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കാട്ടാനക്കലിയിൽ വിറച്ച് മലയോരം: മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ പൊലിഞ്ഞത് 14 ജീവനുകൾ; ശാന്തൻപാറയിൽ ഉപരോധ സമരം

കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ ജീവൻ നഷ്‌ടപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം 14 ആണ്. കാട്ടാന ശല്യം ഓരോ ദിവസവും കൂടുതൽ ഭീഷണിയായി മാറുകയാണ്.

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Representative Image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 18, 2026 at 7:46 PM IST

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ജോജി ജോൺ

ഇടുക്കി: വനംവകുപ്പിൻ്റെ വാഗ്‌ദാനങ്ങളും സർക്കാരിൻ്റെ അടിയന്തര സുരക്ഷാ പ്രഖ്യാപനങ്ങളും വെറും വാക്കുകളിലൊതുങ്ങുമ്പോൾ ഇടുക്കിയുടെ മലയോര മേഖലകളിൽ വീണ്ടും കാട്ടാനക്കലി. ശാന്തൻപാറ പേത്തൊട്ടി അയ്യൻപാറയ്ക്ക് സമീപം വ്യാഴാഴ്‌ച രാത്രിയിൽ അതിഥി തൊഴിലാളിയായ യുവാവ് കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതോടെ ഹൈറേഞ്ചിൽ ജനരോഷം ആഞ്ഞടിക്കുകയാണ്.

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റോഡിലൂടെ കൂട്ടമായി പോകുന്ന കാട്ടാനകൾ (ETV Bharat)

ജീവിതമാർഗം തേടി ദൂരദേശത്ത് നിന്നും ഇടുക്കിയിലെ ഏലത്തോട്ടങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയ മധ്യപ്രദേശ് സ്വദേശി ശിവകുമാർ (39) ആണ് വന്യമൃഗ ആക്രമണത്തിൻ്റെ ഒടുവിലത്തെ ഇരയായത്. ഈ ദാരുണ സംഭവത്തോടെ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ ജീവൻ നഷ്‌ടപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം 14 ആയി ഉയർന്നു. ഇതിൽ ആറ് മരണങ്ങളും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് വനംവകുപ്പ് ദേവികുളം റേഞ്ചിൻ്റെ പരിധിയിലാണ്. ഈ വർഷം മാത്രം മൂന്ന് മനുഷ്യജീവനാണ് കാട്ടാനയുടെ ക്രൂരതയ്ക്ക് മുന്നിൽ പൊലിഞ്ഞുപോയത്.

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ഇടുക്കി ശാന്തൻപാറയിൽ നിന്നും (ETV Bharat)

ആകസ്‌മികമായി മുന്നിലെത്തിയ ആനപ്പേടി: അയ്യൻപാറയിലെ രാത്രി ദുരന്തം

പേത്തൊട്ടി ദളം ഭാഗത്ത്‌ നിന്നും മൂന്ന് കിലോമീറ്ററിലധികം ദൂരം കല്ലും മണ്ണും നിറഞ്ഞ റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് വേണം അയ്യൻപാറയിലെത്താൻ. വെറും പത്തോളം പ്രദേശവാസി കുടുംബങ്ങളും ഏലത്തോട്ടങ്ങളിൽ പണിയെടുക്കുന്ന എട്ടോളം അതിഥി തൊഴിലാളികളും മാത്രമാണ് ഒറ്റപ്പെട്ട ഈ മേഖലയിൽ കഴിയുന്നത്.

കാട്ടാനക്കലിയിൽ ശാന്തൻപാറ പ്രദേശം (ETV Bharat)

രാമു എന്ന ആളുടെ വീട്ടിൽ താമസിച്ച് ജോലി ചെയ്‌തുവരികയായിരുന്ന ശിവകുമാറും സുഹൃത്തും. വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി പേത്തൊട്ടിയിൽ നിന്ന് തിരികെ മടങ്ങുമ്പോഴാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി കാട്ടാനയുടെ മുന്നിൽപ്പെടുന്നത്.

മതികെട്ടാൻചോല ദേശീയോദ്യാന മേഖലയിൽ നിന്നുമെത്തിയ ഒറ്റയാനാണ് ശിവകുമാറിനെ ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നാണ് നാട്ടുകാർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. എന്നാൽ പ്രദേശത്ത് പതിവായി ഇറങ്ങുന്ന 'ചക്കക്കൊമ്പൻ' ആണോ അതോ മതികെട്ടാൻചോലയിലെ മറ്റേതെങ്കിലും ഒറ്റയാനാണോ ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്ന് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.

കൺമുന്നിൽ പൊലിയുന്ന ചോരജീവനുകൾ: ഈ വർഷം മാത്രം 3 മരണം

മലയോര ജനതയുടെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്ന കാട്ടാന ശല്യം ഓരോ ദിവസവും കൂടുതൽ ഭീഷണിയായി മാറുകയാണ്. ഈ വർഷം കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ ദുരന്ത സംഭവങ്ങൾ

മാരി (36)

കഴിഞ്ഞ ജൂൺ 9-ന് ചിന്നക്കനാൽ സിങ്കുകണ്ടത്തിന് സമീപം കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്‌കൂൾ ബസിൽ കയറ്റിവിട്ട് മടങ്ങുകയായിരുന്ന മാരി എന്ന അമ്മയെ സ്വന്തം മക്കളുടെ കൺമുന്നിൽ വച്ചാണ് കാട്ടാന ക്രൂരമായി ചവിട്ടിക്കൊന്നത്.

എസ് ഒച്ചപ്പൻ (68)

കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്‌റ്റ് 27-ന് പൂപ്പാറ തലക്കുളത്തെ ഏലത്തോട്ടത്തിൽ വച്ചാണ് ബോഡിനായ്ക്കന്നൂർ സ്വദേശിയായ ഒച്ചപ്പനെ കാട്ടാന ചവിട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയത്.

ശിവകുമാർ (39)

പേത്തൊട്ടി അയ്യൻപാറയ്ക്ക് സമീപം സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി മടങ്ങുമ്പോൾ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിലാണ് ശിവകുമാർ കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

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ഫോറസ്‌റ്റ് വകുപ്പിൻ്റെ കണക്ക് അനുസരിച്ച് ഇവിടെ 17 ആനകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ 17 ആനകളെയും ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റി ഒരു വനമേഖലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് സർക്കാർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും യാതോരുവിധ നടപടിയും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ആനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ ഇവിടെ മരണം ഉണ്ടാവുമ്പോഴും ആ സമയങ്ങളിൽ ഒരു പ്രഹസന പരിപാടി മാത്രമാണ് ഫോറസ്‌റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടാവാറുള്ളത്. ശ്വാശതമായ ഒരു പരിഹാരമുണ്ടാവുന്നില്ലെന്ന് പ്രദേശവാസിയായ രഘുനാഥ് പറഞ്ഞു.

പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഏടുകളിൽ; ആർആർടി സജ്ജമെങ്കിലും തടസമായി വാഹനക്ഷാമം

മാരിയുടെ ദാരുണ മരണത്തിന് പിന്നാലെ വനംവകുപ്പ് മന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തിരുന്നു. ചിന്നക്കനാലിൽ പ്രത്യേക ദ്രുത പ്രതികരണ സേന (ആർആർടി) യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം യാഥാർത്ഥ്യമായത് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ്.

ഒരു ഡെപ്യൂട്ടി റേഞ്ച് ഓഫീസർ, രണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർമാർ, രണ്ട് ബീറ്റ് ഓഫീസർമാർ, മൂന്ന് വാച്ചർമാർ എന്നിവരടങ്ങുന്നതാണ് ആർആർടി വിഭാഗം. ചിന്നക്കനാൽ, ശാന്തൻപാറ, പേത്തൊട്ടി, തലക്കുളം, തോണ്ടിമല, പന്നിയാർ, കോഴിപ്പനക്കുടി എന്നീ സ്ഥലങ്ങളാണ് പ്രവർത്തന മേഖല.

ആകെയുള്ളത് ഒരു പഴയ വാഹനം മാത്രം

സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിച്ചെങ്കിലും കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ വനംവകുപ്പ് നൽകിയിട്ടില്ല. നിലവിൽ ചിന്നക്കനാലിലുള്ള ആർആർടിയുടെ വാഹനം മാത്രമാണ് ഈ സംഘത്തിനും അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിശാലമായ മലയോര മേഖലയിൽ ഒന്നിലധികം സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരേസമയം കാട്ടാനകളിറങ്ങിയാൽ സമയബന്ധിതമായി എത്തിച്ചേരാൻ മറ്റൊരു വാഹനം കൂടി അടിയന്തരമായി അനുവദിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ശാന്തൻപാറ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഉപരോധിച്ച് ബിജെപി

അതിഥി തൊഴിലാളിയുടെ മരണത്തിന് പിന്നാലെ വനംവകുപ്പിൻ്റെ അനാസ്ഥയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ബിജെപി ഉടുമ്പൻചോല മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശാന്തൻപാറ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസ് പൂർണമായി ഉപരോധിച്ചു. ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സുരക്ഷയൊരുക്കാൻ വനംവകുപ്പിന് കഴിയുന്നില്ലെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു പ്രതിഷേധം. ബിജെപി ഉടുമ്പൻചോല പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് കെ ഡി അജയകുമാർ ഉപരോധ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തു. നേതാക്കളായ സി സുരേഷ്, അരുൺകുമാർ, രഘുനാഥ് തുടങ്ങിയവർ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി.

സമരക്കാരുടെ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ

  • ജനവാസ മേഖലകളിലെ കാട്ടാന ശല്യത്തിന് താത്‌ക്കാലിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്ക് പകരം ശാശ്വത പരിഹാരം കാണുക.
  • ദ്രുത പ്രതികരണ സേനയുടെ പ്രവർത്തനം 24 മണിക്കൂറും സജീവമാക്കുകയും ആവശ്യമായ വാഹന സൗകര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുക.
  • ജനങ്ങളുടെ ജീവന് ഭീഷണിയായ ആനകളെ ഉടൻ കണ്ടെത്തുകയും മേഖലയിൽ നിന്നും ഉൾക്കാട്ടിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്യുക.
  • ജനങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതമായി ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്നതുവരെ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നാണ് പ്രതിഷേധക്കാരുടെ നിലപാട്.

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WILD ELEPHANT DEATH
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