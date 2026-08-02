കേരളത്തെ വിറപ്പിക്കുന്ന മിന്നല് പ്രളയം, കാരണമിത്... കാലാവസ്ഥാ വിദഗ്ധര് പറയുന്നതിങ്ങനെ...!
എന്ത് കൊണ്ടായിരിക്കാം പല ജില്ലകളിലും മിന്നല്പ്രളയം രൂപപ്പെടുന്നത്? ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങള് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് ദുരന്ത നിവരാണ അതോറിറ്റി മെമ്പര് സെക്രട്ടറി ഡോക്ടര് ശേഖര് എല് കുര്യാക്കോസും പ്രൊഫ. എസ്. അഭിലാഷും...
Published : August 2, 2026 at 12:49 PM IST
കേരളത്തിൽ മഴ പെയ്യുക എന്നത് ഒരിക്കൽ ഒരു വസന്തകാല ഓർമയായിരുന്നെങ്കില് ഇന്ന്, രണ്ട് ദിവസം തുടർച്ചയായി മഴ പെയ്താല് മലയാളിക്ക് നെഞ്ചിടിപ്പാണ്. പലയിടങ്ങളിലും മിന്നല് പ്രളയം രൂപപ്പെടുന്ന സ്ഥിതി, പ്രധാന റോഡുകളെല്ലാം വെള്ളത്തിനടിയില്, മലയോരങ്ങൾ ഇടിഞ്ഞു വീഴുന്നു, ഉരുള്പൊട്ടലും മണ്ണിടിച്ചിലും, നഗരങ്ങൾ തോടുകളാകും.
48 മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഒരു മഴയ്ക്ക് മുന്നിൽ കേരളം മുഴുവൻ സ്തംഭിച്ചുപോകുന്ന കാഴ്ചയാണുള്ളത്. എന്ത് കൊണ്ടായിരിക്കാം പല ജില്ലകളിലും മിന്നല്പ്രളയം രൂപപ്പെടുന്നത്? ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങള് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് കേരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവരാണ അതോറിറ്റി മെമ്പര് സെക്രട്ടറി ഡോക്ടര് ശേഖര് എല് കുര്യാക്കോസ്.
കേരളത്തിൽ അടുത്ത കാലത്തായി കണ്ടുവരുന്ന ഏറ്റവും ഭീതിജനകമായ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് മിന്നൽ പ്രളയം. ആഴ്ചകളോളം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന പരമ്പരാഗതമായ ഇടവപ്പാതിയോ തുലാവർഷമോ അല്ല ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ലഭിക്കുന്നത്. മറിച്ച്, വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ പെയ്യുന്ന അതിതീവ്രമായ അധിക മഴയാണ് കേരളത്തെ പെട്ടെന്ന് വെള്ളത്തിനടിയിലാക്കുന്നതെന്ന് ഡോക്ടര് ശേഖര് എല് കുര്യാക്കോസ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു.
"കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില് പത്തനംതിട്ട ഉള്പ്പെടെ മിന്നല് പ്രളയം രൂപപ്പെട്ട പലയിടങ്ങളിലും വെറും ആറ് മണിക്കൂറിനുള്ളില് 300ല് അധികം മില്ലി മീറ്റര് മഴയാണ് ലഭിച്ചത്. സാധാരണ രീതിയില് 10 മില്ലി മീറ്റര് മഴ ലഭിക്കുന്നയിടത്താണ് ഇത്രയുമധികം മഴ ലഭിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തില് അധിക മഴ പെയ്യുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് പല ജില്ലകളിലും മിന്നല് പ്രളയം രൂപപ്പെടുന്നത്" അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
കേരളത്തിൽ ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, കണ്ണൂർ, കാസർകോട്, കോട്ടയം, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, പാലക്കാട്, പത്തനംതിട്ട, തൃശ്ശൂർ, വയനാട് എന്നീ 12 ജില്ലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ മിന്നൽ പ്രളയത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര ജല കമ്മീഷനും, കേരള സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയും ഒടുവിലായി പുറപ്പെടുവിച്ച ജാഗ്രതാ നിർദേശത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തില് കൂടിയാണ് ഡോക്ടര് ശേഖര് എല് കുര്യാക്കോസിൻ്റെ പ്രതികരണം.
എന്ത് കൊണ്ട് അധിക മഴ? ചൂടുപിടിക്കുന്ന അറബിക്കടല്
കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിന് പിന്നിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അറബിക്കടലിലെ താപനിലയിലുണ്ടായ വൻ വർധനവാണെന്ന് അഡ്വാൻസ്ഡ് സെൻ്റർ ഫോർ അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് റഡാർ റിസർച്ച് (ACARR), കൊച്ചി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവ്വകലാശാല ഡയറക്ടർ പ്രൊഫ. എസ്. അഭിലാഷ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു. കേരളത്തിലെ മാറുന്ന മഴയെക്കുറിച്ചും അറബിക്കടലിലെ താപനില വ്യതിയാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ നടത്തുന്ന മുൻനിര ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഇദ്ദേഹം.
"ആഗോള താപനവും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും കാരണം അറബിക്കടൽ മുൻപത്തേക്കാൾ വേഗത്തിൽ ചൂടാകുന്നു. കടൽ ചൂടാകുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വൻതോതിൽ നീരാവി ഉയരുന്നു. ഈ വൻ നീരാവി ശേഖരം കേരള തീരത്തേക്ക് വീശുന്ന കാറ്റിനൊപ്പം ചേർന്ന് അതിവേഗത്തിൽ വലിയ മഴമേഘങ്ങളായി മാറുന്നു. ഇതാണ് പെട്ടെന്ന് അതിതീവ്ര മഴ പെയ്യാൻ പ്രധാന കാരണം" പ്രൊഫ. എസ്. അഭിലാഷ് പ്രതികരിച്ചു.
ആഗോള താപനമാണ് പ്രധാന കാരണം, അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ മണ്സൂണ് പാറ്റേണില് വലിയ തോതില് മാറ്റമുണ്ടായി. പണ്ട് ഇടവേളകളില്ലാതെ ചെറിയ തോതില് ദിവസം മുഴുവൻ മഴ ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് ഈ പാറ്റേണില് മാറ്റം വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇടവിട്ടാണ് ഇപ്പോള് കേരളത്തില് മഴ പെയ്യുന്നതെന്നും അതാണെങ്കില് ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളില് തന്നെ വലിയ തോതിലുള്ള മഴയാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. പിന്നെ, പശ്ചിമേഷ്യൻ അറബിക്കടലില് വലിയ രീതിയില് ചൂട് പിടിക്കുന്നത് ഇതിന് കാരണമാണ്. മേഘങ്ങളുടെ നീളവും കട്ടിയും കൂടുന്നുണ്ട്. ഇത് അധിക മഴയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു.
ലഘു മേഘവിസ്ഫോടനങ്ങൾ അഥവാ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രദേശത്ത് വലിയ അളവിൽ മഴ പെയ്യുന്ന പ്രതിഭാസം കേരളത്തിൽ പതിവായിരിക്കുകയാണ്. അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഈർപ്പം നിറഞ്ഞ മേഘങ്ങൾ പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളിൽ തട്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ, വളരെ കുറഞ്ഞ മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ അവ പെയ്തു തീരുന്നു. ഒരു മാസം കൊണ്ട് പെയ്യേണ്ട മഴ വെറും രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് പെയ്യുമ്പോൾ ആ വെള്ളം ആഗിരണം ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് സാധിക്കാതെ വരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
പണ്ട് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലായിരുന്നു കൂടുതൽ ചുഴലിക്കാറ്റുകളും ന്യൂനമർദങ്ങളും രൂപപ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അറബിക്കടലിലും കാറ്റിൻ്റെ ഗതിമാറ്റങ്ങളും, മേഘവിസ്ഫോടനത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഓഫ്-ഷോർ ട്രഫുകളും ഇടയ്ക്കിടെ രൂപപ്പെടുന്നു. ഇത് കേരള തീരത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് കനത്ത മേഘങ്ങളെ എത്തിക്കുകയും അപ്രതീക്ഷിത മഴയ്ക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു.
കേരളത്തിലെ നഗരങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളും വൻതോതിൽ കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടങ്ങളായി മാറി. മരങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റിയതും നെൽവയലുകൾ നികത്തിയതും കാരണം പകൽ സമയങ്ങളിൽ കേരളത്തിലെ ഉപരിതല താപനില വളരെ കൂടുതലാണ്. കരയിലെ ഈ അമിത ചൂട് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഉയരുകയും, കടലിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈർപ്പമുള്ള കാറ്റുമായി ചേർന്ന് പെട്ടെന്ന് ശക്തമായ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ കനത്ത മഴയായി മാറുവാൻ കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും പ്രൊഫസര് വ്യക്തമാക്കി.
ഇതും മനുഷ്യ നിര്മിതം തന്നെ...
ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ശരാശരി താപനില ക്രമാതീതമായി ഉയരുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ആഗോള താപനം. ഇതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ മൂലം അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളുടെ അളവ് വൻതോതിൽ വർധിക്കുന്നതാണ്. പഴയ കാലത്ത് ലഭിക്കുന്ന മഴ തന്നെയാണ് ഇപ്പോള് ലഭിക്കുന്നത്. പക്ഷേ പണ്ട് കാലത്ത് ദിവസങ്ങളോളം പെയ്ത മഴ ഒറ്റയടിക്ക് ഇപ്പോള് പെയ്യുന്നു, അത് മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടല് കൊണ്ടാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
വലിയ തോതിലുള്ള കെട്ടിട നിര്മാണങ്ങളും കോണ്ഗ്രീറ്റുകളും, അശാസ്ത്രീയമായ ഓടകളും വെള്ളം ഒഴുകാൻ സാധിക്കാത്ത സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തുന്നതും ഇതിന് കാരണമാണ്. നദീ തടങ്ങള്, വയലുകള്, തണ്ണീര് തടങ്ങള് എന്നിവയെല്ലാം നമുക്ക് കുറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് അധിക മഴ ലഭിക്കുമ്പോള് വെള്ളം ഒഴുകാനുള്ള കൃത്യമായി സംവിധാനമില്ലെന്നും ഇത് പ്രളയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
പരിഹാര മാര്ഗങ്ങള് എന്തൊക്കെ?
പുഴകളുടെയും തോടുകളുടെയും തീരങ്ങളിലെ അനധികൃത നിർമ്മാണങ്ങൾ പൂർണമായി നീക്കം ചെയ്യുക. മഴക്കാലത്തിന് മുൻപ് തന്നെ ജലാശയങ്ങളിലെ ചെളിയും മണലും നീക്കി അവയുടെ ജലസംഭരണ ശേഷി വർധിപ്പിക്കുക. ഓരോ വീടുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും മഴവെള്ള സംഭരണികൾ നിർബന്ധമാക്കുക. ഇത് പെയ്യുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കിൻ്റെ വേഗത കുറയ്ക്കുകയും, ഭൂഗർഭ ജലനിരപ്പ് ഉയർത്തുകയും ചെയ്യും. മലയോര മേഖലകളിലെ കനത്ത മഴ ഉരുൾപൊട്ടലായി മാറാതിരിക്കാൻ നിർമ്മാണ രീതികളിൽ മാറ്റം വരുത്തണം.
പരിസ്ഥിതിലോല പ്രദേശങ്ങളിലെ പാറമടകളുടെ പ്രവർത്തനം പൂർണമായി നിരോധിക്കുക. മണ്ണിന് ഉറപ്പ് നൽകുന്ന ആഴത്തിൽ വേരുകളോടുന്ന തദ്ദേശീയമായ മരങ്ങൾ മലഞ്ചെരുവുകളിൽ വച്ചുപിടിപ്പിക്കുക. ചെറിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന അധിക മഴ മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കണം. എക്സ്-ബാൻഡ് റഡാറുകൾ പോലെ കേരളത്തിലുടനീളം പ്രാദേശികമായ മഴ പ്രവചനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന റഡാറുകൾ സ്ഥാപിച്ച് ആളുകളെ മുൻകൂട്ടി സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നും പ്രൊഫസര് അഭിലാഷ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
കൂടുതല് മഴ ലഭിച്ച പ്രദേശങ്ങള്
ഓഗസ്റ്റ് ഒന്ന് മുതൽ 2 ഓഗസ്റ്റ് 12 മണി വരെ മണി വരെ രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രധാന മഴയുടെ അളവ്
- വടശ്ശേരിക്കര (പത്തനംതിട്ട): 361 മില്ലീമീറ്റർ (mm) (ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന മഴ രേഖപ്പെടുത്തിയത്).
- അനക്കാംപൊയിൽ (കോഴിക്കോട്): 340 മില്ലീമീറ്റർ (mm).
- അയ്യൻകുന്ന് (കണ്ണൂർ): 320 മില്ലീമീറ്റർ (mm)
- ഉറുമി (കോഴിക്കോട്) - 181.0 mm
- വടകര (കോഴിക്കോട്) - 167.5 mm
- ആറളം (കണ്ണൂർ) - 165.0 mm
- പനത്തൂർ (കാസർകോട്) - 162.5 mm
- ചെമ്പേരി (കണ്ണൂർ) - 153.0 mm
- കുന്ദമംഗലം (കോഴിക്കോട്) - 134.5 mm
- പടിഞ്ഞാറത്തറ ഡാം (വയനാട്) - 128.5 mm
- ചെറുവഞ്ചേരി (കണ്ണൂർ) - 123.0 mm
- കോഴിക്കോട് (മാനുവൽ) - 110.0 mm
- കോളേജ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ വെള്ളാനിക്കര (തൃശ്ശൂർ) - 109.5 mm
- കണ്ണൂർ (മാനുവൽ) - 108.0 mm
- കല്പറ്റ (വയനാട്) - 108.0 mm
- പീച്ചി (തൃശ്ശൂർ) - 107.0 mm
- വെള്ളാനിക്കര (മാനുവൽ) - 100.0 mm
- കെ.വി.കെ. കണ്ണൂർ പന്നിയൂർ (കണ്ണൂർ) - 94.0 mm
- കണ്ണൂർ-ഐ.സി.എ.ആർ (കണ്ണൂർ) - 93.0 mm
- നിലമ്പൂർ (മലപ്പുറം) - 92.5 mm
- മൂന്നാർ (ഇടുക്കി) - 90.0 mm
- മുള്ളിയാർ (കാസർകോട്) - 87.0 mm
- ഒറ്റപ്പാലം (പാലക്കാട്) - 82.5 mm
- ആർ.എ.ആർ.എസ്. കുമരകം (കോട്ടയം) - 78.5 mm
- ചെറുതോണി (ഇടുക്കി) - 76.5 mm
- പോത്തുണ്ടി ഡാം (പാലക്കാട്) - 76.0 mm
- കാരാപ്പുഴ (വയനാട്) - 75.5 mm
- പാലേമാട് (മലപ്പുറം) - 72.0 mm
- മംഗലം ഡാം (പാലക്കാട്) - 72.0 mm
- വിലങ്ങാട് (കോഴിക്കോട്) - 69.0 mm
- ഉടുമ്പന്നൂർ (ഇടുക്കി) - 68.5 mm
- ആർ.എ.ആർ.എസ്. അമ്പലവയൽ (വയനാട്) - 67.5 mm
- പെരിങ്ങോം (കണ്ണൂർ) - 66.0 mm
- വെൺകുറിഞ്ഞി (പത്തനംതിട്ട) - 65.5 mm
- നേര്യമംഗലം (എറണാകുളം) - 62.0 mm
- കാഞ്ഞിരപ്പുഴ (പാലക്കാട്) - 60.0 mm
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