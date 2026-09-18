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ഇടുക്കിയില്‍ കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ അതിഥി തൊഴിലാളി കൊല്ലപ്പെട്ടു; കടുത്ത പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാര്‍

അതിഥി തൊഴിലാളി ശിവകുമാർ കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ വനംവകുപ്പിനെതിരെ കടുത്ത ജനരോഷവുമായി നാട്ടുകാർ. തുടർച്ചയായുണ്ടാകുന്ന വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങളിൽ മലയോര മേഖലയിലെ ജനങ്ങൾ ജീവൻ ഭയന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അധികൃതർ പുലർത്തുന്ന നിസംഗതയാണ് ജനങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്.

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Wild Elephant (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 18, 2026 at 10:42 AM IST

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ഇടുക്കി: മലയോര മേഖലയെ വീണ്ടും ഭീതിയിലാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ അതിഥി തൊഴിലാളി കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇടുക്കി പേത്തൊട്ടി അയ്യൻപാറയ്ക്ക് സമീപം വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി ഒൻപതരയോടെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ ദാരുണ സംഭവം അരങ്ങേറിയത്. മധ്യപ്രദേശ് സ്വദേശിയായ ശിവകുമാർ (28) ആണ് ഒറ്റയാൻ്റെ ആക്രമണത്തിൽ ഇരയായത്.

കണ്ണടച്ചു തുറക്കും മുൻപ് ദുരന്തം; സുഹൃത്ത് രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്ക്!

തൻ്റെ താമസസ്ഥലമായ ഷെഡിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയ ശിവകുമാറിന് നേരെ ഇരുട്ടിൽ നിന്നും പെട്ടെന്ന് കാട്ടാന പാഞ്ഞടുക്കുകയായിരുന്നു. നിമിഷങ്ങൾക്കകം സംഭവിച്ച അപ്രതീക്ഷിത ആക്രമണത്തിൽ ശിവകുമാറിന് ജീവൻ നഷ്ടമായി. കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്ത് അതിസാഹസികമായാണ് തലനാരിഴയ്ക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടത്.

വനപാലകർ പോലുമറിയാതെ കാട്ടാനയെത്തി

പ്രദേശത്ത് കാട്ടാന സാന്നിധ്യമുള്ളതായി വനംവകുപ്പിന് മുൻകൂട്ടി യാതൊരു വിവരവും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. അപ്രതീക്ഷിതമായി ജനവാസമേഖലയിലേക്ക് ആന എത്തിയത് നാട്ടുകാരിലും വലിയ പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവരമറിഞ്ഞയുടൻ വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പൊലീസും സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു.

മൃതദേഹം ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി

ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ശിവകുമാറിൻ്റെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിനായി ഇടുക്കി മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ജനവാസ മേഖലകളിലേക്ക് കാട്ടാനകൾ നിരന്തരം ഇറങ്ങുന്നതിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിലാണ് പ്രദേശവാസികൾ. വന്യജീവി ഭീഷണിക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരം വേണമെന്ന ആവശ്യം വീണ്ടും ശക്തമാകുകയാണ്.

പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാര്‍

അതിഥി തൊഴിലാളി ശിവകുമാർ കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ വനംവകുപ്പിനെതിരെ കടുത്ത ജനരോഷവുമായി നാട്ടുകാർ രംഗത്ത്. തുടർച്ചയായുണ്ടാകുന്ന വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങളിൽ മലയോര മേഖലയിലെ ജനങ്ങൾ ജീവൻ ഭയന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അധികൃതർ പുലർത്തുന്ന നിസംഗതയാണ് ജനങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്. പ്രദേശത്ത് കാട്ടാന സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും വനംവകുപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും യാതൊരുവിധ മുന്നറിയിപ്പും ലഭിച്ചില്ലെന്ന് ജനങ്ങൾ ആരോപിക്കുന്നു. ആനയിറങ്ങിയ വിവരം ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ദുരന്തം ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നുവെന്നാണ് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നത്.

ആനയിറങ്ങുമ്പോൾ പടക്കം പൊട്ടിക്കാനും താൽക്കാലികമായി ഓടിക്കാനും എത്തുന്ന വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ജനങ്ങളുടെ ജീവന് സുരക്ഷയൊരുക്കാൻ സ്ഥിരമായ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഏലത്തോട്ടങ്ങളിലെ ഷെഡുകളിൽ കഴിയുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് അടിസ്ഥാന സുരക്ഷപോലുമില്ല. സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ്. പ്രദേശത്ത് വന്യജീവി പ്രതിരോധ വേലികളോ ട്രെഞ്ചുകളോ കാര്യക്ഷമമായി സ്ഥാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായി.

നിരപരാധികളായ മനുഷ്യർ ആനയുടെ മുന്നിൽ പിടഞ്ഞു മരിക്കുമ്പോൾ വനംവകുപ്പും സർക്കാരും വെറും കാഴ്ചക്കാരായി നിൽക്കുകയാണെന്നും, വന്യജീവി ശല്യത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുമെന്നും നാട്ടുകാരും വിവിധ കർഷക സംഘടനകളും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ദേവികുളം റേഞ്ചിൻ്റെ കീഴിൽ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കിടെ നടക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ദാരുണമായ കാട്ടാന കൊലപാതകമാണിത്. ഓരോ മരണം നടക്കുമ്പോഴും പ്രതിഷേധം ഉയരുകയും പിന്നീട് അധികൃതർ അത് മറക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് നിലവിലുള്ളതെന്നും, ഇതിന് അടിയന്തരമായി അറുതി വരുത്തണമെന്നുമാണ് മലയോര ജനതയുടെ ഒരേയൊരു ആവശ്യം.

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TAGGED:

ELEPHANT KILLS MIGRANT WORKER
IDUKKI ELEPHANT ATTACK DEATH
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കാട്ടാന ആക്രമണം
WILD ELEPHANT ATTACKS

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