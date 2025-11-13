കാട്ടുപന്നി ആക്രമണം; 'വെടിവച്ച് കൊല്ലാനുള്ള ഉത്തരവ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയില്ല'; ആരോപണവുമായി ഇടുക്കി നിവാസികള്‍

ETV Bharat / state

കാട്ടുപന്നി ആക്രമണം; 'വെടിവച്ച് കൊല്ലാനുള്ള ഉത്തരവ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയില്ല'; ആരോപണവുമായി ഇടുക്കി നിവാസികള്‍

കാട്ടുപന്നി ശല്യം രൂക്ഷമായി ഇടുക്കി. പന്നിയെ കൊല്ലാനുള്ളതിന്‍റെ കാലാവധി അവസാനിക്കാനിരിക്കെ ഇത് കാര്യക്ഷമമായി ഉപയോഗിക്കാനായില്ലെന്ന് ആരോപണം.

wild boar attack (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 13, 2025 at 2:47 PM IST

2 Min Read
ഇടുക്കി: കാട്ടുപന്നികൾ മൂലം പൊറുതി മുട്ടി ജനങ്ങൾ. കാട്ടുപന്നികളെ വെടിവച്ച് കൊല്ലാൻ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അധികാരം നൽകുന്ന ഉത്തരവിൻ്റെ കാലാവധി അവസാനിക്കാനിരിക്കെ ഇടുക്കിയിൽ ഇത് കാര്യക്ഷമമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ആരോപണങ്ങളുയരുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഏറ്റവുമധികം കാട്ടുപന്നി ശല്യമുള്ള ജില്ലയിൽ സർക്കാർ കണക്കിൽ ഒരു കാട്ടുപന്നിയെയാണ് വെടിവച്ച് കൊന്നത്. എന്നാൽ വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിലായി ഇരുപതോളം കാട്ടുപന്നികളെ വെടിവച്ച് കൊന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അത് കണക്കിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നുമാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത്.

ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ 31 വരെ സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ 4734 കാട്ടുപന്നികളെയാണ് വെടിവച്ച് കൊന്നത്. 1457 കാട്ടുപന്നികളെ വെടിവച്ച് കൊന്ന പാലക്കാട് ജില്ലയാണ് ഒന്നാമത്. 2026 മെയ് 28 വരെയാണ് അപകടകാരികളായ കാട്ടുപന്നികളെ വെടിവച്ച് കൊല്ലാനുള്ള തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അധികാരം നൽകുന്ന ഉത്തരവിൻ്റെ കാലാവധി.

കാട്ടുപന്നി ആക്രമണം (ETV Bharat)

2020 മെയ് 18നാണ് കാട്ടുപന്നികളെ വെടിവച്ച് കൊല്ലാൻ അനുമതി നൽകി കൊണ്ട് ആദ്യം ഉത്തരവിറങ്ങിയത്. പിന്നീട് ഇത് ഓരോ വർഷവും നീട്ടി നൽകുകയായിരുന്നു. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഷൂട്ടർമാരുടെ പാനൽ ഇല്ലാത്തതും ലൈസൻസുള്ള തോക്ക് ഉടമകളുടെ കുറവുമാണ് കാട്ടുപന്നികളെ വെടിവച്ച് കൊല്ലുന്നതിനുള്ള പ്രധാന പ്രതിസന്ധി.

'കാട്ടുപന്നി ശല്യം ജില്ലയിൽ രൂക്ഷമാണ്. ഇവയെ ക്ഷുദ്ര ജീവിയായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ സംസ്ഥാൻ സർക്കാർ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കത്തയച്ചു. കേന്ദ്ര സർക്കാർ അതിന് ഇതുവരെ മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല.

സംസ്ഥാന സർക്കാർ പന്നികളെ കൊല്ലാൻ പഞ്ചായത്തിന് അനുമതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് അനുസരിച്ച് ലൈസൻസുള്ള തോക്കുള്ള ആർക്ക് എങ്കിലും പന്നിയെ കൊല്ലാം' കർഷകനായ ജിൻസ് പറഞ്ഞു. ലൈസൻസുള്ള തോക്ക് ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള നടപടി ജില്ലാ ഭരണകൂടം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് മറ്റൊരു കർഷകൻ സജീവൻ പറഞ്ഞു.

കാട്ടുപന്നികളെ വെടിവച്ച് കൊല്ലുന്ന ഷൂട്ടർമാർക്കുള്ള ഓണറേറിയം 1500 രൂപയായും ജഡം സംസ്‌കരിക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവ് 2000 രൂപയായും വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷെഡ്യൂൾ രണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കാട്ടുപന്നിയെ ക്ഷുദ്രജീവിയായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന കേരളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം 4 തവണ കേന്ദ്രം തള്ളിയിരുന്നു.

വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമത്തിലെ 11-ാം വകുപ്പിലെ ഉപവകുപ്പ് ബി പ്രകാരം ഷെഡ്യൂൾ രണ്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും വന്യമൃഗം മനുഷ്യജീവന് ഭീഷണിയായാൽ വേട്ടയാടാൻ നിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് അനുമതി നൽകാം. ഇത് കൂടാതെ വന്യമൃഗത്തെ ക്ഷുദ്രജീവിയായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഷെഡ്യൂൾ അഞ്ചിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്യാം. എന്നാൽ 2022ൽ വന്യ ജീവി സംരക്ഷണ നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തിയതോടെ ഷെഡ്യൂൾ അഞ്ച് എടുത്ത് മാറ്റി. അതിന് ശേഷം രാജ്യത്ത് ഒരു വന്യജീവിയെയും ക്ഷുദ്രജീവിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല.

അടുത്ത കാലത്ത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പാസാക്കിയ വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമ ഭേദഗതിക്ക് കേന്ദ്രാനുമതി ലഭിച്ചാൽ കാട്ടുപന്നി ശല്യത്തിന് പരിഹാരമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. 2011 മുതൽ ഇതുവരെ സംസ്ഥാനത്ത് 70 പേരാണ് കാട്ടുപന്നി ആക്രമണത്തിൽ മരിച്ചത്. കാട്ടാനയാക്രമണം (285), പാമ്പ് കടിയേറ്റുള്ള മരണം(1114) എന്നിവ കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടത് കാട്ടുപന്നിയാക്രമണം മൂലമാണ്.

WILD BOAR ATTACK
IDUKKY KERALA
KERALA NEWS
SHORTAGE OF LICENSED GUN OWNERS
WILD BOAR ATTACK IN IDUKKY

