ചരിത്രത്തിലാദ്യം; വിളനാശത്തിന് ഇനി 100% നഷ്ടപരിഹാരം, വമ്പൻ പ്രഖ്യാനവുമായി മന്ത്രി സിദ്ദീഖ്
സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെയോ രാജ്യത്തിൻ്റെയോ ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടാകാത്ത വിധമുള്ള വർധനവാണിതെന്ന് മന്ത്രി ടി സിദ്ദീഖ്.
Published : October 26, 2026 at 7:11 PM IST
വയനാട്: സംസ്ഥാനത്ത് രൂക്ഷമായ വന്യമൃഗ ശല്യത്തിനും കാർഷിക പ്രതിസന്ധികൾക്കും പരിഹാരമായി സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ. വന്യമൃഗ ആക്രമണം മൂലമുണ്ടാകുന്ന വിളനാശ നഷ്ടപരിഹാരം നൂറു ശതമാനമായി ഉയർത്താൻ തീരുമാനിച്ചതായി കൃഷിവകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വ ടി സിദ്ദീഖ് അറിയിച്ചു. വയനാട്ടില് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
കൂടാതെ വന്യമൃഗ ആക്രമണങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്ന അപായങ്ങൾക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം വർധിപ്പിക്കാനും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തുക നീക്കിവയ്ക്കാനും സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ വന്യമൃഗ ശല്യവും അതുമൂലമുള്ള ദുരിതങ്ങളും ഏറ്റവും രൂക്ഷമായി നേരിടുന്ന ജില്ല വയനാടാണ്. കർഷകരുടെ താത്പര്യങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ടാണ് വിളനാശ നഷ്ടപരിഹാരം നൂറു ശതമാനമായി വർധിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെയോ രാജ്യത്തിൻ്റെയോ ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടാകാത്ത വിധമുള്ള വർധനവാണിതെന്ന് മന്ത്രി ടി സിദ്ദീഖ് വ്യക്തമാക്കി. വനംവകുപ്പ് മന്ത്രിയുമായും ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും നടത്തിയ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ ചരിത്രപരമായ തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"വന്യമൃഗ ആക്രമണങ്ങൾ മൂലം അപകടങ്ങളിൽ പരിക്കോ ആളപായമോ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നൽകുന്ന നഷ്ടപരിഹാര തുക 25 ശതമാനം വർധിപ്പിച്ച് 17 ലക്ഷം രൂപയാക്കാനുള്ള ഉത്തരവ് ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങും. ആളപായവും നാശനഷ്ടങ്ങളും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള പ്രതിരോധ നടപടികൾക്കാണ് സർക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്. ഇതിനായി വനംവകുപ്പിന് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തുകയായ 192 കോടി രൂപയാണ് ഇത്തവണത്തെ ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒക്ടോബർ മാസം മുതലുള്ള നഷ്ടപരിഹാര തുക പെൻ്റിങ്ങാണ്. 2021 മുതൽ പ്രകൃതിക്ഷോഭത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വിളനാശം സംഭവിച്ചവർക്ക് നൽകാനുള്ള നഷ്ടപരിഹാര തുക കുടിശ്ശികയായി കിടക്കുകയായിരുന്നു. അതിനായി 110 കോടി രൂപ വകയിരുത്തി. കൂടാതെ ഈ മാസം മുതൽ തുക നൽകി തുടങ്ങും. അടുത്ത മാസത്തോടുകൂടി വിതരണം പൂർത്തിയാകാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം," എന്ന് ടി സിദ്ദിഖ് പറഞ്ഞു.
സർക്കാരിൻ്റെ ഈ അടിയന്തര ഇടപെടലുകൾ മലയോര മേഖലയിലെ കർഷകർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷ. അതേസമയം വയനാട്ടിൽ കാട്ടാന ശല്യം രൂക്ഷമാവുകയാണ്. ഇതിനുപുറമെ പുലിയും മറ്റ് വന്യമൃഗങ്ങളും ജനവാസമേഖലയിൽ ഇറങ്ങുന്നത് ജനങ്ങൾക്കിടിയിൽ ആശങ്കയ്ക്ക് കാരണാമായിരിക്കുകയാണ്. പ്രതിവിധികൾ പലതും സ്വീകരിച്ചുവെങ്കിലും വന്യമൃഗ ആക്രമണങ്ങളോ മറ്റ് നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കോ കുറവില്ല എന്നതാണ് മറ്റൊരു വാസ്തവമെന്ന് നാട്ടുകാര് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.
Also Read: കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പുകൾക്ക് പുതിയ സംവിധാനം; സമഗ്ര ദുരന്തനിവാരണ പദ്ധതിയുമായി കേരളം