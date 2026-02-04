ETV Bharat / state

കാട്ടാന ആക്രമണത്തില്‍ യുവാവ് കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവം; തൃശൂരില്‍ പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാര്‍

കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ യുവാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടതില്‍ പ്രതിഷേധം. ഇന്നലെ വൈകിട്ടാണ് മയിലാടും സ്വദേശി കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

തൃശൂർ: പീച്ചിയിൽ കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ യുവാവ് കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാർ. വനംവകുപ്പിൻ്റെ ജീപ്പ് നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞു. മയിലാടുംപാറ സ്വദേശി ഷിജോയാണ് (35) കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ മരിച്ചത്. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ആടിനെ മേയ്ക്കാൻ വനത്തിനുള്ളിൽ പോയപ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം.

ഇന്നലെ (ഫെബ്രുവരി 3) വൈകിട്ട് അഞ്ചുമണിയോടെയാണ് ഷിജോ ആടിനെ തീറ്റാൻ പോയത്. രാത്രിയായിട്ടും കാണാതായതോടെ ബന്ധുക്കൾ വനംവകുപ്പിനെ വിവരമറിയിച്ചു. തുടർന്ന് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് നടത്തിയ തെരച്ചിലിലാണ് വനത്തിനുള്ളിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഷിജോ വനത്തിനുള്ളിൽ വച്ച് തന്നെ മരിക്കുകയായിരുന്നു.

മൃതദേഹം തൃശൂർ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പോസ്‌റ്റ്‌മോർട്ടത്തിനുശേഷം മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. വനമേഖലയിലാണ് കാട്ടാനാക്രമണം ഉണ്ടായത്. പീച്ചി പൊലീസും വനം വകുപ്പും ചേർന്നാണ് വനത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്തത്. സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. കാട്ടാനയെ കണ്ടതോടെ മറ്റുള്ളവർ ചിതറിയോടുകയും ഷിബുവിനെ ആന ആക്രമിക്കുകയുമായിരുന്നുവെന്നും ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട്.

സമാന സംഭവം: കാട്ടാന ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാരും മറ്റും രംഗത്ത് എത്താറുണ്ട്. മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇടുക്കിയിൽ കാട്ടാന ആക്രമണം അതിരുകടന്നതോടെ തൊഴിലാളികള്‍ ശാന്തൻപാറ കാനനമൂപ്പിൽ ഫോറസ്‌റ്റ് ഓഫിസ് ഉപരോധിച്ചിരുന്നു. ബോഡിമെട്ട് സെക്ഷൻ ഓഫിസാണ് ഉപരോധിച്ചത്.

അതിഥി തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി പേർ സമരത്തിന് എത്തിയിരുന്നു. തങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു ഉപരോധം. കാട്ടാനയെ തുരത്താതെ സമരം അവസാനിപ്പിക്കില്ലെന്ന് തൊഴിലാളികൾ പറഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ ചിന്നക്കനാലിൽ നിന്നും ആർആർടി സംഘം എത്തി കാട്ടാനയെ ഉടനെ തുരത്തുമെന്ന് വനം വകുപ്പ് അധികൃതർ ഉറപ്പ് നൽകി. ഇതേ തുടർന്ന് ഉപരോധം പിൻവലിക്കുകയായിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ മാസം അതിരപ്പിള്ളിയില്‍ കാട്ടാന ആക്രമണം നടന്നിരുന്നു. കാലടി പ്ലാൻ്റേഷൻ അതിരപ്പിള്ളി എസ്‌റ്റേറ്റ് 17ാം ബ്ലോക്കിലെ ശിവ ക്ഷേത്രത്തിനും തൊട്ടടുത്ത തൊഴിലാളി ലയങ്ങൾക്കും നേരെയാണ് കാട്ടാന ആക്രമണമുണ്ടായത്. ആനകൾ ശ്രീകോവിലിൻ്റെ നടയും തൊട്ടടുത്ത ഓഫിസിൻ്റെ വാതിലും തകർത്തു. സാധനങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വലിച്ചിട്ട നിലയിലാണ്. ക്ഷേത്രത്തിനോട് ചേർന്ന് താമസിക്കുന്ന രാജേന്ദ്രൻ, ഷാജി എന്നിവരുടെ ക്വാർട്ടേസുകൾ പൊളിച്ച് അകത്ത് കയറിയ ആനകള്‍ വീട്ടിലെ സാധനങ്ങൾ എല്ലാം നശിപ്പിച്ചു. ഒരു മാസം മുമ്പ് തൊട്ടടുത്ത പള്ളിയിലും കാട്ടാന കൂട്ടം ആക്രമണം നടത്തി.

