കാട്ടുകൊമ്പന് പടയപ്പ ജനവാസ മേഖലയില്; ഉള്വനത്തിലേക്ക് തുരത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടുകാർ
മൂന്നാറിലെ ജനവാസ മേഖലയില് ഇറങ്ങി ഭീതി പരത്തുന്ന കാട്ടുകൊമ്പന് പടയപ്പയെ ഉള്വനത്തിലേക്ക് തുരത്തണമെന്നാവശ്യം.
Published : April 8, 2026 at 2:47 PM IST
ഇടുക്കി: മൂന്നാറിലെ ജനവാസ മേഖലയില് ഭീതി പരത്തുന്ന കാട്ടുകൊമ്പന് പടയപ്പയെ ഉള്വനത്തിലേക്ക് തുരത്തണമെന്നാവശ്യവുമായി നാട്ടുകാർ. തോട്ടം മേഖലയില് വിവിധ ഇടങ്ങളിലിറങ്ങി കാട്ടാന നാശം വരുത്തുന്നത് ആവര്ത്തിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ആവശ്യവുമായി കുടുംബങ്ങള് രംഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്. മുന് കാലങ്ങളില് നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ജനവാസ മേഖലയില് ഇറങ്ങുന്ന കാട്ടുകൊമ്പന് വ്യാപക നാശം വരുത്തുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ട്. മൂന്നാറിലെയും ജനവാസ മേഖലയില് ഇറങ്ങി കാട്ടുകൊമ്പന് പടയപ്പ സ്ഥിരമായി ആശങ്ക പരത്തുന്ന സാഹചര്യമാണിപ്പോൾ.
മദപ്പാട് കാലയളവിന് ശേഷവും കാട്ടുകൊമ്പന് ജനവാസ മേഖലയിലൂടെ തന്നെ ചുറ്റിത്തിരിയുകയും വീടിനും സ്വത്തിനും നാശനഷ്ടങ്ങള് വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ട്. ജീവന് തന്നെ ഭീഷണിയുണ്ടെന്നും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പകല് നല്ലതണ്ണി റോഡിലെ ആറുമുറി ലയത്തില് എത്തിയ കാട്ടാന വീടിന് സമീപം സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ജലസംഭരണി തകര്ക്കുകയും വെള്ളം കുടിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രദേശത്ത് കാട്ടാന കൃഷിനാശവും വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
കൃഷി വിളകള് നശിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം നിര്ത്തിയിടുന്ന വാഹനങ്ങള്ക്കും കാട്ടാന കേടുപാടുകള് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജനവാസ മേഖലയില് കാട്ടാനയുടെ സാന്നിധ്യം സ്ഥിരമായതോടെ വീടുകള്ക്ക് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടാകുമോയെന്ന ആശങ്ക നാട്ടുകാർ ഉന്നയിച്ചു. കുട്ടികളും പ്രായമായവരുമുൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി കുടുംബങ്ങളാണ് ഇവിടെ താമസിച്ചു വരുന്നത്. മൂന്നാര് ഉദുമല്പേട്ട അന്തര്സംസ്ഥാന പാതയില് കാട്ടാന ഇടക്കിടെ ഗതാഗത തടസ്സവും ഉണ്ടാക്കുന്നത് പതിവായി. ആദ്യമൊക്കെ ശാന്ത സ്വഭാവമായിരുന്നു പടയപ്പക്കെങ്കില് ഇപ്പോള് കാട്ടാന ഇടക്കിടെ ആക്രമണ സ്വഭാവം പുറത്തെടുക്കുന്ന സ്ഥിതിയുമുണ്ട്.
കാട്ടാനയുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള ഇടങ്ങളില് ആനക്ക് മുമ്പില് പെടുമോയെന്ന ആശങ്കയോടെയാണ് ആളുകള് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പടയപ്പയെ ഉള്വനത്തിലേക്ക് തുരത്താന് നടപടി വേണമെന്ന ആവശ്യം ഉയര്ന്നിട്ടുള്ളത്. ഉടൻ പ്രശ്ന പരിഹാരം കാണണമെന്നും കാട്ടാനയെ ഉള്വനത്തിലേക്ക് തുരത്തണമെന്നുമാണ് നാട്ടുകാരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം. വേനൽ കടുത്തതോടെ കാട്ടാന ശല്യം മൂന്നാർ–ഉദുമൽപേട്ട പാതയിൽ ഇനിയും വർധിക്കുമോയെന്ന് വാഹനയാത്രികർ ആശങ്കപ്പെടുന്നു.
കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ പാതയിൽ കാട്ടുകൊമ്പനായ പടയപ്പ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആനകൾ നിരവധി തവണ റോഡിലിറങ്ങി ഗതാഗതം തടസപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വേനൽക്കാലത്തും മറയൂർ–ചിന്നാർ റോഡിൽ വിരിക്കൊമ്പൻ അടക്കമുള്ള കാട്ടാനകളുടെ ശല്യം രൂക്ഷമായിരുന്നു. പലതവണ ഗതാഗതം പൂർണമായി തടസപ്പെടുകയും യാത്രക്കാർ മണിക്കൂറുകളോളം വഴിയിൽ കുടുങ്ങുകയും ചെയ്തു. അന്ന് വനംവകുപ്പിന്റെ പ്രത്യേക നിരീക്ഷണവും ഇടപെടലും മൂലമാണ് സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണ വിധേയമായത്.
