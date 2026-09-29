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കഞ്ചിക്കോട്ടും നാദാപുരത്തും കാട്ടാന ഭീതി; വന്യജീവി ആക്രമണം തടയാൻ ഉപദേശക സമിതി

കഞ്ചിക്കോട് മേഖലയിലെ ജനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി കാട്ടാന ഭീതിയിലാണ് കഴിയുന്നത്

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Wild Elephant Enters Residential Area in Palakkad (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 29, 2026 at 11:34 AM IST

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പാലക്കാട്: പാലക്കാട് കഞ്ചിക്കോട് ഐഐടിക്ക് സമീപത്തെ കൃഷിയിടത്തിൽ കാട്ടാന ഇറങ്ങിയതോടെ പ്രദേശവാസികൾ ഭീതിയിൽ. വനംവകുപ്പിൻ്റെ ദ്രുതകർമ സേനയെത്തി ഏറെ നേരത്തെ പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് ആനയെ കാട്ടിലേക്ക് തുരത്തിയത്. സംസ്ഥാനത്ത് മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സർക്കാർ സംസ്ഥാനതല ഉപദേശക സമിതി രൂപീകരിച്ചു.

കഞ്ചിക്കോട് മേഖലയിലെ ജനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി കാട്ടാന ഭീതിയിലാണ് കഴിയുന്നത്. ഐഐടിക്ക് സമീപത്തെ കൃഷിയിടത്തിൽ ഏറെ നേരം നിലയുറപ്പിച്ച ആനയെ കണ്ടതോടെ നാട്ടുകാർ പരിഭ്രാന്തരായി. തുടർന്ന് ഇവർ വനംവകുപ്പ് അധികൃതരെ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ആർആർടി സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി ആനയെ നിരീക്ഷിക്കുകയും ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് കൂടുതൽ നീങ്ങുന്നത് തടയുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ജനവാസ മേഖലയോട് ചേർന്ന പ്രദേശമായതിനാൽ ആനയുടെ സാന്നിധ്യം നാട്ടുകാർക്കിടയിൽ വലിയ ആശങ്കയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്.

കഞ്ചിക്കോട് വീണ്ടും കാട്ടാനയിറങ്ങി (ETV Bharat)

ആന വീണ്ടും ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് പ്രദേശത്ത് ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു. ആനയുടെ സഞ്ചാരപാത സംബന്ധിച്ച് വനംവകുപ്പ് നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം. വേനൽ കടുക്കുന്നതോടെ വന്യമൃഗങ്ങൾ കാടിറങ്ങുന്ന പ്രവണത വർധിക്കുമെന്നതിനാൽ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

നാദാപുരത്തും കാട്ടാന ഭീതി

പാലക്കാടിന് പുറമെ കോഴിക്കോട് നാദാപുരം മലയോര മേഖലയിലും കാട്ടാന ശല്യം രൂക്ഷമായി തുടരുകയാണ്. വിലങ്ങാട് മലയങ്ങാടിൽ ജനവാസ മേഖലയിലിറങ്ങിയ കാട്ടാന വ്യാപകമായി കാർഷിക വിളകൾ നശിപ്പിച്ചു. പ്രദേശവാസിയായ വയോധിക തലനാരിഴയ്ക്കാണ് ആനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത്. വന്യമൃഗങ്ങൾ കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്കും ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും ഇറങ്ങുന്നത് സമീപകാലത്ത് വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് സൃഷ്‌ടിക്കുന്നത്. ജീവനും സ്വത്തിനും ഭീഷണിയായി കാട്ടാനകൾ വിലസുമ്പോഴും വനംവകുപ്പ് യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ പരാതി. രാത്രികാലങ്ങളിൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് മലയോര നിവാസികൾ.

ഉപദേശക സമിതി രൂപീകരിച്ചു

സംസ്ഥാനത്ത് വർധിച്ചുവരുന്ന മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനുമായി സംസ്ഥാനതല ഉപദേശക സമിതി രൂപീകരിച്ച് വനം വകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കി. സർക്കാരിൻ്റെ നൂറുദിന കർമപരിപാടിയിലെ മുൻഗണനാ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പുതിയ നടപടി. ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ സമർപ്പിച്ച പ്രൊപ്പോസൽ വിശദമായി പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് സർക്കാർ സമിതിക്ക് രൂപം നൽകിയത്.

സുൽത്താൻബത്തേരി എംഎൽഎ ഐ സി ബാലകൃഷ്‌ണൻ, വൈൽഡ്‌ലൈഫ് ട്രസ്‌റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ചെയർമാൻ എമെരിറ്റസ് ഡോ. എം കെ രഞ്ജിത്‌സിങ്, കൊച്ചിയിൽ നിന്നുള്ള മിഖായേൽ ഡോമിനിക്, കോഴിക്കോട് ജില്ല അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ഓഫിസർ ഡോ. അരുൺ സക്കറിയ, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഹോം ഗ്രോൺ നഴ്സറി ആൻഡ് ഫാംസ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ജോസ് ജേക്കബ്, മൈസൂർ നേച്ചർ കൺസർവേഷൻ ഫൗണ്ടേഷൻ സീനിയർ സയൻ്റിസ്റ്റ് ഡോ. ആനന്ദ് കുമാർ, വയനാട് സുൽത്താൻബത്തേരി സ്വദേശി ബൈജു പോൾ മാത്യൂസ് എന്നിവരാണ് സമിതിയിലെ അംഗങ്ങൾ.

വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങൾ തടയുന്നതിന് ആവശ്യമായ ശാസ്ത്രീയവും പ്രായോഗികവുമായ നിർദേശങ്ങൾ ഈ സമിതി സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കും. വനനശീകരണവും ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ തകർച്ചയും കാരണം വന്യമൃഗങ്ങൾ നാട്ടിലിറങ്ങുന്നത് തടയാൻ ദീർഘകാല പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിലൂടെ കർഷകരുടെ ആശങ്കകൾക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

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WILD ELEPHANT IN KANJIKODE
PALAKKAD HUMAN WILDLIFE CONFLICT
KANJIKODE FEAR WILD ELEPHANT
WILD ELEPHANT PALAKKAD
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