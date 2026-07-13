ആകെ ബാക്കിയായത് ഒറ്റമുറി ഷെഡ്... കാട്ടാനയാക്രമണത്തിൽ അനാഥരായ കുട്ടികളുടെ വീട് കൊള്ളയടിച്ചു
മാതാപിതാക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ട്, ആനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ പരുക്കേറ്റ് ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിയെത്തിയ രണ്ട് കുരുന്നുകളുടെ ഏക ആശ്രയമായിരുന്ന വീട് ശൂന്യമായിരിക്കുകയാണ്.
Published : July 13, 2026 at 8:42 PM IST
ഇടുക്കി: കഴിഞ്ഞ ജൂൺ എട്ടിന് സിങ്കുകണ്ടത്ത് കാട്ടാനയാക്രമണത്തിൽ ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ട മാരി എന്ന മുപ്പത്തിയേഴുകാരിയുടെ വീട് കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ടു. മാതാപിതാക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ട്, ആനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ പരുക്കേറ്റ് ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിയെത്തിയ രണ്ട് കുരുന്നുകളുടെ ഏക ആശ്രയമായിരുന്നു ഈ വീടും വീട്ടു ഉപകരണങ്ങളും. ഇവയാണ് സാമൂഹ്യവിരുദ്ധർ കവർന്നത്. ഭൂ രേഖകളും സ്വർണാഭരണങ്ങളുടെ പണയ ഉരുപ്പടികളും വസ്ത്രങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ സകലതും കള്ളന്മാർ കവർന്നു.
സംഭവത്തിൽ ശാന്തൻപാറ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഇവർ. ചിന്നക്കനാൽ സിങ്കുകണ്ടം തിരുവള്ളൂർ കോളനിയിലെ ആ ഒറ്റമുറി വീട് ഇപ്പോൾ ശൂന്യമായി. വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ഭീഷണിയേക്കാൾ ഭയത്തോടെ ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്ന മനുഷ്യരുടെ നേർച്ചിത്രമായി ആ വീട് മാറുന്ന കാഴ്ചയ്ക്ക് ഒരു തേങ്ങലോടെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടി വരുന്ന ദാരുണാവസ്ഥ. ഒരു വർഷം മുൻപാണ് ഇവരുടെ പിതാവ് രാജ മരണപ്പെട്ടത്.
തുടർന്ന് മാരിയും മക്കളായ രക്ഷിണയും രക്ഷനും ഈ വീട്ടിലായിരുന്നു താമസം. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ജൂൺ എട്ടിന് ഇവരുടെ ജീവിതം തകിടം മറിഞ്ഞു. അമ്മ മാരി കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. അമ്മയോടൊപ്പം അന്ന് ആനയുടെ മുന്നിൽപ്പെട്ട മകൻ രക്ഷനും ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റിരുന്നു. കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ആഴ്ചകൾ നീണ്ട ചികിത്സക്ക് ശേഷം ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് രക്ഷൻ ആശുപത്രി വിട്ടത്.
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അമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ട, ആ മകൻ ലോക്കാടുള്ള ബന്ധുവീട്ടിൽ വിശ്രമത്തിൽ കഴിയുമ്പോഴാണ്, തങ്ങളുടെ ഏക സമ്പാദ്യമായിരുന്ന ആ ഒറ്റമുറി വീടും കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ടു എന്ന വിവരമറിയുന്നത്. അമ്മയുടെ മരണശേഷം ഈ കുട്ടികൾ ലോക്കാടുള്ള പിതൃ സഹോദരൻ്റെ വീട്ടിലാണ് കഴിയുന്നത്. വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ മറ്റൊരു ബന്ധുവിനാണ് ഇവരുടെ സംരക്ഷണ ചുമതല വനംവകുപ്പ് ഔദ്യോഗികമായി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
തങ്ങളുടെ ഭാവി ജീവിതത്തിന് ആകെയുണ്ടായിരുന്ന ഭൂമിയുടെ രേഖകളും വസ്ത്രങ്ങളും വരെ നഷ്ടപ്പെട്ട സങ്കടത്തിലാണ് ഈ കുട്ടികൾ. ബന്ധുവായ മുനിയമ്മയ്ക്കൊപ്പമാണ് കുട്ടികൾ ശാന്തൻപാറ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി പരാതി നൽകിയത്. സംഭവത്തിൽ ഒരു ശാശ്വത പരിഹാരം കാണണമെന്നും കുറ്റവാളികളെ പിടിക്കണമെന്നുമാണ് ഇവർ അധികാരികളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.
കാട്ടാനകളെ ജനവാസ മേഖലകളിൽ നിന്ന് അകറ്റാൻ വനംവകുപ്പ് ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ പ്രധാന പരാതി. ദ്രുത പ്രതികരണ സേനയുടെ (RRT) സേവനം പലപ്പോഴും കൃത്യസമയത്ത് ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നും ആനകളെ കാട്ടിലേക്ക് തുരത്തുന്നതിൽ വനംവകുപ്പ് പരാജയപ്പെടുകയാണെന്നും കടുത്ത ആക്ഷേപമുണ്ട്.
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