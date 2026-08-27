പൂപ്പാറയില്‍ കാട്ടാന ആക്രമണം; തോട്ടം തൊഴിലാളി മരിച്ചു

പൂപ്പാറയില് കാട്ടാന ആക്രമണം; തോട്ടം തൊഴിലാളി മരിച്ചു
ബോഡിനായ്ക്കന്നൂര് സ്വദേശിയായ തോട്ടം തൊഴിലാളി ഒച്ചു തേവരാണ് മരിച്ചത്.
Published : August 27, 2026 at 12:16 PM IST
ഇടുക്കി: പൂപ്പാറയില് കാട്ടാന ആക്രമണം. തോട്ടം തൊഴിലാളി മരിച്ചു. ബോഡിനായ്ക്കന്നൂര് സ്വദേശി ഒച്ചു തേവരാണ് മരിച്ചത്. പൂപ്പാറ തലക്കുളത്താണ് സംഭവം. മകളുടെ തോട്ടത്തിലെത്തിയപ്പോഴാണ് കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണമുണ്ടായത്.
കനത്ത മഞ്ഞ് കാരണം തോട്ടത്തില് ആന നില്ക്കുന്നത് കാണാന് സാധിച്ചില്ല. തോട്ടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയപ്പോഴാണ് കാട്ടാന ആക്രമിച്ചത്. കാട്ടാനയുടെ ശബ്ദം കേട്ട് സമീപത്തെ തോട്ടങ്ങളില് നിന്ന് തൊഴിലാളികള് എത്തിയപ്പോഴേക്കും പരിക്കേറ്റ നിലയില് ഒച്ചു തേവരയെ കണ്ടെത്തി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉടന് തന്നെ തലക്കുളത്ത് നിന്നും താഴേ പൂപ്പാറയിലും തുടര്ന്ന് ആശുപത്രിയിലും എത്തിച്ചു. എന്നാല് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ ഒച്ചു തേവരുടെ ജീവന് രക്ഷിക്കാനായില്ല.
Also read: പോത്തുകല്ലിൽ സ്ത്രീയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി; മൃതദേഹത്തിന് നാല് ദിവസത്തെ പഴക്കം, സുഹൃത്ത് കസ്റ്റഡിയിൽ