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പൂപ്പാറയില്‍ കാട്ടാന ആക്രമണം; തോട്ടം തൊഴിലാളി മരിച്ചു

ബോഡിനായ്‌ക്കന്നൂര്‍ സ്വദേശിയായ തോട്ടം തൊഴിലാളി ഒച്ചു തേവരാണ് മരിച്ചത്.

ELEPHANT ATTACK DEATH WILD ELEPHANT ATTACK MAN ATTACKED BY ELEPHANT കാട്ടാന ആക്രമണം ഇടുക്കി
Representative image. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 27, 2026 at 12:16 PM IST

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ഇടുക്കി: പൂപ്പാറയില്‍ കാട്ടാന ആക്രമണം. തോട്ടം തൊഴിലാളി മരിച്ചു. ബോഡിനായ്‌ക്കന്നൂര്‍ സ്വദേശി ഒച്ചു തേവരാണ് മരിച്ചത്. പൂപ്പാറ തലക്കുളത്താണ് സംഭവം. മകളുടെ തോട്ടത്തിലെത്തിയപ്പോഴാണ് കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണമുണ്ടായത്.

കനത്ത മഞ്ഞ് കാരണം തോട്ടത്തില്‍ ആന നില്‍ക്കുന്നത് കാണാന്‍ സാധിച്ചില്ല. തോട്ടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയപ്പോഴാണ് കാട്ടാന ആക്രമിച്ചത്. കാട്ടാനയുടെ ശബ്‌ദം കേട്ട് സമീപത്തെ തോട്ടങ്ങളില്‍ നിന്ന് തൊഴിലാളികള്‍ എത്തിയപ്പോഴേക്കും പരിക്കേറ്റ നിലയില്‍ ഒച്ചു തേവരയെ കണ്ടെത്തി.

പൂപ്പാറയില്‍ നിന്നുള്ള ദൃശ്യം. (ETV Bharat)

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ഉടന്‍ തന്നെ തലക്കുളത്ത് നിന്നും താഴേ പൂപ്പാറയിലും തുടര്‍ന്ന് ആശുപത്രിയിലും എത്തിച്ചു. എന്നാല്‍ ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ ഒച്ചു തേവരുടെ ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

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കാട്ടാന ആക്രമണം ഇടുക്കി
ELEPHANT ATTACK DEATH IDUKKI

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