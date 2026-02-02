ETV Bharat / state

ബേക്കറിയിലേക്ക് ഓടിക്കയറി കാട്ടുപന്നി; ആശങ്കയോടെ ജനങ്ങൾ

താമരശ്ശേരിയിലെ ബേക്കറിയിലേക്കാണ് കാട്ടുപന്നി ഓടിക്കയറിയത്. ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് ഒരു മണിക്കാണ് സംഭവം.

WILD BOAR WILD BOAR IN KOZHIKODE LATEST NEWS IN MALAYALAM WILD ANIMAL NEWS
Wild Boar (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 2, 2026 at 7:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കോഴിക്കോട്: ബേക്കറിയിൽ കാട്ടുപന്നി ഓടിക്കയറി. താമരശ്ശേരിയിൽ ദേശീയപാതയോരത്തെ പോസ്‌റ്റ് ഓഫീസിന് സമീപം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബേക്കറിയിലാണ് കാട്ടുപന്നി ഓടിക്കയറിയത്. ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് ഒരു മണിക്കാണ് സംഭവം.

ഏറെ തിരക്കേറിയ സമയത്താണ് താമരശ്ശേരിയിലെ ജനത ബേക്കറിയിലേക്ക് കാട്ടുപന്നി ഓടികയറിയത്. കാട്ടുപന്നി ഓടി കയറുന്ന സമയത്ത് സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി
പേർ ബേക്കറിക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പെട്ടെന്ന് ബേക്കറിക്കകത്ത് കാട്ടുപന്നിയെ കണ്ടതോടെ ആളുകളെല്ലാം പരിഭ്രാന്തിയിലായി.
മിക്കവരും പലവഴിക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചു. ബഹളം കേട്ട് ഓടിയെത്തിയ പരിസരത്തെ നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് ഏറെ പണിപ്പെട്ട് കാട്ടുപന്നിയെ ബേക്കറിയിൽ നിന്നും പുറത്ത് ചാടിച്ചു.

കാട്ടുപന്നിയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ (ETV Bharat)

പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങി ഓടിയ കാട്ടുപന്നി സ്വകാര്യ ബസിലും കാറിലും നിർത്തിയിട്ട സ്‌കൂട്ടറിലും ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിന് ശേഷം പ്രധാന റോഡിനോട് ചേർന്നുള്ള ഉല്ലാസ് നഗർ റോഡിലൂടെ കാട്ടുപന്നി ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു.

അടുത്തകാലത്തായി താമരശ്ശേരിയിൽ വ്യാപകമായി കാട്ടുപന്നി ശല്യം രൂക്ഷമായ സ്ഥിതിയാണുള്ളത്. പകൽ സമയത്ത് പോലും ജനങ്ങൾക്ക് കാട്ടുപന്നികളെ പേടിച്ച് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയുണ്ട്. അതിനിടയിലാണ് ഇപ്പോൾ ബേക്കറിക്കകത്തും കാട്ടുപന്നി കയറിഭീതി സൃഷ്‌ടിച്ചത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് കാട്ടുപന്നി വീടിൻ്റെ സിറ്റൗട്ടിൽ കയറി ഒരു യുവാവിനെ ആക്രമിച്ചിരുന്നു. പരിക്കേറ്റ യുവാവിനെ ഉടൻ തന്നെ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. മോതിക്കൽ ഇടിഞ്ഞാടി സ്വദേശി മുസഫിറിനാണ് പരിക്കേറ്റത്.

ജോലിക്ക് പോകനായി പിതാവിനൊപ്പം സിറ്റൗട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിയതായിരുന്നു മുസാഫിർ. ആ സമയത്താണ് പന്നി വന്ന് ആക്രമിക്കുന്നത്. പന്നിയുടെ തേറ്റ തട്ടി കാൽമുട്ടിനാണ് പരിക്കേറ്റത്. പെട്ടന്ന് ഓടി വീട്ടിലേക്ക് കയറിയത് കൊണ്ട് കുടുതൽ പരിക്കേറ്റില്ല.

പല ജനവാസ മേഖലകളിലും കാട്ടുപന്നിയുടെ ശല്യം രൂക്ഷമാവുന്നുണ്ട്. ആളുകൾക്ക് പകൽ സമയങ്ങളിൽ പോലും പുറത്ത് ഇറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. അധികാരികളോട് പന്നികളെ വെടിവച്ച് കൊല്ലാൻ ആവിശ്യപ്പെട്ടിട്ടും പ്രതികരണം ഒന്നും അല്ലാത്ത സാഹചര്യമാണ്. കൃഷിയടക്കം ഇവ നശിപ്പിക്കുന്നതായും പരാതിയുണ്ട്. വന്യമൃഗങ്ങള്‍ കൂട്ടത്തോടെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത് മൂലം ജനങ്ങള്‍ ഏറെ ഭീതിയിലായിരിക്കുകയാണ്. ആനയും കടുവയും കാട്ടുപോത്തുമെല്ലാം ജനങ്ങളുടെ ഉറക്കം കെടുത്തുകയാണ്.

മുന്‍കാലങ്ങളില്‍ മലയോര മേഖലകളില്‍ മാത്രമായിരുന്നു ഇത്തരം വന്യജീവികളുടെ പ്രശ്‌നമെങ്കില്‍ ഇവയെല്ലാം ഇന്ന് കൂടുതല്‍ കൂടുതല്‍ ജനവാസ മേഖലകളിലേക്ക് വന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിയമങ്ങളെല്ലാം വന്യമൃഗ സംരക്ഷണം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഉള്ളതായതിനാല്‍ ഇവയ്ക്ക് നേരെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനാകാത്ത സ്ഥിതിയുമുണ്ട്. വന്യമൃഗശല്യം നേരിടാന്‍ മലയോര മേഖലയ്ക്ക് പോലും കേന്ദ്ര ബജറ്റില്‍ തുക വകയിരുത്തിയിട്ടില്ലെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

Also Read: വെഞ്ഞാറമൂട് കൂട്ടക്കൊല സിനിമയാകുന്നു? 'കാലം പറഞ്ഞ കഥ' റിലീസ് തടയണമെന്ന് പ്രതിയുടെ പിതാവ്

TAGGED:

WILD BOAR
WILD BOAR IN KOZHIKODE
LATEST NEWS IN MALAYALAM
WILD ANIMAL NEWS
WILD BOAR IN BAKERY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.