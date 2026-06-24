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അമ്മയില്ലാത്ത ലോകത്തേയ്‌ക്ക് രക്ഷിനും രക്ഷിണയും... കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മാരിയുടെ മക്കള്‍ വീട്ടിലേക്ക്

കൺമുന്നിൽ വച്ച് പെറ്റമ്മ കാട്ടാനയുടെ ചവിട്ടേറ്റു മരിക്കുന്നത് നോക്കിനിൽക്കേണ്ടി വന്ന രക്ഷിണയും ഗുരുതരമായി പിരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന രക്ഷിനും വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി.

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മാരിയുടെ മക്കള്‍, മാരി (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 24, 2026 at 7:07 PM IST

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ഇടുക്കി: കാത്തിരിക്കാൻ ഇനി ആരുമില്ലെന്ന കഠിനമായ യാഥാർഥ്യത്തിലേക്ക് ആ പതിനൊന്നുകാരൻ വീണ്ടും നടന്നു കയറുകയാണ്. കൂടെയുള്ളത്, കൺമുന്നിൽ വച്ച് പെറ്റമ്മ കാട്ടാനയുടെ ചവിട്ടേറ്റു മരിക്കുന്നത് നോക്കിനിൽക്കേണ്ടി വന്ന ജ്യേഷ്‌ഠത്തി മാത്രം. സിങ്കുകണ്ടത്ത് കാട്ടാനയാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മാരിയുടെ ഇളയമകൻ രക്ഷിൻ, കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ രണ്ടാഴ്‌ചത്തെ ചികിത്സക്ക് ശേഷം ലോക്കാടിലെ ബന്ധുവീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി.

കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് അവൻ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപെട്ടെങ്കിലും, അവനെ കാത്തിരുന്നത് അച്ഛനും അമ്മയുമില്ലാത്ത വലിയൊരു ശൂന്യതയായിരുന്നു. കഴുത്തിലെയും തലയിലെയും പരിക്കുകൾ പൂർണ്ണമായും ഭേദമാകാതെ വേദനയോടെ എത്തിയ അനിയനെ കണ്ട്, കണ്ണീരോടെ ആ പതിനഞ്ചുകാരി ചേച്ചി കെട്ടിപ്പിടിച്ചപ്പോൾ ആ വീട് ഒരു വിങ്ങലായി മാറി. വന്യമൃഗ ശല്യം ഒരു കുടുംബത്തെ എങ്ങനെയാണ് വേരോടെ പിഴുതെറിയുന്നത് എന്നതിൻ്റെ ഒടുവിലത്തെ നേർക്കാഴ്‌ചയാണിത്.

അമ്മയിനി വരില്ലെന്ന സത്യം അവനറിഞ്ഞു...

രണ്ടാഴ്‌ച നീണ്ട ആശുപത്രിവാസത്തിനൊടുവിൽ ലോക്കാടിലെ ബന്ധുവീട്ടിലേക്ക് രക്ഷിൻ മടങ്ങിയെത്തുമ്പോൾ അവിടെ കാത്തിരുന്നത് വല്ലാത്തൊരു നിശബ്‌ദതയായിരുന്നു. ശരീരത്തിലേറ്റ ഗുരുതര പരിക്കുകളേക്കാൾ ആ കുരുന്നിൻ്റെ മനസ്സിനെ നോവിക്കുന്നത് അമ്മയിനി ഒരിക്കലും വരില്ലെന്ന കഠിനമായ യാഥാർത്ഥ്യമാണ്.

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കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മാരിയുടെ കുട്ടികൾ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി (ETV Bharat)

അപകട നില തരണം ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അമ്മ മാരിയുടെ മരണവിവരം ഡോക്‌ടർമാരും ബന്ധുക്കളും അവനെ അറിയിച്ചത്. തൻ്റെ പതിനഞ്ചുകാരിയായ ചേച്ചി രക്ഷിണയുടെ തണലിലേക്കാണ് അവൻ തിരികെയെത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ജൂൺ എട്ടിനാണ് ഇവരുടെ ജീവിതം ഇരുളടഞ്ഞുപോയ ആ ദുരന്തം സംഭവിച്ചത്. ഒരു വർഷം മുൻപ് രോഗബാധിതനായി പിതാവ് രാജ മരിച്ചതോടെ അമ്മ മാരിയായിരുന്നു ഈ മക്കളുടെ ഏക ലോകം. വീടിനടുത്തേക്ക് വാഹനസൗകര്യം ഇല്ലാത്തതിനാൽ ചിന്നക്കനാലിലെ സ്‌കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന മക്കളെ സ്‌കൂൾ ബസ് കയറ്റിവിടാൻ രണ്ടു കിലോമീറ്ററോളം നടന്ന് സൂര്യനെല്ലി-ബോഡിമെട്ട് റോഡിലേക്ക് എത്തണം.

അന്നും പതിവുപോലെ പത്താം ക്ലാസുകാരി രക്ഷിണയെയും, ഏഴാം ക്ലാസുകാരൻ രക്ഷിനെയും കൂട്ടി മാരി നടന്നു. മേഖലയിൽ കാട്ടാനയുണ്ടെന്ന വിവരമറിഞ്ഞ് മക്കൾക്ക് കാവലായാണ് ആ അമ്മ കൂടെയിറങ്ങിയത്. പക്ഷേ, വിധി കാത്തുവെച്ചത് മറ്റൊന്നായിരുന്നു. വഴിമധ്യേ അപ്രതീക്ഷിതമായി പാഞ്ഞടുത്ത കാട്ടാന മാരിയെയും രക്ഷിനെയും ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ആനയുടെ അടിയും ചവിട്ടുമേറ്റ് ചോരയിൽ കുളിച്ചു കിടന്ന അമ്മയെയും അനിയനെയും, തൊട്ടുപിന്നിൽ നടന്നു വരികയായിരുന്ന രക്ഷിണയ്ക്ക് നിസഹായതയോടെ നോക്കിനിൽക്കാനേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. ആ പതിനഞ്ചുകാരിയുടെ ഉള്ളിലിപ്പോഴും ആ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ മാഞ്ഞിട്ടില്ല. ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും മാരിയെ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

വലിയച്ഛൻ മുനിയാണ്ടി പറയുന്നു

''കുട്ടികള്‍ സങ്കടമൊന്നും പുറത്തുകാണിക്കുന്നില്ല, അധികം കരയുന്നതുമില്ല. പക്ഷേ, നമ്മൾ കാണുന്ന സമയത്ത് മനസിൽ വലിയ സങ്കടമുണ്ടെന്ന് തോന്നും. ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുമ്പോൾ ആ മുഖത്ത് വലിയ സങ്കടമാണ്. നമ്മളോടൊപ്പമോ മറ്റു കുട്ടികളോടൊപ്പമോ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതൊന്ന് മാറിക്കിട്ടുന്നുണ്ട്.

അവന് അവൻ്റെ ചേച്ചിയെ ജീവനാണ്. ചേച്ചി കൂടെ വന്നപ്പോഴാണ് അവൻ കുറച്ചെങ്കിലും ഉഷാറായത്. അതിനു മുൻപ് ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയും മാത്രമായിരുന്നു ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നത്. ചേച്ചിയെ കാണണം എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ചേച്ചി വന്നപ്പോൾ അവന് നല്ലൊരു മാറ്റവും ആശ്വാസവും വന്നിട്ടുണ്ട്." - വലിയച്ഛൻ മുനിയാണ്ടി പറയുന്നു

അപകടത്തിൻ്റെ ഭയം കുട്ടിയുടെ മനസിൽ നിന്ന് പൂർണമായി മാറിയിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജിലെ ഡോക്‌ടർമാരും നഴ്‌സുമാരും വളരെ മികച്ച പരിചരണമാണ് രക്ഷിന് നൽകിയത്. രണ്ടു വാരത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും ചെക്കപ്പിനായി ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകണം. അതിനുശേഷം കുട്ടിയുടെ പേടിയെല്ലാം മാറി സാധാരണ നിലയിലാകുമ്പോൾ സ്‌കൂളിലേക്ക് അയക്കാനാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ തീരുമാനം.

ഇനി വനംവകുപ്പിൻ്റെ തണലിൽ

പൂർണമായും ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സംരക്ഷണച്ചുമതല വനംവകുപ്പ് ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ ബന്ധുവും ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസറുമായ എം. രമേശിനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വനംവകുപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും കുട്ടികൾക്കായി ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

  • തൽക്ഷണ സഹായം: കുട്ടികളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ വീതം (ആകെ അഞ്ച് ലക്ഷം) വനംവകുപ്പ് നിക്ഷേപിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
  • പ്രതിമാസ സഹായം: കുട്ടികളുടെ ദൈനംദിന ചെലവുകൾക്കായി പ്രതിമാസം 5000 രൂപ വനംവകുപ്പ് നൽകും.
  • ഭാവി സുരക്ഷിതത്വം: പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോൾ വനംവകുപ്പിൻ്റെ അഞ്ച് ലക്ഷവും ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ നാല് ലക്ഷവും ഉൾപ്പെടെ ഒൻപത് ലക്ഷം രൂപകൂടി ഇവർക്ക് ലഭിക്കും.

ലക്ഷങ്ങളുടെ ധനസഹായത്തിനോ വലിയ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്കോ ഈ മക്കൾക്ക് നഷ്‌ടപ്പെട്ട മാതൃസ്നേഹത്തിന് പകരം വെക്കാൻ ആകില്ല. കാടിറങ്ങുന്ന വന്യമൃഗങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവനെടുക്കുമ്പോൾ, ഇല്ലാതാകുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കുരുന്നുകളുടെ സ്വപ്‌നങ്ങളും ജീവിതവുമാണ്. കണ്ണീരോടെ, ഇനി അങ്ങോട്ട് പരസ്‌പരം താങ്ങായി ജീവിക്കാൻ തയാറെടുക്കുകയാണ് രക്ഷിനും രക്ഷിണയും.

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TAGGED:

WILD ELEPHANT ATTACK
HUMAN VS WILD ANIMALS CONFLICT
GOVERNMENT SUPPORT
ELEPHANT ATTACK VICTIM MARI
MARI CHILDRENS RETURN TO HOME

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