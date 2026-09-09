തകർന്ന് സോളാർ വേലികൾ, കടപുഴക്കി റബർ മരങ്ങൾ; വീണ്ടും രൂക്ഷമായി കാട്ടാന ശല്യം
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ മുതുകാട് എസ്റ്റേറ്റിലും ചക്കിട്ടപ്പാറയിലെ സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ റബർ തോട്ടങ്ങളിലുമായി ഇറങ്ങിയ ആനക്കൂട്ടം നൂറുകണക്കിന് റബർ മരങ്ങളാണ് കടപുഴക്കി എറിഞ്ഞത്.
Published : September 9, 2026 at 4:14 PM IST
കോഴിക്കോട്: പെരുവണ്ണാമുഴി ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ചിന് കീഴിലുള്ള ചക്കിട്ടപ്പാറ, മുതുകാട്, പേരാമ്പ്ര എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലകളിൽ കാട്ടാനശല്യം അതിരൂക്ഷമാകുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി മലയോര മേഖലയിലെ റബർ തോട്ടങ്ങളിൽ തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്ന കാട്ടാനക്കൂട്ടം വൻതോതിൽ കൃഷിനാശം വരുത്തി. പുലർച്ചെ റബർ ടാപ്പിങ്ങിനായി എത്തുന്ന തൊഴിലാളികളും തോട്ടങ്ങൾക്ക് സമീപം താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങളും കാട്ടാന ശല്യം മൂലം കടുത്ത ഭീതിയിലാണ്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ മുതുകാട് എസ്റ്റേറ്റിലും ചക്കിട്ടപ്പാറയിലെ സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ റബർ തോട്ടങ്ങളിലുമായി ഇറങ്ങിയ ആനക്കൂട്ടം നൂറുകണക്കിന് റബർ മരങ്ങളാണ് കടപുഴക്കി എറിഞ്ഞത്. ആനകൾ റബർ മരങ്ങളുടെ പട്ടകൾ കുത്തിപ്പൊളിക്കുകയും മരങ്ങൾ ഒടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പതിവായിരിക്കുകയാണ്. ടാപ്പിങ് തൊഴിലാളികൾ ജോലിക്ക് ഇറങ്ങുന്ന പുലർച്ചെയുള്ള സമയങ്ങളിലാണ് കാട്ടാനകൾ പലപ്പോഴും തോട്ടങ്ങളിൽ നിലയുറപ്പിക്കുന്നത്. മുൻപ് പേരാമ്പ്ര പ്ലാൻ്റേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ എസ്റ്റേറ്റിൽ വച്ച് കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ വനംവകുപ്പ് വാച്ചർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിരുന്നു.
കാട്ടാനകൾ ജനവാസമേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങാതിരിക്കാൻ വനംവകുപ്പ് സ്ഥാപിച്ച സോളാർ തൂക്കുവേലികളും പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളും ഭൂരിഭാഗവും തകർന്ന നിലയിലാണ്. ഫണ്ടിൻ്റെ കുറവ് മൂലം യഥാസമയം ഇവയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താൻ സാധിക്കാത്തതാണ് ആനകൾ എളുപ്പത്തിൽ തോട്ടങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കാരണമെന്ന് നാട്ടുകാരനായ ശ്രീനിഷ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
റബർതൈ ഉള്ള മേഖലയിൽസോളർ വേലി സ്ഥാപിച്ചതിനാൽ ആന ശല്യമില്ലെന്നും റബർ ടാപ്പിങ് മേഖലയിലെ 22ഏരിയയിലെ കാട്ടാനക്കൂട്ടം ഇറങ്ങുന്ന മേഖലയിൽ സോളർ വേലി നിർമാണം ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്നും എസ്റ്റേറ്റ് മാനേജർ അരുൺ പ്രകാശ് അറിയിച്ചു
വനാതിർത്തികളിൽ തകരാറിലായ സോളാർ വേലികൾ അടിയന്തരമായി പുനഃസ്ഥാപിക്കുക. ആനകളെ കാട്ടിലേക്ക് തുരത്താൻ കൂടുതൽ റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസ് ടീമിനെ മേഖലയിൽ നിയോഗിക്കുക. റബർ മരങ്ങൾ നശിച്ച കർഷകർക്കും പരിക്കേറ്റവർക്കും അടിയന്തര ധനസഹായം ലഭ്യമാക്കുക എന്നിവയൊക്കെയാണ് നാട്ടുകാരുടെ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ.
വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങൾ തടയുന്നതിലും അർഹമായ നഷ്ടപരിഹാരം വൈകുന്നതിലും പ്രതിഷേധിച്ച് ചക്കിട്ടപ്പാറ, പെരുവണ്ണാമുഴി മേഖലകളിലെ കർഷക കൂട്ടായ്മകൾ വനംവകുപ്പ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ മുൻപും ശക്തമായ സമരങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ വന്നിട്ടും നയങ്ങളിൽ മാറ്റം ഒന്നും ഇല്ലെന്നാണ് കർഷകർ പറയുന്നത്.
തോട്ടങ്ങളിൽ ആനക്കൂട്ടം തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ വനപാലകർ പടക്കം പൊട്ടിച്ചും മറ്റും ഇവയെ കാടുകയറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കാടുകയറുന്ന ആനകൾ രാത്രിയോടെ വീണ്ടും തോട്ടങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയാണ്. ആന ശല്യത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണാത്ത പക്ഷം ശക്തമായ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് മലയോര കർഷകരുടെ തീരുമാനം.
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ചക്കിട്ടപാറ മുതുകാട്ടിൽ പ്ലാൻ്റേഷൻ കോർപറേഷൻ പേരാ എസ്റ്റേറ്റ് ഭൂമിയിലാണ് നിലവിൽ കാട്ടാനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ വിളയാട്ടം തുടരുന്നത്. ബി ഡിവിഷനിലെ 22 ഏരിയയിലെ റബർ ടാപ്പിങ് പ്രദേശത്തെ മരങ്ങളാണ് കാട്ടാനക്കൂട്ടം നശിപ്പിച്ചത്. ഈ ഭാഗത്ത് സോളർ വേലി ഇല്ലാത്തതിനാലാണ് കാട്ടാനകൾ എസ്റ്റേറ്റ് ഭൂമിയിൽ എത്തുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജനങ്ങൾ കാട്ടാനക്കൂട്ടത്തെ ഓടിച്ചതിനാൽവനഭൂമിയിലേക്കു കയറിപ്പോയി. പിന്നാലെ പെരുവണ്ണാമൂഴി ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ അധികൃതർ സ്ഥലത്ത് വന്ന് ആനകളെ വനത്തിലേക്ക് തുരത്തി. സമീപത്തെ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് കാട്ടാനക്കൂട്ടം എത്തുമോയെന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക.
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