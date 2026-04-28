കാട്ടാന ആക്രമണം: മലപ്പുറത്ത് ടാപ്പിങ് തൊഴിലാളിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

പരിക്കേറ്റ ഉടനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 28, 2026 at 11:03 AM IST

മലപ്പുറം : കരുവാരക്കുണ്ടിൽ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ ടാപ്പിങ് തൊഴിലാളി കൊല്ലപ്പെട്ടു. മാമ്പറ്റ തരിശ്‌മുളൻപാറ ചിറ്റങ്ങാടൻ ജംഷീർ (40) ആണ് മരിച്ചത്. പുലർച്ചെ ടാപ്പിങ്ങിനിടെ പെട്ടെന്ന് കാട്ടാന ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. പരിക്കേറ്റ ഉടനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരണം സംഭവിച്ചു.

പാട്ടത്തിനെടുത്ത റബർ തോട്ടത്തിലാണ് സംഭവം. പതിവ് പോലെ ജംഷീർ മണലിയംപാടം ഭാഗത്ത് പുലർച്ചെ ടാപ്പിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയിതാണ്. അതിനിടയിലാണ് കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. ആക്രമണത്തിൽ കാലിന് പരിക്കേൽക്കുകയും ശ്വാസതടസം അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു.

പിന്നാലെ ജംഷീറിനെ കരുവാരക്കുണ്ടിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച് പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകി. ശേഷം പെരിന്തൽമണ്ണയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. ചികിത്സക്കിടെ ആരോഗ്യ നില പെട്ടെന്ന് വഷളവാകുയും മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയും ചെയ്‌തു.

