'കൊല്ലാം തിന്നരുത്': കാട്ടുപന്നികളെ വെടിവച്ചിടാന് ഉത്തരവും അംഗീകൃത ഷൂട്ടറുമാരുടെ സേവനവും തേടണം, മാർഗനിർദേശങ്ങളുമായി വനംവകുപ്പ്
കാട്ടുപന്നിയെ വെടിവച്ച് കൊല്ലാൻ ഉത്തരവും അംഗീകൃത ഷൂട്ടറുമാരുടെ സേവനവും തേടണം. മാർഗനിർദേശങ്ങളുമായി വനം വകുപ്പ്.
Published : July 21, 2026 at 8:20 PM IST
അരവിന്ദ് ബാബു
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനം സവിശേഷ ദുരന്തമായി (State specific disaster) പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ഗൗരവമേറിയ വിഷയമാണ് മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷം. ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് വനാതിർത്തിയിലുള്ള കർഷകരെയാണ്. എന്നാൽ വനാതിർത്തിയിൽ മാത്രമല്ല സംസ്ഥാനത്തുടനീളം കാർഷിക വിളകൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണിയായി മാറുന്നത് കാട്ടുപന്നികളാണ്.
സംസ്ഥാനത്തെ 95 ശതമാനം പഞ്ചായത്തുകളിലും കാട്ടുപന്നി സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാടിന് പുറത്ത്, കൃഷിനാശവും മനുഷ്യർക്ക് അപകടമുണ്ടാക്കുന്നതും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാട്ടുപന്നി സംഘർഷം കൂടുതലായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. കേന്ദ്ര വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമത്തിൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾ 2എയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വന്യജീവിയായ ഇവയുടെ ശല്യം ഇല്ലാതാക്കാൻ വനം വകുപ്പ് മാർഗനിർദേശങ്ങൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്.
കാട്ടുപന്നി സംഘർഷം അറിയേണ്ടത് എന്തെല്ലാം
- വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമത്തിൻ്റെ 11 ഉപവകുപ്പ് ഒന്ന് ബി വകുപ്പ് പ്രകാരം ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡനോ അധികാരപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഓഫിസർക്കോ, ജനവാസ മേഖലയിലിറങ്ങി മനുഷ്യ ജീവനോ സ്വത്തിനോ ഭീഷണിയാവുന്ന കാട്ടുപന്നികളെ വെടിവച്ചു കൊല്ലുന്നതിനായി ഉത്തരവ് നൽകാവുന്നതാണ്.
- പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ്, മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സൺ, കോർപറേഷൻ മേയർ എന്നിവരെ വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം ഓണററി വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻമാരായും പഞ്ചായത്ത്, മുനിസിപ്പൽ, കോർപറേഷൻ സെക്രട്ടറിമാരെ ഇവയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ അധികാരപ്പെട്ട ഓഫിസർമാരായും നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- ഓണററി വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡന്മാർക്കും അധികാരപ്പെട്ട ഓഫിസർമാർക്കും കാടിന് പുറത്ത് ജനവാസ മേഖലകളിൽ ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും നാശം വരുത്തുന്ന കാട്ടുപന്നികളെ, കാരണങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി, കൊല്ലുന്നതിനായുള്ള ഉത്തരവ് നൽകാൻ അധികാരമുണ്ട്. നാശനഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്ന കാട്ടുപന്നികളെ നിയമാനുസൃതം നശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്. ഇതിനായി ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ വന്യജീവിസംരക്ഷണ നിയമത്തിൻ്റെ 11 (1) (ബി) വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- കാട്ടുപന്നികളെ വെടിവയ്ക്കുന്നതിനായി നിയോഗിക്കാവുന്ന അംഗീകൃത ഷൂട്ടർമാരുടെ പുതുക്കിയ ലിസ്റ്റ് നിലവിലുണ്ട്. ഈ ലിസ്റ്റിന് അതാതു തദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ അതികാരപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അനുമതി നൽകേണ്ടത്. അംഗീകരിച്ച ലിസ്റ്റ് എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകൾക്കും നൽകിയിട്ടുള്ളതും വനം വകുപ്പിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ (www.forest.kerala.gov.in) നൽകിയിട്ടുള്ളതുമാണ്.
- കാട്ടുപന്നിയെ കൊല്ലുന്നതിനായി ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ലൈസൻസ് ഉള്ള ഷൂട്ടർക്ക് അയാൾ വെടിവച്ച് കൊല്ലുന്ന ഓരോ കാട്ടുപന്നിക്കും 1500 രൂപ വീതവും ജഡം മറവ് ചെയ്യുന്നതിന് 2000 രൂപ വീതവും നൽകാമെന്ന് വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ദുരന്ത നിവാരണ ഫണ്ടിൽ നിന്നും ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷം പരമാവധി ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ ഓരോ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിനും അനുവദിക്കാമെന്നും ഉത്തരവുണ്ട്.
ഇത്തരത്തിൽ അല്ലാതെ കാട്ടുപന്നിയെ കൊല്ലുന്നതും അതിൻ്റെ മാംസം ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതും കേന്ദ്ര വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം മൂന്ന് വർഷം വരെ തടവോ ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയോ രണ്ടും കൂടിയ ശിക്ഷയോ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണ്.
നാട്ടിലിറങ്ങുന്ന കാട്ടുപന്നികളെയോ നാട്ടിലുള്ളവയെയോ കൊല്ലുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
- മനുഷ്യജീവനും സ്വത്തിനും വളർത്ത് മൃഗങ്ങൾക്കും ഇതര വന്യജീവികൾക്കും നാശനഷ്ടങ്ങളോ അപകടമോ ഉണ്ടാവുന്നില്ലായെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ ഉറപ്പാക്കണം.
- കൊല്ലുന്നതിനായി വിഷം, സ്ഫോടകവസ്തു, വൈദ്യുത ഷോക്കേൽപ്പിക്കൽ എന്നിവ ഒഴികെയുള്ള മാർഗങ്ങൾ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ.
- കാട്ടുപന്നിയുടെ ജഡം ചട്ടങ്ങൾക്കനുസ്യതമായി ശാസ്ത്രീയമായി സംസ്കരിക്കേണ്ടതും അത് വേണ്ടപ്പെട്ടവർ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതുമാണ്.
- കൊല്ലപ്പെട്ട കാട്ടുപന്നിയുടെയും സംസ്കരിക്കപ്പെടുന്ന ജഡങ്ങളുടെയും വിവരങ്ങൾ അതാത് തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിൽ, ആയതിനായി തയ്യാറാക്കിയ രജിസ്റ്ററിൽ എഴുതി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും ഓരോ മാസത്തേയും വിവരങ്ങൾ നേരിട്ടോ ഫോറസ്റ്റ് ലെയ്സൺ ഓഫിസർ മുഖേനയോ തൊട്ടടുത്ത റേഞ്ച് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസിൽ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.
- കാട്ടുപന്നികളെ കൊല്ലുന്നതിനും ജഡം സംസ്കരിക്കുന്നതിനും ജനജാഗ്രതാ സമിതിയുടെ സേവനം ആവശ്യമെങ്കിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.
- കേന്ദ്ര വന്യജീവി (സംരക്ഷണ) ആക്ടിൻ്റെ 39-ാം വകുപ്പനുസരിച്ച്, 11-ാം വകുപ്പിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം കൊല്ലപ്പെടുന്ന വന്യജീവികളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം സർക്കാരിനാണ്.
മിഷൻ 'വൈൽഡ് പിഗ് '
മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷ ലഘൂകരണം ലക്ഷ്യമിട്ട് സർക്കാർ പത്ത് വിവിധോന്മുഖ പരിഹാര പദ്ധതികൾ അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. മിഷൻ വൈൽഡ് പിഗ് എന്നത് ഇതിൽ ഒരു സുപ്രധാന ദൗത്യമാണ്. ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി ഊർജിത കാട്ടുപന്നി നിയന്ത്രണ ദൗത്യവും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്കായി സംസ്ഥാന വനംവകുപ്പും ദുരന്ത നിവാരണ വകുപ്പും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണവകുപ്പും സംസ്ഥാന ജൈവവൈവിധ്യ ബോർഡും മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളും ചേർന്നുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് നടക്കുന്നത്.
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പിൻ്റെ ജില്ലാതല ഓഫിസർമാരും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ്/ സെക്രട്ടറി/ മെമ്പർമാർ മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ വനം വകുപ്പുദ്യോഗസ്ഥരും ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലൂടെ കാട്ടുപന്നികൾ മുഖേനയുള്ള നാശനഷ്ടം വലിയൊരു അളവ് വരെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് വനം വകുപ്പിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ.
ശാസ്ത്രീയമായ മാലിന്യ നിർമാർജ്ജനം, പരിപാലനമില്ലാതെ കാട് പിടിച്ച തോട്ടങ്ങളുടെയും കൃഷിയിടങ്ങളുടെയും അടിക്കാടുകൾ വെട്ടിത്തെളിക്കുന്നതുമൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽ കൈകൊള്ളാവുന്ന നടപടികളാണ്. കാട്ടുപന്നികൾ നാട്ടിലേക്കിറങ്ങുന്നതിനും നാട്ടിൻപുറത്ത് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ താവളമാക്കുന്നതിനും നാട്ടിൽതന്നെ പെറ്റുപെരുകുന്നതിനും വിവിധ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതറിയാനും പരിഹരിക്കാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങളും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളേണ്ടതാണെന്നും വനം വകുപ്പ് മാർഗ നിർദേശങ്ങളിൽ പറയുന്നു.
നാട്ടിലുള്ള കാട്ടുപന്നികളുടെ എണ്ണം തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നത് ഇവയുടെ ശാസ്ത്രീയമായ നിയന്ത്രണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമാണ്. അതിനാൽ കാട്ടുപന്നികളുടെ എണ്ണം തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനായുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വനംവകുപ്പും പഞ്ചായത്തുകളും ജൈവവൈവിധ്യ മാനേജ്മെൻ്റ് കമ്മറ്റികളും ചേർന്ന് ആരംഭിക്കുകയാണെന്നും ഇതിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.
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