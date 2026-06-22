കള്ളത്തോക്കുകൾ വർധിക്കും; തോക്ക് ലൈസൻസ് വൈകുന്നതിൽ മുന്നറിയിപ്പുമായി കിഫ
കാട്ടുപന്നി വേട്ട പ്രതിസന്ധിയിൽ, തോക്ക് ലൈസൻസ് അനുവദിക്കാതെ സര്ക്കാര്, 9000 തോക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും 3000 എണ്ണത്തിന് മാത്രം അംഗീകാരം, അനാസ്ഥ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് കിഫ
Published : June 22, 2026 at 12:18 PM IST
കോഴിക്കോട്: വന്യമൃഗ ശല്യം രൂക്ഷമായ പഞ്ചായത്തുകളിൽ തോക്ക് ലൈസൻസ് അനുവദിക്കുന്നതിലെ അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കിഫയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘടിത കാട്ടുപന്നി വേട്ട നിർത്തിവച്ചു. ലൈസൻസ് പുതുക്കി നൽകുന്നതിലും പുതിയവ അനുവദിക്കുന്നതിലും സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്ന നിഷേധാത്മക നിലപാടാണ് കർഷകരെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനതലത്തിൽ കിഫയുടെ 300 ഷൂട്ടർമാരാണ് ഇതോടെ കാട്ടുപന്നി വേട്ടയിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയത്.
മറ്റ് ജില്ലകളിലെ എംപാനൽ ഷൂട്ടർമാരെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് മുൻപ് പല പഞ്ചായത്തുകളിലും കിഫയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാട്ടുപന്നി വേട്ട നടത്തിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഷൂട്ടിങ് നടത്തിയ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഇവരുൾപ്പെടെ 40 എംപാനൽ ഷൂട്ടർമാർ നിലവിലുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയതോടെ തോക്ക് ലൈസൻസിനുള്ള അപേക്ഷ കലക്ടർ തള്ളിയതായി കിഫ സംസ്ഥാന ചെയർമാൻ അലക്സ് ഒഴുകയിൽ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ജില്ല, താലൂക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുവദിച്ചിരുന്ന തോക്ക് ലൈസൻസ് ഇപ്പോൾ വില്ലേജ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമായി ചുരുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഷൂട്ടർമാരുടെ പരിശീലന സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ പേരുപറഞ്ഞും അപേക്ഷകൾ നിരസിക്കുന്നുണ്ട്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ മാത്രം തോക്ക് ലൈസൻസിനുള്ള 50 അപേക്ഷകളാണ് തീർപ്പാക്കാനുള്ളത്.
ലൈസൻസ് നൽകാൻ മടിച്ച് അധികൃതർ
തോക്ക് ലൈസൻസ് എങ്ങനെ കൊടുക്കാതിരിക്കാം എന്നതിലാണ് അധികാരികൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതെന്നും കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ അതേ നിലപാട് തന്നെയാണ് പുതിയ സർക്കാരും തുടരുന്നതെന്നും കിഫ ആരോപിക്കുന്നു. കിഫയുടെ പരാതിയിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് മാത്രമാണ് നിലവിലെ ഏക ആശ്വാസം. സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു വർഷം ശരാശരി 10 പേർ കാട്ടുപന്നി ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നുണ്ട്. നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾക്ക് പരിക്കേൽക്കുമ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാതെ പോകുന്ന കേസുകളും നിരവധിയാണ്. ദിനംപ്രതി കാട്ടുപന്നി ആക്രമണം നടക്കുന്ന കൂരാച്ചുണ്ട് പഞ്ചായത്തിൽ രണ്ട് പേർക്ക് മാത്രമാണ് ലൈസൻസുള്ളത്. ഇതിൽ ഒരാൾ 85 വയസുള്ള ആളാണ്. മിക്കവാറും എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലെയും അവസ്ഥ സമാനമാണ്.
അഞ്ച് വർഷത്തേക്കാണ് തോക്ക് ലൈസൻസ് അനുവദിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കാലാവധി കഴിഞ്ഞവ പുതുക്കി നൽകാത്ത അവസ്ഥയുമുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ലൈസൻസുള്ള 9000 തോക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇതിൽ 3000 എണ്ണം മാത്രമാണ് നിലവിൽ അംഗീകാരമുള്ളത്. ഇതിൽ തന്നെ വെടിവയ്ക്കാൻ സന്നദ്ധരായി വരുന്നവർ 300ൽ താഴെ മാത്രമാണ്. ബാക്കിയുള്ളവരൊന്നും പൊതുവായി കാട്ടുപന്നി വേട്ടയ്ക്ക് ഇറങ്ങാറില്ല.
കാട്ടുപന്നികൾ നാട്ടിൽ ഇറങ്ങിയാൽ ബന്ധപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഫോൺ നമ്പറുകൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജില്ലയിൽ ശരാശരി 30 പേരുടെ നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിലും അവർക്കും കൃത്യമായി എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമുണ്ട്. കാട്ടുപന്നി ശല്യം ഇല്ലാത്ത ഒരു ജില്ലയും കേരളത്തിലില്ല. വനമന്ത്രിയുടെ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലടക്കം കാട്ടുപന്നി ശല്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചില്ലെങ്കിൽ കള്ളത്തോക്കുകൾ വർധിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകുമെന്നും ജനങ്ങൾ സ്വയം പ്രതിരോധം തീർത്താൽ ദൂരവ്യാപകമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്നും അലക്സ് ഒഴുകയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനങ്ങളും കർഷകരും
വന്യജീവി ശല്യം നിയന്ത്രിക്കാൻ ബജറ്റിൽ കൂടുതലായി 192 കോടി രൂപ അനുവദിച്ച സർക്കാർ നടപടി സ്വാഗതാർഹമാണെന്ന് കിഫ ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു. ഈ പണം അടിയന്തരമായി കേരളത്തിലെ വനാതിർത്തികളിൽ കുറഞ്ഞത് 30 മീറ്റർ വീതിയിലെങ്കിലും സോളാർ ഫെൻസിങ്, ട്രഞ്ച് തുടങ്ങിയ പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ നിർമിക്കാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. ഇവ കൃത്യമായി പരിപാലിക്കുകയും വേണം.
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ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും കോൺട്രാക്ടർമാർക്കും മാത്രം ഗുണമുണ്ടാകുന്ന പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടി ഈ പണം ചെലവഴിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും കിഫ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രകടന പത്രികയിൽ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ബജറ്റിൽ പരാമർശമില്ലാത്തത് നിരാശാജനകമാണ്. തേങ്ങയുടെ താങ്ങുവിലയെ കുറിച്ച് പരാമർശമില്ലെങ്കിലും റബറിൻ്റെ താങ്ങുവില വർധിപ്പിച്ചത് സ്വാഗതാർഹമാണ്. നിലവിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് ഒരു പൂർണ ബജറ്റ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കർഷകർ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്.
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