"ഞാനും ഒരു രജീവ് ആയേനെ"; വടക്കനാടില്‍ വീണ്ടും ഭീതി പരത്തി മുട്ടി കൊമ്പന്‍, തലനാരിഴയ്‌ക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട് കര്‍ഷകന്‍

വയനാട് വടക്കനാട് മേഖലയിൽ ഭീതിപരത്തി വീണ്ടും ഇറങ്ങുന്ന മുട്ടികൊമ്പൻ. കൊമ്പനെ പിടികൂടാനുള്ള പദ്ധതികള്‍ മന്ദഗതിയിലെന്ന് നാട്ടുകാര്‍, കൊമ്പനില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് കര്‍ഷകന്‍

WILD ELEPHANT ATTACK IN WAYANAD MUTTI KOMBAN ATTACK IN WAYANAD മുട്ടി കൊമ്പന്‍ വയനാട് കാട്ടാന ആക്രമണം
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 17, 2026 at 5:20 PM IST

വയനാട്: "ഞാനും ഒരു രജീവ് ആയേനെ" പട്രോളിങ്ങ് ശക്തമാക്കിയെന്ന വനംവകുപ്പിൻ്റെ വാദങ്ങൾക്കിടയിലും മുട്ടി കൊമ്പനെ കണ്ട് ഭയന്ന് നാരായണന്‍. വയനാട് വടക്കാനുകാർക്കിടയില്‍ ഭീതി പടര്‍ത്തി മുട്ടി കൊമ്പന്‍ വീണ്ടും ഇറങ്ങി. ഇതോടെ പ്രദേശവാസികള്‍ ഭയത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്.

വടക്കനാടില്‍ വീണ്ടും ഭീതി പരത്തി മുട്ടി കൊമ്പന്‍ (ETV Bharat)

കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ യുവകർഷകൻ രജീവ് മരിച്ച് ഒരാഴ്‌ച പിന്നിട്ടിട്ടും ശല്യത്തിന് പരിഹാരം കാണാത്തതില്‍ നാട്ടുകാര്‍ ഇവിടെ പ്രതിഷേധത്തിലാണ്. ഒരു ജീവന്‍ പൊലിഞ്ഞിട്ടും സര്‍ക്കാരിൻ്റെ നടപടികള്‍ മന്ദഗതിയില്‍ തുടരുന്നത് മുട്ടി കൊമ്പന്‍ ദിനം പ്രതി വരുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുവെന്ന് നാട്ടുകാര്‍ ആരോപിക്കുന്നു.

കാട്ടാനയെ പിടികൂടാൻ നാല് കുങ്കിയാനകളെ പ്രദേശത്ത് എത്തിച്ചല്ലാതെ യാതൊരുവിധ നടപടിയില്ലെന്നും നാട്ടുകാര്‍ പറഞ്ഞു. ജീവനും സ്വത്തിനും ഭീഷണിയായ ഈ സാഹചര്യം അടിയന്തരമായി പരിഹരിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം.

ദിനംപ്രതി ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കാട്ടാന എത്തുന്നതോടെ കര്‍ഷകരുടെ ജീവിതവും ദുരിതത്തിലായി . കൃഷി ഉപജീവനമാക്കിയ മിക്ക കര്‍ഷകരും ഇപ്പോള്‍ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. ദിനംപ്രതി ജനവാസമേഖലയിൽ ഇറങ്ങുന്ന കാട്ടാന ഫെൻസിങ് തകർത്ത് കൃഷിനാശവും വിതറുന്നു. അതുപോലെ കൃഷിക്കായി ഒറ്റയ്ക്ക് പാടത്തേക്ക് പോകാന്‍ പോലും പേടിയാണ് കര്‍ഷകര്‍ക്ക്. മുട്ടികൊമ്പൻ്റെ ആക്രമണം അവസാനിക്കാത്തത് പ്രദേശത്തെ കർഷകരെ ആശങ്കയിൽ ആക്കുകയാണ്.

ഇന്നും എത്തി മുട്ടി കൊമ്പന്‍

ഇന്ന് പുലർച്ചെ മംഗലംകുന്നിലെ നാരായണൻ്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് എത്തി സൈക്കിള്‍ തകർക്കുകയും വസ്ത്രങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തതോടെ ഭീതി വീണ്ടും ഉയർന്നു. പട്രോളിങ്ങ് ശക്തമാക്കിയെന്ന വനംവകുപ്പിൻ്റെ വാദങ്ങൾക്കിടയിലാണ് നാരായണൻ്റെ വീട്ട് മുറ്റത്ത് മുട്ടി കൊമ്പന്‍ വന്നത്.

"ഞാനും ഒരു രജീവ് ആയേനെയെന്ന്" വടക്കനാടന്‍ സ്വദേശിയായ നാരായണൻ പറഞ്ഞു. രജീവ് മരിച്ച് ഒരാഴ്‌ച കഴിഞ്ഞിട്ടും ആനയെ പിടികൂടാന്‍ സര്‍ക്കാർ യാതൊരു നടപടിയും കൈകൊണ്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപണം ഉയര്‍ത്തി.

"ഏകദേശം അഞ്ചേ മുക്കാലോടെയാണ് ആന ഇറങ്ങിയത്. വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് കൂടിയാണ് ആന പോയത്. മുറ്റത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന പല സാധനങ്ങളും നശിപ്പിച്ചു. പാല് വാങ്ങാനയി മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് ആനയെ കണ്ടത്. രജീവ് കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ട് ഒരാഴ്‌ച പോലും തികഞ്ഞില്ല. സര്‍ക്കാര്‍ ഇതിനെതിരെ ഒരു നടപടി പോലും എടുത്തിട്ടില്ല. ആനയെ പിടികൂടാന്‍ ഇതുവരെ ഒരു ശ്രമങ്ങളും നടന്നില്ല" നാരായണന്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

കാട്ടാന ആക്രമണത്തില്‍ രജീവ് കൊല്ലപ്പെട്ടു

കാട്ടാന ആക്രമണത്തില്‍ വടക്കനാട് സ്വദേശി രജീവ് (48) കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ട് പതിനഞ്ച് ദിവസം പിന്നിട്ടു. രാത്രി കൃഷിയിടത്തിൽ ആന ഇറങ്ങിയതറിഞ്ഞ് അതിനെ തുരത്താൻ പോയതായിരുന്നു രജീവ്. ഏറെ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടും തിരികെ വരാത്തതിനെ തുടർന്ന് നാട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും നടത്തിയ തെരച്ചിലിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ നിലത്ത് വീണു കിടക്കുന്ന നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഉടൻ തന്നെ ബത്തേരിയിലെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

വയനാട് വടക്കനാടിൽ രജീവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കാട്ടാനയെ പിടികൂടാത്തതിലാണ് നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധം. വയനാട് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡ് കാര്യാലയത്തിലേക്കാണ് പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തുക. പിടികൂടാനുള്ള ദൗത്യം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് വനവംകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

