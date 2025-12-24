ETV Bharat / state

കാട്ടുകൊമ്പന്‍ പടയപ്പയ്‌ക്ക് പ്രിയം ബേക്കറി ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍; പ്രതിസന്ധിയിലായി ഇടുക്കിയിലെ കച്ചവടക്കാർ

ബ്രഡ്, ബിസ്‌ക്കറ്റ്, ലെയിസ്, മിക്‌സ്‌ചര്‍ അടക്കമുള്ള ബേക്കറി സാധനങ്ങള്‍ തേടിയാണ് ഇപ്പോള്‍ പടയപ്പ ജനവാസ മേഖലയിലേക്കിറങ്ങുന്നതെന്ന് നാട്ടുകാർ.

PADAYAPPA ELEPHAT WILD ANIMAL ATTACK ELEPHAT ATTACK IDUKKI MUNNAR MARAYUR ELEPHAT ATTACK
Wild Elephant Padayappa (ETV Bharat)
ഇടുക്കി: ജനവാസ മേഖലയിൽ തുടരുന്ന കാട്ടുകൊമ്പന്‍ പടയപ്പയെകൊണ്ട് പൊറുതി മുട്ടി നാട്ടുകാര്‍. മുൻപ് ജനവാസ മേഖലയില്‍ ഉറങ്ങുന്ന കാട്ടാന വാഴയടക്കമുള്ള കൃഷിവിളകളാണ് ഭക്ഷിച്ചിരുന്നതങ്കിൽ ഇപ്പോള്‍ സ്ഥിതി അൽപം വ്യത്യസ്‌തമാണ്.

പടയപ്പയ്ക്ക് ഇപ്പോള്‍ ബക്കറി ഉത്പന്നങ്ങളാണ് ഏറെ പ്രീയമെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ വഴിയോരക്കടകള്‍ തകർത്താണ് ഇപ്പോള്‍ കാട്ടാനയുടെ തീറ്റ. ബ്രഡ്, ബിസ്‌ക്കറ്റ്, ലെയിസ്, മിക്‌സ്‌ചര്‍ അടക്കമുള്ള ബേക്കറി സാധനങ്ങള്‍ തേടിയാണ് പടയപ്പ ജനവാസ മേഖലയിലേക്കിറങ്ങുന്നതെന്നും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വഴിയോരക്കച്ചവടക്കാരെല്ലാം ഭയത്തിലാണ്.

PADAYAPPA ELEPHAT WILD ANIMAL ATTACK ELEPHAT ATTACK IDUKKI MUNNAR MARAYUR ELEPHAT ATTACK
Wild Elephant Padayappa Attack (ETV Bharat)

വഴിയരികിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഒരു ദാക്ഷണ്യവും ഇല്ലാതെ കടകൾ പൊളിച്ച് ബേക്കറി ഭക്ഷിക്കുന്നതാണ് പടയപ്പയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ശീലം. കടകൾ മാത്രം ഉപജീവനമാർഗമായി കൊണ്ടുപോകുന്നവരുടെ കാര്യം വളരെ കഷ്‌ടത്തിലാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസവും രണ്ട് കടകള്‍ തകര്‍ത്ത് ബേക്കറി ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ പടയപ്പ അകത്താക്കിയെന്ന് കച്ചവടക്കാർ പറയുന്നു.

മൂന്നാര്‍–മറയൂര്‍ റൂട്ടില്‍ കന്നിമലയ്ക്കും രാജമലയ്ക്കും ഇടയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്ന ഗംഗാദേവിയുടെയും ശക്തിവേലിൻ്റെയും വഴിയോര കടകളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാട്ടാനയായ പടയപ്പ വീണ്ടും തകര്‍ത്തത്.

കാട്ടുകൊമ്പന്‍ പടയപ്പയ്‌ക്ക് പ്രിയം ബേക്കറി ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍, പ്രതിസന്ധിയിലായികച്ചവടക്കാർ (ETV Bharat)

നിരവധി തവണ ഉണ്ടായ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നാലെ കച്ചവടക്കാരിയായ ഗംഗാദേവിയുടെ കട പൂര്‍ണമായും തകര്‍ന്ന നിലയിലാണ്. "കഴിഞ്ഞ മാസവും പടയപ്പ കട മുഴുവനായി തകർത്തു. പിന്നീട് വളരെ കഷ്‌ടപ്പെട്ടാണ് കട വീണ്ടും ഈ നിലയിൽ കൊണ്ടുവന്നത്. എന്നാൽ ഈ ആക്രമണത്തിൽ കട മുഴുവനായി പൊളിയുകയും സാധനങ്ങൾ പൂർണമായി നശിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു.

ബ്രഡ്, ബിസ്‌ക്കറ്റ്, ലെയിസ്, മിക്‌സ്‌ചര്‍ അടക്കമുള്ളവ ആന ഭക്ഷിച്ചു. ജീവിക്കാൻ മറ്റ് നിവർത്തികളൊന്നുമില്ല. എന്തെങ്കിലും സഹായം ചെയ്‌തേ പറ്റു. വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉടൻ തന്നെ നടപടി സ്വീകരിക്കണം. എൻ്റെ ഉപജീവനമാർഗമാണ് ആന ആക്രമിച്ച് തകർത്തത്'' - കച്ചവടക്കാരിയായ ഗംഗാദേവി പറഞ്ഞു.

പടയപ്പ ജനങ്ങൾക്കും കച്ചവടക്കാർക്കും വലിയ ഭീഷണിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭീഷണിയെ തുടര്‍ന്ന് തോട്ടം തൊഴിലാളികള്‍ വാഴ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള കൃഷികള്‍ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടിവന്ന അവസ്ഥയിലുമാണ്. അതോടൊപ്പം വഴിയോര കച്ചവടം പോലും നിര്‍ത്തിവയ്‌ക്കേണ്ട അത്യന്തം ദുഷ്‌കരമായ അവസ്ഥയിലേക്കാണ് പ്രദേശവാസികള്‍ എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. കടകള്‍ തകര്‍ക്കുന്നത് ഇവര്‍ പരാതിപ്പെട്ടിട്ടും വേണ്ട സഹായമോ നഷ്‌ട പരിഹാരമോ കച്ചവടക്കാർക്ക് ലഭിക്കാറില്ലെന്നും നാട്ടുകാർ പരാതി പറയുന്നു. ഏക ഉപജീവന മാര്‍ഗം കൂടി വഴിമുട്ടിയതോടെ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് നിലവിൽ ഗംഗാ ദേവിയും, ശക്തിവേലും.

