേക്ക് ദിവസേന നിരവധി സഞ്ചാരികളാണ് എത്തുന്നത്. കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും അയൽസംസ്ഥാനമായ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും വിനോദസഞ്ചാരികൾ എത്തുന്ന മേഖലയാണിത്. മലമ്പുഴ ഡാം, ഉദ്യാനം, കവ മേഖലയിലേക്കുള്ള റോഡുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കാട്ടാനകളുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച ആശങ്ക വർധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇരുചക്രവാഹന യാത്രക്കാരും കുടുംബസമേതം യാത്ര ചെയ്യുന്നവരും കാട്ടാനകളുടെ മുന്നിൽപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അതീവ ജാഗ്രത ആവശ്യമാണ്.
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