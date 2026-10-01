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ബിജെപിക്കെതിരായ സമരം: കേരളത്തിലെ സിപിഎം അസ്വസ്ഥരാകുന്നത് എന്തിനെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി; കലാപം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നടപടി

സിപിഎമ്മും ബിജെപിയും ഒരേ തൂവൽ പക്ഷികളാണെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഒരു തരത്തിലുള്ള അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങളും സർക്കാർ അനുവദിക്കില്ല.

PROTEST AGAINST CEC AND BJP
വി. ഡി. സതീശൻ (Facebook.com)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 1, 2026 at 12:34 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനും രാജ്യത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കുന്ന ബിജെപിക്കും എതിരെ സമരം നടത്തുമ്പോൾ സിപിഎം എന്തിനാണ് അസ്വസ്ഥരാകുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി. ഡി. സതീശൻ. സംഘ്പരിവാറിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് ആർജവത്തോടെ സമരം നടത്തുമ്പോൾ സിപിഎമ്മിന് പൊള്ളുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ഇന്ന് രാവിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നിറങ്ങിയ പത്രക്കുറിപ്പിലാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി ഉയർത്തുന്നത്.

സിപിഎം നേതൃത്വത്തിൻ്റെ അറിവോടെയാണ് ഇന്നലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് അക്രമ സംഭവങ്ങളുണ്ടായത്. കരുതിക്കൂട്ടിയുള്ള നീക്കമാണ് സിപിഎം നടത്തിയത്. എസ്എഫ്ഐക്കാർ മന:പൂർവം പ്രകോപനം സൃഷ്ടിച്ചു. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ ബിയർ കുപ്പികളും കല്ലും വലിച്ചെറിഞ്ഞു. ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി യുവമോർച്ചയും ബിജെപിയും നാട്ടിലെ സമാധാന അന്തരീക്ഷം തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇന്നലെ രാത്രി തിരുവനന്തപുത്ത് എസ്എഫ്ഐയും സിപിഎമ്മും കാട്ടിയത്.

സിപിഎമ്മും ബിജെപിയും ഒരേ തൂവൽ പക്ഷികളാണെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഒരു തരത്തിലുള്ള അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങളും സർക്കാർ അനുവദിക്കില്ല. നാട്ടിൽ കലാപ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ശക്തമായ നടപടിയുണ്ടാകും. ജനങ്ങളുടെ സമാധാന ജീവിതം ഇല്ലാതാക്കാൻ ആര് ശ്രമിച്ചാലും അവർ കടുത്ത നിയമ നടപടികൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും അദ്ദേഹം പത്രക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് - എസ്എഫ്‌ഐ സംഘർഷം: 200 പേർക്കെതിരെ കേസ്

ഇന്നലെ നടന്ന യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് - എസ്എഫ്‌ഐ സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് കണ്ടാലറിയാവുന്ന 200 പേർക്കെതിരെ പൊലീസ് ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് ചുമത്തി കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് ഇന്ന് എസ്എഫ്‌ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പഠിപ്പ് മുടക്കി പ്രതിഷേധം നടത്തും. ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് എല്ലാ ജില്ലാ പൊലീസ് ആസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്കും എസ്എഫ്‌ഐ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് സംഘടിപ്പിക്കും.

യുഡിഎഫ് മന്ത്രിമാർക്കെതിരെ അടുത്തിടെ ഉയർന്ന അഴിമതി ആരോപണങ്ങളിൽനിന്ന് ജനശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടാനുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ ഗൂഢാലോചനയാണ് ഇതിനുപിന്നിലെന്നാണ് എസ്എഫ്‌ഐയുടെ ആരോപണം. ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് പന്തം വലിച്ചെറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ തീ അണയ്ക്കാൻ പൊലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച പി. എസ്. സഞ്ജീവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ ഇരച്ചുകയറിയ യൂത്ത് കോൺഗ്രസുകാർ മർദിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിന് പൊലീസും കൂട്ടുനിന്നു. കോൺഗ്രസിൻ്റെയും സേവാദളിൻ്റെയും കുപ്പായമിട്ട് പൊലീസുകാർ തെരുവിലിറങ്ങിയാൽ നേരിടും. അക്രമം അഴിച്ചുവിട്ട യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ക്രിമിനൽ സംഘത്തിന് അതേ നാണയത്തിൽ മറുപടി നൽകുമെന്നും എസ്എഫ്‌ഐ നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

TAGGED:

V D SATHEESAN
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THIRUVANANTHAPURAM CLASH
PROTEST AGAINST CEC AND BJP

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