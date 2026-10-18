വയനാട്ടിൽ കാട്ടാന ശല്യം രൂക്ഷം; ആനയെ തുരത്തണമെന്ന് നാട്ടുക്കാർ
വനാതിർത്തിയിലെ തൂക്കുവേലിയും ആനപ്രതിരോധ കിടങ്ങുകളും തകർത്ത് കൃഷിയിടങ്ങളിലിറങ്ങുന്ന കാട്ടുകൊമ്പൻ വ്യാപകമായി നെൽകൃഷി നശിപ്പിക്കുകയാണ്.
Published : October 18, 2026 at 8:22 AM IST
വയനാട്: ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വയനാട് വടക്കനാട് മേഖലയിൽ വീണ്ടും കാട്ടാനശല്യം രൂക്ഷമാകുന്നു. വനാതിർത്തിയിലെ തൂക്കുവേലിയും ആനപ്രതിരോധ കിടങ്ങുകളും തകർത്ത് കൃഷിയിടങ്ങളിലിറങ്ങുന്ന കാട്ടുകൊമ്പൻ വ്യാപകമായി നെൽകൃഷി നശിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇതിനിടെ കുങ്കിയാനകളെ ഉപയോഗിച്ച് കാട്ടുകൊമ്പനെ ഉൾവനത്തിലേക്ക് തുരത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വനംവകുപ്പ് ആരംഭിച്ചു.
മുൻപ് വടക്കനാട് മേഖലയിൽ ഭീതി പരത്തിയ വടക്കനാട് കൊമ്പനെ പിടികൂടി കൂട്ടിലടച്ചതോടെ ശാന്തമായ പ്രദേശത്ത് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഇപ്പോൾ വീണ്ടും മറ്റൊരു കൊമ്പൻ്റെ ശല്യം രൂക്ഷമായിരിക്കുകയാണ്. വനംവകുപ്പിൻ്റെ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം തകർത്താണ് കൊമ്പൻ കാടിറങ്ങി കൃഷിയിടങ്ങളിൽ നാശനഷ്ടം വരുത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കാടിറങ്ങിയെത്തിയ കാട്ടാന ഓടപ്പള്ളം, കരിപ്പൂര് മേഖലകളിൽ വ്യാപകമായി നെൽകൃഷി നശിപ്പിച്ചു.
കഴിഞ്ഞദിവസം രാത്രി ഓടപ്പള്ളം ബാലചന്ദ്രൻ്റെ നെൽകൃഷി കാട്ടാന നശിപ്പിച്ചു. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ വടക്കനാട് താവക്കൊല്ലി ഭാഗത്തിറങ്ങിയ കൊമ്പൻ പുത്തൻകുടി വിനീത്, ഷാജി എന്നിവരുടെ നെൽകൃഷിയും തിന്നും ചവിട്ടിയും നശിപ്പിച്ചു. വനാതിർത്തിയിൽ സ്ഥാപിച്ച തൂക്കുവേലിക്ക് മുകളിലേക്ക് മരം മറിച്ചിട്ടും, അതിർത്തിയിലെ ആനപ്രതിരോധ കിടങ്ങുകൾ മറികടന്നും, കർഷകർ സ്വന്തം നിലയിൽ കൃഷിയിടത്തിന് ചുറ്റും സ്ഥാപിച്ച ഫെൻസിങ് തകർത്തുമാണ് ആന കാടിറങ്ങുന്നത്. നെൽച്ചെടികൾ കതിരിടുന്ന സമയത്തുണ്ടായ ഈ ആനശല്യം കർഷകരെ വലിയ ആശങ്കയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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''രണ്ട് ദിവസമായി നാട്ടിൽ കാട്ടാന ശല്യം കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അതിർത്തിയിൽ സ്ഥാപിച്ച തൂക്കുവേലിക്ക് മുകളിലേക്ക് മരം മറിച്ചിട്ടാണ് ആന നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. ആനയെ പിടികൂടാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് കുംകിയാനകളെ എത്തിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആനയെ എത്രയും വേഗം കാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കാനും വേണ്ട നടപടികൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്'', ഡെപ്യൂട്ടി റേഞ്ചർ കെ. പ്രകാശ് പറഞ്ഞു.
വരും ദിവസങ്ങളിലും കാട്ടാന കൃഷിയിടങ്ങളിൽ എത്താൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കൂടുതൽ വാച്ചർമാരെ പ്രദേശത്ത് നിയോഗിച്ച് കൊമ്പൻ്റെ കാടിറക്കം തടയണമെന്നാണ് കർഷകരുടെ ആവശ്യം. അതേസമയം, നാട്ടിലിറങ്ങി ഭീതി പരത്തുന്ന കാട്ടുകൊമ്പനെ ഉൾവനത്തിലേക്ക് തുരത്താനുള്ള നടപടികൾ വനംവകുപ്പ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുത്തങ്ങ ആനപ്പന്തിയിൽ നിന്നും എത്തിച്ച 'വിക്രം', 'ഭരത്' എന്നീ കുംകിയാനകളെ ഉപയോഗിച്ചാണ് തുരത്തൽ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. വനപാലകരും കുംകിയാനകളും മേഖലയിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് തെരച്ചിൽ ഊർജ്ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ജനവാസമേഖലയിലേക്ക് ആന വീണ്ടുമെത്തുമോയെന്ന ഭീതിയിലാണ് വടക്കനാട്ടുകാർ.
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