അരിക്കൊമ്പന് പിന്നാലെ ‘ചക്കക്കൊമ്പനും’; ഇടുക്കിയിൽ ഭീതി വിതച്ച് കാട്ടാനയാക്രമണം, മലയോരം വീണ്ടും സമരപ്പഥത്തിലേക്ക്
ചിന്നക്കനാൽ സിങ്കുകണ്ടം സ്വദേശിയായ മുരുകൻ്റെ വീടിന് നേരെയാണ് ചക്കക്കൊമ്പൻ്റെ ആക്രമണമുണ്ടായത്. വീട്ടിൽ ആളുകൾ ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി.
Published : July 6, 2026 at 2:31 PM IST
ഇടുക്കി: അരിക്കൊമ്പൻ പോയിട്ടും ഇടുക്കി ചിന്നക്കനാൽ, ശാന്തൻപാറ മേഖലകളിലെ മലയോര ജനതയുടെ കണ്ണീരിനും ഭീതിക്കും അറുതിയാകുന്നില്ല. ആനയിറങ്ങൽ മേഖലകളെ വീണ്ടും ഭീതിയുടെ നിഴലിലാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ‘ചക്കക്കൊമ്പൻ’ ജനവാസ മേഖലകളിൽ നാശം തുടരുകയാണ്.
ഇന്നലെ രാത്രി ചിന്നക്കനാൽ സിങ്കുകണ്ടത്ത് ഉണ്ടായ കാട്ടാന ആക്രമണം വലിയൊരു ദുരന്തത്തിൽ നിന്നാണ് തലനാരിഴയ്ക്ക് ഒഴിവായത്. വനംവകുപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഫലപ്രദമായ നടപടികൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്ന ആക്ഷേപം ശക്തമായതോടെ മലയോര മേഖലകൾ വീണ്ടും ശക്തമായ ജനകീയ പ്രതിഷേധങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്.
സിങ്കുകണ്ടത്തെ ഭീതിയുടെ നിമിഷങ്ങൾ; തലനാരിഴയ്ക്ക് ഒഴിവായത് വൻ ദുരന്തം
ചിന്നക്കനാൽ സിങ്കുകണ്ടം സ്വദേശിയായ മുരുകൻ്റെ വീടിന് നേരെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചക്കക്കൊമ്പൻ്റെ ആക്രമണമുണ്ടായത്. ജനവാസ മേഖലയിലിറങ്ങിയ ആന മുരുകൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുൻഭാഗവും വാതിലും തകർത്തു.
ആക്രമണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് വീട്ടിൽ ആളുകൾ ഇല്ലാതിരുന്നതിനാലാണ് ജീവഹാനി ഒഴിവായത്. എന്നാൽ, ഏത് നിമിഷവും തങ്ങളുടെ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞേക്കാം എന്ന ഭയത്തിലാണ് നാട്ടുകാര് ഇപ്പോൾ കഴിയുന്നത്.
അരിക്കൊമ്പൻ പോയി, പക്ഷെ ഭീതി ഒഴിഞ്ഞില്ല!
ഭീതി പരത്തിയ 'അരിക്കൊമ്പൻ' എന്ന ആനയെ പ്രദേശത്തുനിന്ന് മാറ്റിയതോടെ കാട്ടാനശല്യത്തിന് കുറവുണ്ടാകും എന്ന് കരുതിയ നാട്ടുകാർക്ക് തെറ്റി. ചക്കക്കൊമ്പൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് കാട്ടാനകൾ ഇപ്പോൾ ഈ മേഖലകളിൽ നിരന്തരമായി നാശനഷ്ടങ്ങൾ വിതയ്ക്കുകയാണ്.
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ഏലം, കാപ്പി, വാഴ തുടങ്ങിയ മുൻനിര വിളകളെല്ലാം കാട്ടാനകൾ വ്യാപകമായി നശിപ്പിക്കുന്നത് കർഷകരെ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നുണ്ട്. തോട്ടം തൊഴിലാളികൾക്ക് ജോലിക്ക് പോകാൻ പോലും ഭയക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്. സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞാൽ ഭയം കാരണം പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് നാട്ടുകാർ.
വനംവകുപ്പിനെതിരെ ജനരോഷം
കാട്ടാനകളെ ജനവാസ മേഖലകളിൽ നിന്ന് അകറ്റാൻ വനംവകുപ്പ് ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ പ്രധാന പരാതി. ദ്രുത പ്രതികരണ സേനയുടെ (RRT) സേവനം പലപ്പോഴും കൃത്യസമയത്ത് ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നും ആനകളെ കാട്ടിലേക്ക് തുരത്തുന്നതിൽ വനംവകുപ്പ് പരാജയപ്പെടുകയാണെന്നും കടുത്ത ആക്ഷേപമുണ്ട്.
വർഷങ്ങളായി തങ്ങൾ ഈ ഭീതിയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. വീടുകൾ തകരുകയും മനുഷ്യജീവനുകൾ പൊലിയുകയും ചെയ്യുമ്പോഴും അധികാരികൾ പുലർത്തുന്ന ഉദാസീനത ഇനി വെച്ചുപൊറുപ്പിക്കാനാവില്ലെന്നും പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു.
ശാശ്വത പരിഹാരം തേടി മലയോരം; സമരത്തിനൊരുങ്ങി ജനങ്ങൾ
വന്യജീവി-മനുഷ്യ സംഘർഷത്തിന് ശാശ്വതമായ പരിഹാരം കാണണമെന്ന ആവശ്യം മുൻനിർത്തി ചിന്നക്കനാൽ, ശാന്തൻപാറ മേഖലകളിലെ ജനങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായ ജനകീയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് ഒരുങ്ങുകയാണ്.
പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ:
- ജനവാസ മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ വാച്ചർമാരെ നിയമിക്കുക.
- നിലവിലുള്ള സോളാർ ഫെൻസിങ്ങുകൾ കാര്യക്ഷമമാക്കുകയും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ തീർക്കുകയും ചെയ്യുക.
- ആനകൾ ഇറങ്ങുന്നത് തടയാൻ ശാസ്ത്രീയവും പ്രായോഗികവുമായ പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുക.
ചിന്നക്കനാൽ, ശാന്തൻപാറ മേഖലകൾക്ക് പുറമേ മൂന്നാർ, മറയൂർ, കാന്തല്ലൂർ മേഖലകളിലും കാട്ടാന അടക്കമുള്ള വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ശല്യം അതിരൂക്ഷമായി തുടരുകയാണ്. അധികാരികളുടെ അടിയന്തര ഇടപെടൽ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ പ്രക്ഷോഭം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനാണ് മലയോര ജനതയുടെ തീരുമാനം.
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