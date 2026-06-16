കാട്ടാന ശല്യത്തില് വലഞ്ഞ് ചിന്നക്കനാല്; ശാപമോക്ഷം ഉടനെന്ന് സര്ക്കാര്, നടപ്പിലാക്കാനൊരുങ്ങി വമ്പന് പദ്ധതികള്
ചിന്നക്കനാലില് കാട്ടാന ശല്യം രൂക്ഷം. റിസോര്ട്ട് മാഫിയകള്ക്ക് വേണ്ടി തങ്ങളെ ബലിയാടാക്കുന്നുവെന്ന് ആദിവാസി നിവാസികള്. കാട്ടാന ശല്യത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം ഉടനുണ്ടാകുമെന്ന് എംഎല്എ അഡ്വ. സേനാപതി വേണു.
Published : June 16, 2026 at 12:43 PM IST
ഇടുക്കി: ചിന്നക്കനാലിലെ വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങൾക്ക് കാരണം 301 കോളനിയാണെന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ ആദിവാസി ജനതയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വൻ പ്രതിഷേധം. തങ്ങളെ തങ്ങളുടെ മണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരിടത്തേക്കും ഒഴിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ഉന്നതി നിവാസികൾ പറഞ്ഞു. വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിനും വൻകിട റിസോർട്ട് മാഫിയകൾക്കും വേണ്ടി തങ്ങളെ ബലിയാടാക്കുകയാണെന്നും ആദ്യം ഒഴിപ്പിക്കേണ്ടത് ആനത്താരകൾ അടച്ച് ഭൂമി കൈയ്യേറി റിസോർട്ടുകൾ നിർമ്മിച്ച രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെയാണെന്നും കോളനി നിവാസികൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി.
വിവാദ പ്രസ്താവനയും രാഷ്ട്രീയ കൂട്ടുകെട്ടും:
കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് സിപി മാത്യു ചിന്നക്കനാലിലെ കാട്ടാന ആക്രമണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവാദ പ്രസ്താവന നടത്തിയത്. 301 കോളനി സ്ഥാപിച്ചതാണ് കാട്ടാന ശല്യം വർധിക്കാൻ കാരണമെന്നും ഈ പ്രദേശം സ്വാഭാവിക ആനത്താവളമാണെന്നുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാദം. തൊട്ടുപിന്നാലെ യുഡിഎഫ് നേതാവിന് പരസ്യ പിന്തുണയുമായി പ്രാദേശിക സിപിഎം നേതാവ് വിഎക്സ് ആൽവിനും രംഗത്തെത്തി.
ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ ഭേദമന്യേ നേതാക്കൾ 301 കോളനി ഒഴിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി മുന്നോട്ടുവന്നതോടെയാണ് ഉന്നതി നിവാസികൾ ശക്തമായ പ്രതിരോധവുമായി രംഗത്തിറങ്ങിയത്. സർക്കാർ തങ്ങളെ ഔദ്യോഗികമായി കുടിയിരുത്തിയതാണെന്നും അധികാരം കൈയ്യാളുന്ന നേതാക്കൾക്ക് സാധാരണക്കാരുടെ മേൽ എന്തും പറയാമെന്ന അവസ്ഥയാണെന്നും അവർ കുറ്റപ്പെടുത്തി.
കൈയ്യേറ്റങ്ങള്ക്കെതിരെ കണ്ണടയ്ക്കുന്നു: 301 കോളനി ഒഴിപ്പിക്കണമെന്ന് മുറവിളി കൂട്ടുന്നവർ പ്രദേശത്തെ യഥാർഥ കൈയേറ്റക്കാരെ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുകയാണെന്ന് ഉന്നതി നിവാസിയായ മനോഹരൻ പറഞ്ഞു. "സർക്കാർ ഭൂമി കൈയ്യേറി, ആനത്താരകൾ പൂർണമായും തടസപ്പെടുത്തി വൻകിട റിസോർട്ടുകൾ പണിതുയർത്തിയത് ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ-ഉദ്യോഗസ്ഥ സ്വാധീനമുള്ളവരാണ്. അവരെ തൊടാൻ ഭയക്കുന്നവരാണ് ഇന്ന് സ്വന്തം മണ്ണിൽ ജീവിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ടവരുടെ നിലനിൽപ്പ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതെന്നും"മനോഹരന് പറഞ്ഞു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനങ്ങളും വഞ്ചനയും: ജനവാസ മേഖലയില് നിന്നും കാട്ടാനകളെ തുരത്തുകയും ജനങ്ങള്ക്ക് സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കുകയുമാണ് അധികൃതര് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കോളനി നിവാസിയായ വിമല പറയുന്നു.നേരത്തെ ജില്ലാ കലക്ടര്മാര് ഉള്പ്പെടെയുള്ളവര് നേരിട്ടെത്തി സുരക്ഷ ഉറപ്പ് നല്കിയിരുന്നുവെങ്കിലും അത്തരം വാഗ്ദാനങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും വിമല പറഞ്ഞു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് വോട്ട് തേടി വലിയ വാഗ്ദാനങ്ങളുമായി എത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ, ജയിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തങ്ങളെ തിരിഞ്ഞ് നോക്കാറില്ല. വൻകിട റിസോർട്ട് മാഫിയകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ തങ്ങളുടെ ജീവിതം ബലികൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ലെന്നും അവര് വ്യക്തമാക്കി.
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ആനത്താരകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണാനും ശ്രമിക്കാതെ, കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ ഭീഷണിയുമായി എത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ് ചിന്നക്കനാലിലെ ആദിവാസി ജനത.
ശാശ്വത പരിഹാരവുമായി സര്ക്കാര്: അതേസമയം ചിന്നക്കനാല്, ശാന്തന്പാറ മേഖലകളിലെ കാട്ടാന ശല്യം ശാശ്വതമായി പരിഹരിക്കാന് നീക്കവുമായി സര്ക്കാര്. നിലവില് ജനവാസ മേഖലയില് അവശേഷിക്കുന്ന 17 കാട്ടാനകളെ മറ്റ് വനമേഖലയിലേക്ക് തുരത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികള് സർക്കാർ അതീവ ഗൗരവമായി പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉടുമ്പൻചോല എംഎൽഎ അഡ്വ. സേനാപതി വേണു അറിയിച്ചു. ഇടുക്കിയിൽ ചേർന്ന വിവിധ വകുപ്പ് മേധാവികളുടെയും വനം വകുപ്പ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും നിർണായക യോഗത്തിലാണ് ഈ നിർദേശം ഉയർന്നുവന്നത്.
ലക്ഷ്യം പറമ്പിക്കുളമോ പെരിയാറോ?
നിലവില് ജനവാസ മേഖലകളിലെത്തുന്ന കാട്ടാനകളുടെ എണ്ണത്തില് വലിയ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇത് 40ൽ നിന്ന് 17 ആയി ചുരുങ്ങി. നേരത്തെ ചിന്നക്കനാൽ മേഖലയിൽ 40ലധികം കാട്ടാനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലിപ്പോള് പല കാരണങ്ങളാലത് 17 എണ്ണമായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവയെ ജനവാസ മേഖലയിൽ നിന്ന് പൂർണമായി ഒഴിവാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പുതിയ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നത്.
ആനകളെ മാറ്റാൻ പരിഗണിക്കുന്ന പ്രധാന വനമേഖലകൾ:
പറമ്പിക്കുളം വന്യജീവി സങ്കേതം, പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവ് എന്നീ വനമേഖലകളിലേക്ക് ഘട്ടം ഘട്ടമായോ അല്ലാതെയോ ആനകളെ മാറ്റാനാണ് വനം വകുപ്പ് നിലവിൽ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്.
ദൗത്യത്തിന് അല്പം കടുപ്പമേറെ:
17 കാട്ടാനകളെ ഒന്നടങ്കം മയക്കുവെടി വച്ച് കൂറ്റൻ വാഹനങ്ങളിൽ കാട് കടത്തുക എന്നത് വനപാലക ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ദൗത്യങ്ങളിലൊന്നായിരിക്കും. ഈ ദൗത്യം വൻ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയും കടുത്ത സാങ്കേതിക വെല്ലുവിളികളും നിറഞ്ഞതാണെന്ന് അഡ്വ. സേനാപതി വേണു എംഎൽഎ വ്യക്തമാക്കി.
കാത്തിരിക്കുന്നത് ചരിത്രപരമായ മാറ്റത്തിനായി:
വന്യജീവി വിദഗ്ധരുടെ പച്ചക്കൊടി ലഭിച്ചാൽ സർക്കാര് ഈ പദ്ധതിയുമായി വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകും. വൻകിട റിസോർട്ട് മാഫിയകളുടെ കൈയേറ്റങ്ങളും വനം വകുപ്പിന്റെ പരാജയങ്ങളും കാരണം വർഷങ്ങളായി കണ്ണീരിലായ ചിന്നക്കനാൽ, ശാന്തൻപാറ മേഖലകളിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ ചരിത്രപരമായ ദൗത്യം നടപ്പിലായാൽ അത് വലിയൊരു ശാപമോക്ഷമാകും.
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