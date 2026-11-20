മിഷന് ചക്കക്കൊമ്പന് ഓണ്; മയക്കുവെടി വയ്ക്കാന് അനുമതി
ചക്കക്കൊമ്പനെ നിരീക്ഷിക്കാന് വനംവകുപ്പ്. മയക്കുവെടി വച്ച് പിടികൂടി റേഡിയോ കോളർ ഘടിപ്പിക്കും. ദൗത്യത്തിനായി കുങ്കിയാനകളെ എത്തിക്കും.
Published : November 20, 2026 at 3:19 PM IST
ഇടുക്കി: ചിന്നക്കനാൽ, ബോഡിമെട്ട് ജനവാസ മേഖലയില് ഭീതിവിതയ്ക്കുന്ന ചക്കക്കൊമ്പനെ പൂട്ടാന് വനം വകുപ്പ്. ആനയെ മയക്കുവെടി വച്ച് പിടികൂടും. ആനയെ പിടികൂടി റേഡിയോ കോളർ ഘടിപ്പിക്കാനുള്ള ക്യാച്ചർ പ്ലാനിനാണ് വനംവകുപ്പ് അംഗീകാരം നൽകിയത്. ഹൈറേഞ്ച് സർക്കിൾ ചീഫ് കൺസർവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. റേഡിയോ കോളർ ഘടിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ആനയുടെ സഞ്ചാരപഥം 24 മണിക്കൂറും നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയും.
ആന ജനവാസ മേഖലകളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതായി കണ്ടെത്തിയാൽ മുൻകൂട്ടി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനും ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നാണ് വനംവകുപ്പിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. ദൗത്യത്തിന് സഹായമായി കുങ്കിയാനകളായ വിക്രമിനെയും ഭരതിനെയും എത്തിക്കും. ദേവികുളം റേഞ്ചിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ചിന്നക്കനാൽ, ബോഡിമെട്ട് മേഖലകളിലായി ഏകദേശം 17 കാട്ടാനകളുണ്ടെന്നാണ് വനംവകുപ്പിൻ്റെ കണക്ക്. ഇതിൽ ചക്കക്കൊമ്പൻ മനുഷ്യർക്കും സ്വത്തിനും നേരെ ആക്രമണ സ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ആനയാണെന്നാണ് വനംവകുപ്പിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ.
കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ 23ന് പന്തടിക്കളത്ത് വിജയൻ എന്നയാൾ ചക്കക്കൊമ്പൻ്റെ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. മേഖലയിൽ കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ആനയുടെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയുന്നതിന് തടസമാകുന്നതും അപകടസാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ദൗത്യം നടക്കുന്ന ദിവസം ചിന്നക്കനാൽ, ശാന്തൻപാറ പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സബ് കലക്ടർക്ക് വനംവകുപ്പ് നിർദേശം നൽകും.
സ്ഥലം മാറ്റില്ല
ചക്കക്കൊമ്പനെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് പകരം സ്വന്തം ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽത്തന്നെ നിലനിർത്തി സഞ്ചാരപഥം നിരീക്ഷിക്കാനാണ് വനംവകുപ്പിൻ്റെ നീക്കം. ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം വന്യജീവിയുടെ സ്വാഭാവിക ആവാസവ്യവസ്ഥയും സംരക്ഷിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പുതിയ ദൗത്യം. വാഹനങ്ങൾക്കുനേരെ പാഞ്ഞടുക്കുന്നതും നിർത്തിയിട്ട വാഹനങ്ങൾ ആക്രമിക്കുന്നതും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സംഭവങ്ങൾക്ക് ചക്കക്കൊമ്പൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട്.
ഏകദേശം മുപ്പതിനടുത്ത് പ്രായമുണ്ടെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ചക്കക്കൊമ്പൻ്റെ ശരീരപ്രകൃതിയും നടപ്പും ആരെയും ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. പെട്ടെന്ന് ദിശമാറാനും പിന്നിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് ആക്രമിക്കാനും ഈ ഒറ്റയാന് കഴിയുമെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു. മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ അതിവേഗത്തിൽ പാഞ്ഞടുക്കുന്ന സ്വഭാവം പലപ്പോഴും രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ പോലും ദുഷ്കരമാക്കുന്നു. ചക്കക്കൊമ്പൻ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് കാട്ടാനകളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കാനാണ് വനം വകുപ്പ് നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്.
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