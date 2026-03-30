മീനങ്ങാടിയിൽ പുലിപ്പേടി; വീടിന് സമീപം കെട്ടിയിട്ട ആടിനെ കൊന്നുതിന്നു, നാട്ടുകാർ ഭീതിയിൽ
കൂട്ടിലൂണ്ടായിരുന്ന ആടിനെയാണ് പുലി പിടിച്ച് കൊന്നത്. രാത്രിയിലായിരുന്നു സംഭവം മഴയായത് കാരണം ആരും ശബ്ദം കേട്ടിരുന്നില്ല.
Published : March 30, 2026 at 7:33 PM IST
വയനാട്: മീനങ്ങാടിയിൽ വീണ്ടും വന്യമൃഗ ഭീഷണി. കൂട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ആടിനെ പുലി പിടിച്ചു കൊന്നു. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് നാട്ടുകാരിൽ ആശങ്കയും പ്രതിഷേധവും ശക്തമാവുകയാണ്. മീനങ്ങാടി റാട്ടക്കുണ്ട് പാതിരിക്കവലയിൽ വലിയപുഴക്കൽ സനോജിന്റെ രണ്ടു വയസ്സുള്ള മലബാരി ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ആടിനെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിൽ പുലി ആക്രമിച്ച് കൊന്നത്.
രാത്രിയിലെ ശക്തമായ മഴയും കാറ്റും കാരണം പുറത്തുണ്ടായ ശബ്ദം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടെങ്കിലും അത് ആടിന്റേതാണെന്ന് വീട്ടുകാർ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല. കൂട്ടിൽ കെട്ടിയിരുന്ന ആടിനെ ആക്രമിച്ച് ഏകദേശം 500 മീറ്റർ അകലേക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ടുപോയ പുലി, അവിടെവെച്ച് ഭക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു.
രാവിലെ കൂട്ടിൽ ആടിനെ കാണാതായതോടെ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് സംഭവം അറിയുന്നത്. മഴയിൽ കുതിർന്ന മണ്ണിലെ കാൽപ്പാടുകൾ പിന്തുടർന്ന് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ സമീപത്തെ സ്വകാര്യ ഭൂമിയിൽ നിന്നാണ് ആടിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്.
"രാത്രി പട്ടി കുരയ്ക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടിരുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ മുകളിൽ കയറി ടോർച്ച് അടിച്ചു നോക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ ആട് അവിടെത്തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു, കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നിട്ട് രാത്രി ഞാൻ ആടിനെ അഴിച്ചു മാറ്റി കെട്ടിയിരുന്നു. പിന്നെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റു നോക്കുമ്പോൾ ആടിനെ കാണാനില്ല," ആടിന്റെ ഉടമയായ പ്രിൻസി പറഞ്ഞു.
സംഭവം അറിഞ്ഞെത്തിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീജ സുരേഷ്, വാർഡ് മെമ്പർ തങ്കച്ചൻ എന്നിവർ സ്ഥലത്തെത്തി സ്ഥിതി വിലയിരുത്തി. ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ മനോജിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആർആർടി സംഘം പ്രദേശത്ത് പരിശോധന ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
"കുറെ കാലമായി വന്യമൃഗശല്യം ഈ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വലിയ ആടിനെയാണ് പുലി കൊന്നുകളഞ്ഞത്. അതിനെ വലിച്ചിഴച്ചു കുറച്ചു ദൂരെ മാറിയുള്ള സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഇടുകയായിരുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ഇത് അറിയുന്നത്. ഇന്നലെ മഴ പെയ്തതുകാരണം ശബ്ദമൊന്നും വ്യക്തമായി കേട്ടില്ല. പട്ടി കുരയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമായതുകൊണ്ടാണ് പോയി നോക്കാതിരുന്നത്. അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഇതിനു വേണ്ട നടപടി എടുക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്," പ്രദേശവാസിയായ വിജയൻ പറഞ്ഞു.
പുലിയുടെ സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ നാട്ടുകാരിൽ ഭീതിയും ആശങ്കയും ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനിടെ കാട്ടുപന്നി, കുരങ്ങ്, മാൻ, മയിൽ തുടങ്ങിയ വന്യമൃഗങ്ങൾ കൃഷിയിടങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നതും പതിവായിരിക്കുകയാണ്. പുലിയെ പിടികൂടി പ്രദേശത്തെ വന്യമൃഗശല്യത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നതിനിടെ, നാട്ടുകാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ വനംവകുപ്പ് അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോയെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.
