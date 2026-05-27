ETV Bharat / state

''ഇനിയുമെത്രനാള്‍ കാത്തിരിക്കണം..? പരസഹായമില്ലാതെ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ...'' ചികിത്സാ ധന സഹായമില്ലാതെ കാട്ടാനക്കലിയുടെ ഇരകള്‍

ഒന്ന് എണീറ്റ് നടക്കണമെങ്കിൽ ആരുടെയെങ്കിലും സഹായം വേണം. ആരോട് പരാതി പറയണമെന്നോ, ഇനിയും എത്രനാള്‍ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കേണ്ടി വരുമെന്നോ അറിയില്ല. ചികിത്സ തുടർന്നാൽ ഒരുപക്ഷെ പരസഹായമില്ലാതെ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാനായേക്കും.

WILD ELEPHANT ELEPHANT ATTACK VICTIMS HUMAN WILD ELEPHANT CONFLICT WILD ELEPHANT ATTACK IN WAYANAD
മാസ്‌തി, വൈരൻ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 27, 2026 at 4:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

വയനാട്: പരസഹായമില്ലാതെ നടക്കാനോ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റിരിക്കാനോ കഴിയാതെ ജീവിതം തള്ളി നീക്കുകയാണ് ആദിവാസി യുവാക്കളായ മാസ്‌തിയും വൈരനും. വർഷങ്ങള്‍ക്ക് മുൻപ് കാട്ടാനക്കലിയിൽ പൊലിഞ്ഞതാണ് ഇവരുടെ ജീവിതം. ഒന്ന് എണീറ്റ് നടക്കണമെങ്കിൽ ആരുടെയെങ്കിലും സഹായം വേണം. ആരോട് പരാതി പറയണമെന്നോ, ഇനിയും എത്രനാള്‍ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കേണ്ടി വരുമെന്നോ അറിയില്ല. ചികിത്സ തുടർന്നാൽ ഒരുപക്ഷെ പരസഹായമില്ലാതെ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാനായേക്കും.

വയനാട് പുൽപ്പള്ളിയിലെ ഗോത്ര യുവാക്കളായ മാസ്‌തിയും വൈരനും കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൻ്റെ ഇരകളാണ്. തുടർ ചികിത്സയ്ക്ക് പണമില്ലാതെ അധികൃതരുടെ കനിവ് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ കുടുംബങ്ങൾ. കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടും മതിയായ സഹായം ഇതുവരെ ലഭിച്ചില്ലെന്ന് പുൽപ്പള്ളി പൊളന്ന കാട്ടുനായ്ക്ക ഉന്നതിയിലെ മാസ്‌തിയും വൈരനും പറയുന്നു.

ചികിത്സാ ധന സഹായമില്ലാതെ കാട്ടാനക്കലിയുടെ ഇരകള്‍ (ETV Bharat)

''വാരിയെല്ലിനും തുടയെല്ലിനും സാരമായി പരിക്കേറ്റു. നല്ല വേദനയാണ്. മുറിവൊക്കെ ഓയിൻ്റ്‌മെൻ്റ് ഇട്ട് മാറി വരുന്നു. ആന ആക്രമിച്ച് പരിക്കേറ്റപ്പോള്‍ ആദ്യം മാനന്തവാടി ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ട് പോയി. വാർഡ് മെമ്പറും വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും വന്നില്ല. ഒരു സഹായവും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. എനിക്കൊന്ന് എണീറ്റ് നിൽക്കണം'' - മാസ്‌തി പറയുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അന്നൊരു മേയ് ആറിന് കൊല്ലിവയൽ വനഭാഗത്ത് സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം മടങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് മാസ്‌തി കാട്ടാനയുടെ മുന്നിലകപ്പെട്ടത്. ആക്രമണത്തിൽ വാരിയെല്ലും തുടയെല്ലും തകർന്നു. രാത്രിയിൽ വാഹന സൗകര്യമില്ലാതിരുന്നതിനാൽ ഉടൻ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാനും കഴിഞ്ഞില്ല. പിന്നീട് മാനന്തവാടി മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സ ലഭിച്ചെങ്കിലും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം തുടർ ചികിത്സയും മുടങ്ങി.

നാല് വർഷം മുൻപ് ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് വൈരൻ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിന് ഇരയായത്. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ കാലുമായി വർഷങ്ങളോളം ചികിത്സ നടത്തിയെങ്കിലും ഇന്നും സ്വയം നടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. കുടുംബത്തിൻ്റെയും നാട്ടുകാരുടെയും സഹായത്തോടെയാണ് ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ആവശ്യമായ ചികിത്സ ലഭിച്ചാൽ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷ മാത്രമാണ് ഇവർക്ക് ഇപ്പോഴുള്ളത്.

കാട്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിലും ജീവിതത്തിലെ പോരാട്ടം ഇപ്പോഴും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. വേദനയിലും പ്രതീക്ഷയിലുമാണ് ഇവർ ഓരോ ദിവസവും തള്ളി നീക്കുന്നത്. അധികൃതരുടെ ഒരു കൈത്താങ്ങ് ലഭിച്ചാൽ ഇവരുടെ ജീവിതവും വീണ്ടും മുന്നോട്ട് നടക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കുടുംബങ്ങൾ. ആവശ്യമായ ചികിത്സാ സഹായം നൽകി ഇവരെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെയെത്തിക്കാൻ അധികൃതർക്ക് കഴിയട്ടെ.

Also Read: സിഎംആർഎൽ മാസപ്പടി കേസ്: ഇഡിയ്‌ക്ക് അന്വേഷണം തുടരാം, ഹർജി തള്ളി ഹൈക്കോടതി

TAGGED:

WILD ELEPHANT
ELEPHANT ATTACK VICTIMS
HUMAN WILD ELEPHANT CONFLICT
WILD ELEPHANT ATTACK IN WAYANAD
WILD ELEPHANT ATTACK

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.