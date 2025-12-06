ETV Bharat / state

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ സ്ഥാനാര്‍ഥിക്ക് മുന്നില്‍ കാട്ടാന, പിന്നീട് സംഭവിച്ചത്...

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കോട്ടപ്പടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മൂന്നാം വാർഡിലെ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയായ ജൂവൽ ജൂഡിയാണ് കാട്ടാനക്ക് മുമ്പിൽ അകപ്പെട്ടത്.

WILD ELEPHANT CANDIDATE JEWEL JUDY WILD ANIMAL THREAT WILD ELEPHANT ATTACK
Jewel Judy (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 6, 2025 at 1:18 PM IST

3 Min Read
എറണാകുളം: തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ സ്ഥാനാർഥിക്ക് മുമ്പിൽ കാട്ടാനയിറങ്ങി. സ്ഥാനാർഥിയും കൂട്ടുകാരും ചേർന്ന് ആനയെ തുരുത്തിയാണ് പിന്നീട് പ്രചാരണം തുടർന്നത്. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ വനാതിർത്തി മേഖലയായ കോട്ടപ്പടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മൂന്നാം വാർഡിലെ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയായ ജുവൽ ജൂഡിയാണ് കാട്ടാനയെ തുരുത്തിയും പാമ്പുകളെ പിടിച്ചും പ്രചാരണം തുടരുന്നത്.

വനാതിർത്തി മേഖലയിലെ മനുഷ്യ മൃഗ സംഘർഷം ചർച്ച വിഷയമാക്കിയാണ് ജുവൽ ജൂഡി പ്രചാരണം നടത്തുന്നത്. ഇതിനിടെ കാട്ടാനായിറങ്ങിയത് താൻ ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രശ്‌നത്തിൻ്റെ ഗൗരവം വ്യക്തമാക്കുന്നതാണെന്നും ജുവൽ പറഞ്ഞു.

വന്യമൃഗങ്ങളെ തടയുന്നതിന് നാട്ടുകാർ സ്ഥാപിച്ച ഫെൻസിംഗ് തകർക്കാൻ എത്തിയ കാട്ടാനയാണ് തങ്ങളെ കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് കാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പാമ്പ് പിടിത്തക്കാരൻ കൂടിയായ സ്ഥാനാർഥി വാർഡ് പിടിക്കാനുള്ള തീവ്രശ്രമത്തിലാണുള്ളത്.

പ്രചാരണത്തിനിടെ സ്ഥാനാർഥിക്ക് മുമ്പിൽ കാട്ടാനയിറങ്ങി (ETV Bharat)

കോട്ടപ്പടി പഞ്ചായത്തിലെ മൂന്നാം വാർഡായ വടക്കുംഭാഗത്തെ ജനങ്ങളുമായി അഭേദ്യ ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ഏതൊരാവശ്യത്തിനും വിളിപ്പുറത്തുള്ള വ്യക്തിയാണ് ജുവൽ. ഈ ബന്ധങ്ങളെല്ലാം വോട്ടായി മാറിയാൽ ഇടതുമുന്നണിയുടെ സിറ്റിങ് സീറ്റായ ഈ വാർഡ് കൈപിടിയിലൊതുക്കാമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

വീടുകയറി വോട്ടഭ്യർഥിക്കുന്നതിനിടയിൽ പാമ്പ് പിടിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഫോൺ വിളിയെത്തിയാൽ പ്രചരണത്തിന് അൽപനേരം അവധി നൽകി തൻ്റെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതാണ് ഈ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയുടെ പതിവ്.

പാമ്പ് പിടുത്തം ഹരമായ ജുവൽ രാജവെമ്പാല അടക്കമുള്ള നിരവധി പാമ്പുകളെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. വനം വകുപ്പിൻ്റെ സർപ്പ വളണ്ടിയറായ ജുവൽ പ്രചരണത്തിനിടയിലും മനുഷ്യ ജീവന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് കൊണ്ട് പാമ്പിനെ പിടിക്കുന്ന തിരക്കിലാണിപ്പോൾ . സ്നേക് റെസ്ക്യുയെന്നത് ഒരു പാഷനായെടുത്താണ് ജുവൽ ജൂഡിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ.

വന്യമൃഗ ശല്യത്തിൽ നിന്നും ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും യാതൊരു പരിഗണനയും നൽകാതെയാണ് രാഷ്‌ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പ്രവർത്തനമെന്നാണ് ജുവൽ ജൂഡിയുടെ ആരോപണം. " ഈയൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് സ്ഥാനാർഥിയാകാൻ തീരുമാനിച്ചത്. തെരെഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിച്ച് നാടിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം" എന്ന് ജുവൽ ജൂഡി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

സ്നേക്ക് റെസ്ക്യൂവിലേക്ക്

വനാതിർത്തിയായതിനാൽ പാമ്പ് ശല്യം കോട്ടപ്പടി പഞ്ചായത്തിലെ വടക്കുംഭാഗത്ത് ഏറെയായിരുന്നു. പലവീടുകളിലും പാമ്പ് കയറിയാൽ ആദ്യം ഓടിയെത്തുന്നത് ജുവൽ ജൂഡിയായിരുന്നു. ഈ സാമൂഹിക സേവന താത്‌പര്യം കണക്കിലെടുത്താണ് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അദ്ദേഹത്തോട് സ്നേക്ക് റെസ്ക്യൂർ ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ വനംവകുപ്പിൻ്റെ സർപ്പ വളണ്ടിയർ അംഗീകാരം നേടിയ ജുവൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവർഷത്തിലേറെയായി സ്നേക്ക് റെസ്ക്യൂർ ആയി സേവനം ചെയ്യുകയാണ്.

സർപ്പ ആപ്പ് നിലവിൽ വന്ന ശേഷം എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ആദ്യമായി രാജവെമ്പാലയെ പിടികൂടിയത് ജുവൽ ജൂഡിയായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ രാജവെമ്പാലയുടെ മുന്നിൽ പെടുകയും രാജ വെമ്പാല കാലിൽ കയറിയിറങ്ങുകയും ചെയ്‌തു. ആ സംഭവം ജീവിതത്തിൽ മറക്കാൻ കഴിയില്ല. ശ്വാസം പിടിച്ചിരുന്ന ആ നിമിഷം ജീവിതത്തിൻ്റെയും മരണത്തിനുമിടയിലുള്ള ഞാണിൻമേൽ കളിയായിരുന്നു. ചെറുതായൊന്ന് കടിച്ചാൽ പോലും മരണം ഉറപ്പായിരുന്നു. മരണം മുന്നിൽകണ്ട ആ നിമിഷം ഓർമിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്നും ഞെട്ടലാണെന്ന് ജുവൽ പറയുന്നു.

മുമ്പും സമാന അനുഭവം

കുറച്ചു വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് കോട്ടപ്പടി കവലയിലേക് ഇരുചക്ര വാഹനത്തിൽ പോകുന്നതിനിടെയാണ് കാട്ടാനയുടെ മുന്നിൽപ്പെട്ടത്. ആന റോഡ് മുറിച്ച് കടക്കുന്നതാണ് കണ്ടത്. ആന കാട്ടിലേക്ക് പോയെന്ന് കരുതി മുന്നിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെയാണ് ആനയുടെ മുന്നിൽപ്പെട്ടത്.

ആന അടുത്തേയ്‌ക്ക് ഓടിയെത്തി. അതോടെ രക്ഷയില്ലെന്ന് കണ്ട് ബൈക്ക് ഉപേക്ഷിച്ച് ഓടി. സമീപത്തെ താഴ്‌ചയുള്ള റബർ തോട്ടത്തിലേക്ക് ചാടിയാണ് അന്നു രക്ഷപ്പെട്ടത്. ഇതേ തുടർന്ന് കാലിൽ സാരമായി മുറിവേറ്റിരുന്നു. മൂന്ന് മാസത്തോളം ബെഡ് റെസ്‌റ്റിൽ കഴിയേണ്ടിയും വന്നു. മൂന്ന് വർഷം മുമ്പായിരുന്നു ഈ സംഭവം നടന്നത്. എന്നാൽ ചികിത്സയ്ക്കായി അന്ന് ഒരു രൂപ പോലും കിട്ടിയിരുന്നില്ലെന്നും ജുവൽ പറഞ്ഞു

നാട്ടുകാരുടെ ഏതൊരു കാര്യത്തിനും ഓടിയെത്തുന്ന ജുവൽ തെരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെടണമെന്നാണ് സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ആവശ്യം. കൊറോണ വേളയിൽ എല്ലാവരും ഭയന്നിരിക്കുമ്പോൾ ജുവലായിരുന്നു മുന്നിട്ടിറങ്ങി വീടുകളിൽ ആവശ്യക്കാർക്ക് മരുന്ന് എത്തിച്ച് നൽകിയതെന്ന് സുഹൃത്ത് പ്രദീപ് പറഞ്ഞു. ജനങ്ങളുടെ ഏതൊരു പ്രശ്‌നവും പരിഹരിക്കാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്നയാൾ ജനപ്രതിനിധിയാകണമെന്നാണ് ജുവലിനെ അറിയുകയും പിന്തുണക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നാട്ടുകാരുടെയും അഭിപ്രായം.

