കാട്ടാന രോഷത്തിൽ ഒരു ജീവൻ കൂടി: യുവതിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം, നഷ്‌ടപരിഹാരം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഡിഎഫ്‌ഒ

രാവിലെ ആറു മണിയോടെ ജോലിക്കു പോകുന്നതിനിടെ കള്ളാടി ചൂണ്ടിയിൽ വച്ച് അപ്രതീക്ഷിതമായി കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടാവുകയായിരുന്നു. ജെസിയുടെ മരണത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രദേശവാസികള്‍ വനം വകുപ്പ് ഓഫിസിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്നു.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 26, 2026 at 10:19 AM IST

വയനാട്: വയനാട് മേപ്പാടിയിൽ കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ യുവതിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. മേപ്പാടി പുത്തുമല സ്വദേശി ജെസി (45)യാണ് മരിച്ചത്. ഇവരുടെ ഭർത്താവ് ഷാജി പരിക്കുകളോടെ ചികിത്സയിലാണ്. ഇന്ന് രാവിലെ ഏഴ് മണിയോടെ സ്‌കൂട്ടറിൽ പോകുമ്പോൾ കള്ളാടിയിൽ വെച്ചാണ് കാട്ടാന ഇവരെ ആക്രമിച്ചത്. ഗുരതരമായി പരിക്കേറ്റ യുവതി മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു.

ഷാജി മേപ്പാടി മൂപ്പൻസ് മെഡിക്കൽ കോളജിലെ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരനാണ്. രാവിലെ ആറു മണിയോടെ ജോലിക്കു പോകുന്നതിനിടെ കള്ളാടി ചൂണ്ടിയിൽ വച്ച് അപ്രതീക്ഷിതമായി കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടാവുകയായിരുന്നു. റോഡ് മുറിച്ചുകടക്കുകയായിരുന്ന കാട്ടാനയുടെ മുന്നിൽ സ്‌കൂട്ടറിൽ എത്തിയ ദമ്പതികൾ പെടുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകള്‍. ജെസിയുടെ മരണത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രദേശവാസികള്‍ വനം വകുപ്പ് ഓഫിസിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്നു. വർധിച്ച് വരുന്ന സംഘർഷത്തിന് അറുതി വരുത്തണമെന്നാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ ആവശ്യം.

ദിവസേന കേരളത്തിൽ മനുഷ്യ, വന്യമൃഗ സംഘര്‍ഷം വർധിക്കുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകള്‍. അടുത്തിടെയായി ഇതിന്‍റെ എണ്ണം വളരെയധികം വര്‍ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ജെസിയുടെ മരണം കൂടി പരിഗണിച്ചാൽ കണക്കുകള്‍ കൂടും. കഴിഞ്ഞ വർഷം സർക്കാർ പുറത്ത് വിട്ട കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം കേരളത്തിലെ മുഴുവന്‍ ജില്ലകളിലും ആളുകള്‍ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ആക്രമണത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

പരിഹാരം കണ്ടെത്തുമെന്ന് വനം മന്ത്രി

നഷ്‌ടപരിഹാരം ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് വനം മന്ത്രി റോഷി എം ജോണ്‍ വ്യക്തമാക്കി. കർഷകരുമായും മറ്റ് അധികൃതരുമായും ചർച്ച നടത്തുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. വരും ദിവസങ്ങള്‍ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ചകള്‍ നടത്തി നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പരിസ്ഥിതി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടപടികള്‍ കൈക്കൊണ്ട് വേണ്ട പരിഹാരമുണ്ടാകുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

അടിയന്തര ധനസഹായമായി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഇന്ന് തന്നെ കൈമാറുമെന്ന് സൗത്ത് വയനാട് ഡിഎഫ്‌ഒ ആശിഖ് അലി പറഞ്ഞു. കുടുംബത്തിലെ ആശ്രിതരിൽ ഒരാൾക്ക് താൽക്കാലിക ജോലി നൽകും. ആനയെ തുരത്തുന്നതിന് വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഫെൻസിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധ്യമാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഈ മാസം 30ന് വനം വകുപ്പ് മന്ത്രി, കൃഷിവകുപ്പ് മന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുമായി ഉന്നതലയോഗം വയനാട്ടിൽ ചേരുമെന്നും തുടർ നടപടികള്‍ കൈക്കൊള്ളുമെന്നും വയനാട് ഡിഎഫ്‌ഒ ആശിഖ് അലി പറഞ്ഞു.

ഫോറസ്റ്റ്-സ്റ്റാഫ് ഡിപ്പാർട്മെൻ്റ് & മോണിറ്ററിങ് സിസ്റ്റം

കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നവർക്ക് സർക്കാർ നഷ്‌ട പരിഹാരം നൽകാറുണ്ട്. കൂടാതെ സ്ഥലങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പട്രോളിങും വൊളണ്ടിയർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതും ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഏകോപിപിക്കുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് സമീപം പരീക്ഷണാത്മക ആന അലാറം ഉപകരണങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചും വേണ്ട നടപടികള്‍ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും കാട്ടാന ആക്രമണത്തിന് അറുതിയില്ലാത്തത് ആശങ്ക വർധിപ്പിക്കുന്നു.

എന്തുകൊണ്ട് വനമേഖലയിൽ കാട്ടാന ആക്രമണങ്ങൾ വർധിക്കുന്നു?

വനനശീകരണവും ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ നഷ്‌ടവും: ദ്രുതഗതിയിലുള്ള നഗരവത്‌ക്കരണവും കൃഷിയും വനവിസ്‌തൃതി കുറയ്‌ക്കുന്നത് വന്യമൃഗങ്ങള്‍ കാടിറങ്ങാൻ കാരണമാകുന്നു.

ഭക്ഷണ-ജല ദൗർലഭ്യം: വന്യമൃഗങ്ങള്‍ക്ക് വനത്തിനുള്ളില്‍ ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണമോ വെള്ളമോ ലഭിക്കുന്നില്ല. ഇവയ്ക്ക്‌ വേണ്ടത്ര ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ മൃഗങ്ങൾ കൃഷിയിടങ്ങളില്‍ അതിക്രമിച്ച് കയറുന്നു.

നിയമപരമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ: കേന്ദ്ര വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമങ്ങളിൽ കേരളത്തിന് സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല.

രാത്രികാല വനവത്ക്ക‌രണം: ക്ഷേത്രോത്സവങ്ങൾ അടക്കമുള്ള ആചാരങ്ങളിലും ചടങ്ങുകളിലും വേണ്ടത്ര നിയന്ത്രണവും സുരക്ഷയും ഇല്ലാത്തത്.

അതിർത്തി മതിലുകൾ: ആന പ്രതിരോധ അതിർത്തി മതിലുകൾ പൂർത്തിയാക്കുകയും ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള മേഖലകളിൽ വേലി സ്ഥാപിക്കാത്തതും വർധിച്ച് വരുന്ന കാട്ടാന ആക്രമണങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു കാരണമാണ്.

