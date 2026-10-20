അമിത വേഗത്തില് പാഞ്ഞെത്തി; ബൈക്ക് ഇടിച്ചുതെറിപ്പിച്ച് കാട്ടുപന്നി, യുവാക്കള്ക്ക് പരിക്ക്
മാരപ്പൻമൂല കോതകടവിൽ നെബു, കാര്യമ്പാതിക്കുന്ന് പള്ളത്തുകുഴിയിൽ ശ്രുതീഷ് എന്നിവർക്കാണ് അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റത്.
Published : October 20, 2026 at 7:52 AM IST
വയനാട്: പുൽപ്പള്ളിയിൽ റോഡിന് കുറുകെ ചാടിയ കാട്ടുപന്നി ബൈക്കിലിടിച്ച് രണ്ട് യുവാക്കൾക്ക് സാരമായി പരിക്കേറ്റു. മാരപ്പൻമൂല കോതകടവിൽ നെബു, കാര്യമ്പാതിക്കുന്ന് പള്ളത്തുകുഴിയിൽ ശ്രുതീഷ് എന്നിവർക്കാണ് അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റത്. കഴിഞ്ഞദിവസം നൂറ്റിപ്പതിനേഴിലെ ആർച്ചറി അക്കാദമിക്ക് സമീപത്തുവച്ചായിരുന്നു അപകടം. പരിക്കേറ്റ ഇരുവരെയും പുൽപ്പള്ളിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയോടെ നെബുവും ശ്രുതീഷും ബൈക്കിൽ പുൽപ്പള്ളി ഭാഗത്തേക്ക് വരികയായിരുന്നു. നൂറ്റിപ്പതിനേഴിലെ ആർച്ചറി അക്കാദമിക്ക് സമീപത്തുവച്ച് സമീപത്തെ കൃഷിയിടത്തിൽ നിന്നും പെട്ടെന്ന് റോഡിലേക്ക് ചാടിയ കാട്ടുപന്നി ഇവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ബൈക്കിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ നിയന്ത്രണംവിട്ട ബൈക്ക് മറിഞ്ഞ് ഇരുവരും റോഡിലേക്ക് തെറിച്ചുവീണു.
"കഴിഞ്ഞദിവസം രാത്രി ഒരു എട്ട് മണി സമയത്ത് ഞാനും എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനും ടൗണിലേക്ക് പോയിരുന്നു. അപ്പോൾ കാട്ടുപന്നി റോഡിലേക്ക് ചാടുകയും ബൈക്കിലേക്ക് ഇടിക്കുകയും ആയിരുന്നു. എനിക്കും വണ്ടിക്കും സാരമായി പരിക്ക് പറ്റിയിരുന്നു. കാട്ടുപന്നി ശല്യത്തിന് ഉടനെതന്നെ ഒരു പരിഹാരം വേണമെന്ന്" പരിക്കേറ്റ നെബു പറഞ്ഞു.
അപകട ശബ്ദം കേട്ടെത്തിയ നാട്ടുകാരാണ് സാരമായി പരിക്കേറ്റ നെബുവിനെയും ശ്രുതീഷിനെയും ഉടൻ തന്നെ പുൽപ്പള്ളിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. അപകടത്തിൽ ഇവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ബൈക്കിനും കാര്യമായ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപകടമുണ്ടായ നൂറ്റിപ്പതിനേഴ്, കോളറാട്ടുകുന്ന് പ്രദേശങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുകാലമായി കാട്ടുപന്നി ശല്യം അതിരൂക്ഷമാണ്.
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ജനവാസ മേഖലയിലിറങ്ങി ഭീതി പരത്തുന്ന കാട്ടുപന്നികളെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഷൂട്ടർമാരെ ഉപയോഗിച്ച് കൊന്നൊടുക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം. ഒപ്പം അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ യുവാക്കൾക്ക് അർഹമായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ വനംവകുപ്പ് അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും പ്രദേശവാസികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
വയനാട് ജില്ലയിലെ മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷം ഇന്ന് ജനങ്ങളുടെ ജീവനും ജീവനോപാധികൾക്കും ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. വനമേഖലകളോട് ചേർന്നുകിടക്കുന്ന കൃഷിയിടങ്ങളും ജനവാസ മേഖലകള് വർധിച്ചതും വന്യമൃഗങ്ങളുടെ സ്വാഭാവിക ഇടനാഴികൾ വിഘടിക്കപ്പെട്ടതുമാണ് ഈ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാക്കിയത്. കാട്ടാന, കടുവ, കാട്ടുപന്നി, പുള്ളിപ്പുലി തുടങ്ങിയ ജീവികൾ നിരന്തരമായി ജനവാസ മേഖലകളിൽ ഇറങ്ങുന്നത് വലിയ തോതിലുള്ള ഭീതി സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിരവധി മനുഷ്യജീവനുകൾ പൊലിയുകയും വലിയ തോതിൽ കൃഷിനാശവും വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെ നഷ്ടവും സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മലയോര കർഷകരെ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്കും കടുത്ത ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലേക്കും നയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഈ സങ്കീർണമായ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ വന്യജീവി സംഘർഷത്തെ 'സംസ്ഥാന നിർദ്ദിഷ്ട ദുരന്തമായി' പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. വനംവകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സോളാർ തൂക്കുവേലികൾ, ആനമതിലുകൾ, ദ്രുതകർമ്മ സേനകളുടെ വിന്യാസം, വന്യമൃഗങ്ങളുടെ നീക്കങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള റേഡിയോ കോളറിങ് തുടങ്ങിയ പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പൂർണമായ ഫലം കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
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