കൊല്ലത്ത് മധ്യവയസ്കൻ്റേത് സ്വാഭാവിക മരണമല്ല, ഭാര്യ കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്ന് പൊലീസ്; കേസില് വൻ ട്വിസ്റ്റ്
ചെറുമൂട് സ്വദേശി രാജുവിനെ അതിക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലാണ് ഭാര്യ അറസ്റ്റിലായത്. കുണ്ടറ ചെറുമൂട്ടിൽ ആണ് സംഭവം. യുവതിയുടെ ആൺസുഹൃത്ത് പൊലീസ് നിരീക്ഷണത്തിൽ.
Published : October 4, 2026 at 8:16 PM IST
കൊല്ലം: കുണ്ടറ വെള്ളിമണ്ണിൽ മധ്യവയസ്കനായ രാജു (56) കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചെന്ന സംഭവത്തിൽ വൻ ട്വിസ്റ്റ്. രാജുവിൻ്റേത് കൊലപാതകമാണെന്ന് പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ഭാര്യ ലേഖ മേരിയെ കുണ്ടറ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ 2 വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് രാജു വീട്ടിൽ കുഴഞ്ഞുവീണതായി ഭാര്യ ലേഖ മേരി നാട്ടുകാരെ അറിയിക്കുന്നത്.
തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ ചേർന്നാണ് അവശനായ രാജുവിനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്. വഴിമധ്യേ സിപിആർ കൊടുത്തെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചശേഷം രാജുവിൻ്റെ കഴുത്തിൽ ശക്തമായി പിടിച്ചതിൻ്റെ പാട് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെ നാട്ടുകാർക്കും ആശുപത്രി അധുകൃതർക്കും അസ്വാഭാവിക മരണമായി തോന്നി. തുടർന്ന് പോസ്റ്റുമോർട്ടം നടത്തി.
ഈ റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത് വന്നതോടെയാണ് രാജുവിൻ്റേത് ഒരു സാധാരണ മരണമല്ലെന്നും ഇതൊരു കൊലപാതകമാണെന്നതുമടക്കമുള്ള ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്. കഴുത്തിൽ ഏറെ നേരം ബെൽറ്റ് മുറുക്കിയാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്ന് പോസ്റ്റുമോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമായി. തുടർന്ന് പൊലീസ് എത്തി കേസെടുത്ത് ഭാര്യയെ ചോദ്യം ചെയ്തു. ഈ ചോദ്യം ചെയ്യലിലാണ് പ്രതിയായ ഭാര്യ കുറ്റം സമ്മതിച്ചത്.
രാജുവിൻ്റെ കുടുംബ സ്വത്ത് കൈക്കലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കൊലപാതകം നടത്തിയതെന്ന് പ്രതി പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ലേഖയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ കൃത്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്നും വീട്ടിൽ ഇടയ്ക്കിടെ പല സമയങ്ങളിൽ ഒരു ആൺസുഹൃത്ത് വരാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. " ലേഖയുടെ ബന്ധുവാണെന്നാണ് ഇവർ നാട്ടുകാരെ ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൃത്യം നടന്ന ദിവസവും ഇവരെ സഹായിക്കാൻ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാകാം. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ്," നാട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു.
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വിവാഹം കഴിഞ്ഞ നാൾ മുതൽ കൊല്ലപ്പെട്ട രാജു ഭാര്യ ലേഖയെ നിരന്തരം ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിക്കുമായിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് നിരന്തരം അവരുടെ വീട്ടിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി. ഉപദ്രവം അതിരുകടന്നതോടെ വർഷങ്ങളായി ഇരുവരും പിണങ്ങി താമസിക്കുകയായിരുന്നു.
രാജുവിന് കുടുംബ സ്വത്ത് കിട്ടിയ വിവരം അറിഞ്ഞ് മകളെ കൊല്ലത്തുള്ള സഹോദരിയുടെ വീട്ടിൽ നിർത്തിയ ശേഷം 2025 സെപ്റ്റംബർ മാസം മുതൽ ഇരുവരും രാജുവിൻ്റെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ താമസിച്ചു തുടങ്ങി. ഇതിനിടയിൽ ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് പുലർച്ചെ ഇരുവരും തമ്മിൽ വീണ്ടും വലിയ വാക്കുതർക്കമുണ്ടായി. രാജുവുമായുണ്ടായ വഴക്ക് പിന്നീട് കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിക്കുക ആയിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ ലേഖയുടെ ആൺസുഹൃത്ത് പൊലീസ് നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.
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