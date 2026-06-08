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സ്‌കൂളിൽ പോകവെ കാട്ടാന ആക്രമണം; അമ്മയ്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം, മകന് ഗുരുതര പരിക്ക്, നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധത്തിൽ

ഇന്ന് രാവിലെ മകളെ സ്‌കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വിടാൻ റോഡിലേക്ക് കയറി വരുന്നതിനിടയിലാണ് സംഭവം.പ്രദേശത്തെ ശക്‌തമായ മഴയും കനത്ത മൂടൽ മഞ്ഞും കാരണം ആനയെ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല.

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Representative Image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 8, 2026 at 10:16 AM IST

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ഇടുക്കി: ചിന്നക്കനാൽ സൂര്യനെല്ലിക്ക് സമീപം അമ്മയ്‌ക്കും മകള്‍ക്കും നേരെ കാട്ടാന ആക്രമണം. സംഭവത്തിൽ അമ്മയ്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. മകന് ഗുരുതര പരിക്ക്. മകനെ സ്‌കൂളിൽ വിടാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോഴായിരുന്നു കാട്ടാന ആക്രമണമുണ്ടായത്. സൂര്യനെല്ലി സ്വദേശി വെള്ളച്ചാമിയുടെ മകൾ മാരി (35) ആണ് മരിച്ചത്. മാരിയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന മകൾക്ക് ആക്രമണത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു.

ഇന്ന് രാവിലെ മകളെ സ്‌കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വിടാൻ റോഡിലേക്ക് കയറി വരുന്നതിനിടയിലാണ് സംഭവം.
പ്രദേശത്തെ ശക്‌തമായ മഴയും കനത്ത മൂടൽ മഞ്ഞും കാരണം ആനയെ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. റോഡ് സൈഡിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്ന രണ്ട് കാട്ടാനകളെ കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞ് കാരണം ഇവർക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. ആനകളുടെ മുൻപിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി അകപ്പെടുകയായിരുന്നു.

പരിക്കേറ്റ കുട്ടിയെ ഉടൻ തന്നെ അടിമാലി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. കുട്ടിയുടെ പരിക്ക് ഗുരുതരമാണെന്നാണ് വിവരം. മാരിയുടെ മൃതദേഹവുമായി നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധത്തിൽ. വനം വകുപ്പും പൊലീസും സ്ഥലത്തെത്തി അനുനയ ശ്രമങ്ങള്‍ തുടരുകയാണ്. മാരിയുടെ മരണം ഉള്‍പ്പെടെ കഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കേരളത്തിൽ നാല് മരണമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്.

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കഴിഞ്ഞയാഴ്‌ച കാട്ടാന ആക്രമണ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാനെത്തിയ വനം മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോണിൻ്റെ വാഹനത്തിന് മുന്നിൽ കാട്ടാന എത്തിയത് വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു. കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ മരിച്ച മോഹനൻ്റെ വീട് സന്ദർശിക്കാൻ എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു മന്ത്രിയെ ആന തടഞ്ഞത്. വാഴച്ചാൽ ഗസ്റ്റ്ഹൗസിൽ പോകും വഴി അതിരപ്പള്ളി ചാർപ്പ ഭാഗത്ത് എത്തിയപ്പോഴാണ് വാഹനം കാട്ടാനയക്ക് മുന്നിൽപ്പെട്ടത്. വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആനയെ റോഡിൽ നിന്ന് തുരത്തിയ ശേഷം മന്ത്രി യാത്ര തുടരുകയായിരുന്നു.

അന്ന് തന്നെ പ്രദേശത്ത് സോളാർ ഫെൻസിങ് ഇടാനുള്ള സ്ഥലങ്ങല്‍ പരിശോധിച്ച് നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നു. കാട്ടാന ശല്യം ഏറ്റവുമധികമുള്ള സ്ഥലങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ച ശേഷം എഐ ടൂള്‍ ഉപയോഗിച്ച് മൂന്ന് ലെയറായി പ്രതിരോധം തീർക്കും. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ട്രെഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയും പരിശോധിക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നതാണ്.

കൂടാതെ ആനയെ റീ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന ആവശ്യം അംഗീകരിച്ച്, അതിനുള്ള നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ചില നിയമ തടസങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ അതൊന്നും തൽക്കാലം നോക്കുന്നില്ല. ആനയെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള നടപടി എന്തായാലും സ്വീകരിക്കും. ഒരു ദിവസംകൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. കുറേകാലമായി വന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം എന്നുമാണ് വനം മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോണ്‍ വ്യക്തമാക്കിയത്. എന്നാൽ പ്രഖ്യാപനങ്ങള്‍ വന്ന് ദിവസങ്ങള്‍ക്കകം വീണ്ടും ആന ആക്രമണത്തിൻ്റെ വാർത്തകള്‍ പുറത്ത് വരിയാണ്.

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