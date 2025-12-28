ETV Bharat / state

ഭർത്താവിൻ്റെ വെട്ടേറ്റ് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഭാര്യ മരിച്ചു; കൊലക്കുറ്റത്തിന് കേസ് എടുത്ത് പൊലീസ്

ഭർത്താവിൻ്റെ ആക്രമണത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് വെൻ്റിലേറ്ററിൽ കഴയുകയായിരുന്നു. പ്രതിക്കെതിരെ പൊലീസ് കൊലക്കുറ്റത്തിന് കേസ് ചുമത്തി.

HUSBAND ATTACK ON WIFE FEROKE UPDATES WIFE DEAD BY HUSBAND LATEST NEWS MALAYALAM
ജബ്ബാര്‍ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 28, 2025 at 11:37 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കോഴിക്കോട്: ഭർത്താവിൻ്റെ വെട്ടേറ്റ് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ യുവതി മരിച്ചു. ഫറോക്ക് കോളജിന് സമീപം കരുവൻതിരുത്തി അണ്ടിക്കാടൻ കുഴി മുനീറ (30)യാണ് ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ചത്. ബുധനാഴ്‌ച (ഡിസംബർ 24) രാവിലെയാണ് മുനീറയെ ഭർത്താവായ ജബ്ബാർ വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചത്. കഴുത്തിനും തലക്കും കൈയ്ക്കും‌ ഗുരുതരമായി വെട്ടേറ്റ നിലയിൽ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ വെൻ്റിലേറ്ററിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു.

അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ആയ മുനീറ ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത്. ഫാറൂഖ് കോളജിന് സമീപം അണ്ടിക്കാടൻ കുഴിയിലാണ് ഇരുവരും രണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊപ്പം താമസിച്ചിരുന്നത്. മുനീറ വീടിന് സമീപത്തെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ജോലി ചെയ്യ്‌ത് വരികയായിരുന്നു.

ബുധനാഴ്‌ച രാവിലെ പതിവു പോലെ ജോലിക്ക് പോക്കുന്നതിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനിടയിൽ ജബ്ബാർ ആക്രമണം നടത്തുകയായിരുന്നു. ജബ്ബാർ മുനീറയോട് പണം ചോദിക്കുകയും പണം നൽകാതിരിക്കുകയും ചെയ്‌തതോടെ പെട്ടെന്ന് വീട്ടിനുള്ളിൽ പൂട്ടിയിട്ട് വെട്ടുകത്തി ഉപയോഗിച്ച് വെട്ടി പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പൊലീസ് നൽകുന്ന വിവരം.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ മുനീറയെ ബഹളം കേട്ട് ഓടിയെത്തിയ പരിസരവാസികളാണ് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്. ജബ്ബാറിനെ സംഭവ ദിവസം തന്നെ പൊലീസ് കസ്‌റ്റഡിയിൽ എടുത്ത് അറസ്‌റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി റിമാൻഡിൽ ആക്കിയിരുന്നു. സ്ഥിരമായി ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണ് ജബ്ബാർ എന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

കഴിഞ്ഞവർഷവും സമാനമായ രീതിയിൽ ജബ്ബാർ മുനീറക്ക് നേരേ ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. അന്ന് മുനീറയുടെ പരാതിയിൽ പൊലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇരുവരും വിവാഹ ബന്ധം വേർപിരിയുന്ന ഘട്ടം വരെയെത്തി. എന്നാൽ പിന്നീട് മുനീറ തന്നെ ജബ്ബാറിനൊപ്പം വീണ്ടും താമസിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയായിരുന്നു എന്നാണ് വിവരം. മുനീറയുടെ മരണം സംഭവിച്ചതോടെ ജബ്ബാറിനെതിരെ കൊലപാതക കുറ്റത്തിന് കേസെടുക്കും. മുനീറയുടെ മൃതദേഹം പോസ്‌റ്റുമോർട്ടം നടപടികൾക്ക് ശേഷം ബന്ധുക്കൾക്ക് കൈമാറും എന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

സമാന സംഭവം

കഴിഞ്ഞ ദിവസം, മലപ്പുറത്ത് സംശയ രോഗിയായ ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ അരിവാള് കൊണ്ട് വെട്ടി പരിക്കേൽപ്പിച്ചു. മലപ്പുറം കുറ്റിപ്പുറം മൂടാല്‍ സ്വദേശിനിയായ റുഖിയ എന്ന നാൽപ്പതുകാരിക്കാണ് ഭർത്താവിൽ നിന്ന് വെട്ടേറ്റത്. വെട്ടുന്നത് തടയാന്‍ ശ്രമിച്ച മകള്‍ക്കും പരുക്കേറ്റു. തുടർന്ന് കഴുത്തിനു വെട്ടേറ്റ റുഖിയയെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഭര്‍ത്താവ് ഹൈദര്‍ അലി എന്ന മണിയെ പൊലീസ് അറസ്‌റ്റു ചെയ്‌തു.

ആക്രമണത്തിൽ കഴുത്തിന് മുകളിലാണ് റുഖിയയ്ക്ക് വെട്ടേറ്റത്. അമ്മയെ ആക്രമിക്കുന്നത് കണ്ട മകള്‍ തടയാന്‍ ശ്രമിച്ചപ്പോളായിരുന്നു മകൾക്കും പരുക്കേറ്റത്. തുടർന്ന് ബഹളം കേട്ട് ഓടിയെത്തിയ നാട്ടുകാർ റുഖിയയെ വളാഞ്ചേരിയിലെ നടക്കാവില്‍ ആശുപത്രിയിലും മകളെ കുറ്റിപ്പുറം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

Also Read: സംശയ രോഗിയായ ഭര്‍ത്താവ് കഞ്ചാവ് ലഹരിയില്‍ ഭാര്യയെ വെട്ടി; ആക്രമണത്തിൽ മകള്‍ക്കും പരിക്ക്

TAGGED:

HUSBAND ATTACK ON WIFE
FEROKE UPDATES
WIFE DEAD BY HUSBAND
LATEST NEWS MALAYALAM
WIFE DIED BY ATTACK OF HUSBAND

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.